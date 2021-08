stagflazione? recessione economica?Le informazioni sul mercato obbligazionario confondono gli investitori Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: il 28 luglio 2021, quando un trader della Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA, sta lavorando al trading floor, lo schermo mostra la dichiarazione fatta dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell dopo la Fed annuncio. REUTE



(Reuters)-Se il mercato obbligazionario mantiene le promesse, il mondo post-pandemia sarà caratterizzato dalla stagflazione, scenario tossico che sembra non essere coerente con il rimbalzo mostrato da dati economici forti e mercati azionari da record.

I segnali di stagflazione – alta inflazione combinata con bassa crescita – sono sconcertanti e, secondo molti investitori, non sono affidabili. Invece, hanno affermato, ciò riflette il modo in cui il controllo della banca centrale sul mercato obbligazionario ha distorto la capacità del mercato di trasmettere segnali.

I rendimenti obbligazionari negli Stati Uniti e nell’Eurozona, sia nominali che “reali”, esclusi i tassi di inflazione attesa, sono diminuiti drasticamente. Il loro messaggio è: una crescita debole richiede anni di politica monetaria estremamente accomodante.

Tuttavia, sebbene il rendimento reale a 10 anni dei titoli statunitensi protetti dall’inflazione (TIPS) si sia dimezzato dalla fine di marzo a un minimo storico inferiore a -1,20%, il tasso di pareggio, che è un indicatore dell’inflazione futura, non è stato dimezzato dalla fine di marzo Un forte calo dal massimo annuale.

Il rapporto di pareggio a 10 anni degli Stati Uniti, che è il livello di inflazione al quale il tasso di rendimento nominale delle obbligazioni è pari al TIPS, è ora pari al 2,35%.

“Questo significa quasi che il mercato sta scontando una qualche forma di stagflazione”, ha affermato Craig Inches, responsabile dei tassi di interesse e della liquidità presso Royal London Asset Management (RLAM).

Ha detto che il mercato sembra aspettarsi che “i tassi di inflazione rimangano alti e i rendimenti nominali continuino a scendere”.

(Grafico: inflazione di pareggio e tasso di rendimento reale-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byprjodoepe/real%20yield%20vs%20breakeven%20aug%204.png)

In effetti, dati i sorprendenti dati sull’inflazione, il rischio è che l’inflazione non sia così di breve durata come pensa la banca centrale. Secondo l’ultimo sondaggio mensile dell’Università del Michigan, anche i consumatori americani ritengono che il tasso di inflazione entro cinque anni sia del 2,8%.

Le informazioni dal rendimento sono incoerenti con le recenti forti aspettative di crescita aggiornate dal Fondo Monetario Internazionale.

“L’unico modo per ottenere un riepilogo della (stagflazione) è se si crede che il vaccino non funzionerà”, ha detto Inches.

Rallentamento della crescita, non inversione

Tuttavia, ci sono molte ragioni per cui gli investitori possono perdere l’entusiasmo per le prospettive di crescita.

In primo luogo, la nuova variante COVID-19, secondo Banca tedesca (DE:) L’indagine è diventata la questione più preoccupante del mercato finanziario.

In secondo luogo, secondo l’indice compilato da Citi, lo slancio economico è rallentato poiché i dati statunitensi sono diventati inaspettatamente negativi.

Nonostante ciò, Annalisa Piazza, analista di ricerca sul reddito fisso presso MFS Investment Management, è ancora scettica su come il mercato obbligazionario sembra interpretare questi dati.

“Chiaramente non abbiamo intenzione di rifiutare”, ha detto. Ha affermato che, pur riconoscendo che gli indicatori del sentiment potrebbero aver raggiunto il picco e che la crescita rallenterà, i dati sono “in linea con un ritmo di crescita molto forte su scala globale”.

Il mercato ha persino abbassato le sue aspettative di rialzo dei tassi di interesse a lungo termine, apparentemente preoccupato che l’inasprimento prematuro della politica da parte della Fed possa ostacolare la ripresa.

ING Bank ha sottolineato che gli swap sui tassi di interesse ora significano che il tasso di interesse di policy della Fed – un rappresentante del tasso di interesse “terminale” – è dell’1,14% tra cinque anni. Già a marzo dovrebbe essere superiore di circa 70 punti base.

A lungo termine, questo è meno della metà del 2,5% previsto dai responsabili dei tassi della Fed. In effetti, il mercato suggerisce che la crescita economica sarà inferiore alle aspettative della Fed.

Tuttavia, Inches di RLAM ha affermato che in un vero panico di crescita, è improbabile che i rendimenti e il pareggio inviino segnali contrastanti.

Gli investitori hanno affermato che, al contrario, l’aumento delle obbligazioni sarà accompagnato dal crollo dei tassi di interesse di pareggio, delle azioni e delle obbligazioni societarie, proprio come la situazione durante il panico COVID nel 2020.

(Grafico: il tasso implicito sui fondi federali per 5 anni è solo dell’1,1%-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzyrerdvw/UB5jE-implied-long-term-fed-rate-falls-sharply- from- marzo. png)

distorsione

Il pericolo sta nell’interpretare troppo ciò che viene detto in un mercato strettamente controllato dalla banca centrale.

Secondo i calcoli di Reuters basati sui dati della Federal Reserve e dell’organizzazione del settore SIFMA, negli Stati Uniti, la media mobile a tre mesi dell’emissione netta di buoni del Tesoro USA disponibile per l’acquisto da parte degli investitori dopo che la Fed è costantemente diminuita quest’anno ed è diventata negativa in Luglio. .

(Grafica: Compri più che vendi? Compri più che vendi?-https://graphics.reuters.com/US-TREASURIES/FED/nmopaxoljva/chart.png)

Un altro problema è la contrazione della liquidità del mercato TIPS da 1,6 trilioni di dollari USA. I dati della Federal Reserve e della SIFMA mostrano che la Federal Reserve detiene più del 20% dei tassi di interesse, ovvero meno del 10% in più rispetto all’inizio del 2020.

Gli investitori hanno approfittato della protezione dall’inflazione e l’afflusso di fondi nel mercato TIPS ha ulteriormente esacerbato l’austerità.

L’economista senior di Allianz (DE:) Patrick Krizan (Patrick Krizan) ha affermato che questo fa sì che gli investitori di TIPS paghino un premio per possedere attività con meno liquidità rispetto ai titoli del Tesoro nominali.

Krizan ha calcolato che dopo l’adeguamento per la liquidità, il rendimento del TIPS della scorsa settimana dovrebbe essere di -0,52%, che è molto più alto del minimo storico.

Poiché il tasso di rendimento effettivo entra direttamente nel punto di pareggio, una lettura artificialmente bassa significa che il punto di pareggio sovrastima le aspettative di inflazione.

(Illustrazione: il premio di liquidità deprime il rendimento reale degli Stati Uniti-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akpezgrgnvr/Cev73-liquidity-premium-depresses-us-real-yield.png)

“Il calo dei tassi di interesse è troppo radicale”, ha affermato Antoine Bouvet, senior strategist dei tassi di interesse presso ING. “I mercati dei tassi di interesse, non riflettono solo lo sviluppo economico, ma anche uno squilibrio tra domanda e offerta”.

Questo è il motivo per cui molti investitori si aspettano ancora che il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni salga a quasi il 2% entro la fine dell’anno sulla base della futura ripresa economica. Anche il presidente della Fed Jerome Powell ha ammesso che è difficile interpretare ciò che dice il mercato obbligazionario.

Powell ha recentemente affermato che i fattori tecnici sono “qualcosa che non puoi spiegare completamente”.