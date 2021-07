Standard Chartered, Cathay Pacific e MasterCard lanciano nuove carte di credito – shareandstocks.com

Le carte di credito ti consentono di guadagnare Asia Miles più velocemente e offrono altri vantaggi.

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Cathay Pacific Airways e MasterCard hanno lanciato una nuova serie di carte di credito standard Cathay Pacific MasterCard per offrire ai titolari maggiori agevolazioni.

Hanno dichiarato nel comunicato stampa che le tre nuove carte sono “Standard Chartered Cathay Pacific MasterCard”, “Standard Chartered Cathay Pacific MasterCard-Priority Bank” e “Standard Chartered Cathay Pacific MasterCard-Priority Private”, che sono applicabili a diversi dipartimenti bancari.

“Queste carte consentono ai clienti di guadagnare Asia Miles più velocemente e più facilmente che mai”, si legge nel comunicato stampa.

I titolari di carta possono comunque utilizzare direttamente i servizi bancari di Standard Chartered Bank per guadagnare miglia.

Secondo il comunicato stampa, i titolari di Priority Banking e Priority Private avranno accesso gratuito alle lounge Cathay Pacific Business Class, ai servizi di check-in e imbarco prioritari o ai soci Marco Polo Club Silver o Gold limitati durante il periodo della promozione. I clienti idonei possono anche ricevere uno sconto di benvenuto fino a 200.000 miglia.

“Sebbene la pandemia abbia ritardato i piani di viaggio di molte persone, la fedeltà dei clienti che guadagnano miglia attraverso le transazioni con carta di credito è ancora molto alta. In precedenza, il consumo medio annuo di carte co-branded era del 20% superiore alla media del mercato e da febbraio ad aprile di quest’anno Il tasso attivo mensile rimane a un livello elevato del 90%”, ha affermato Lay Choo Ong, capo del settore dei consumatori, privato e privato, Industrial and Commercial Bank di Hong Kong, Standard Chartered Bank.

“Queste statistiche riflettono il fatto che molti dei nostri clienti utilizzano questo tempo per accumulare miglia per prepararsi al viaggio successivo. Allo stesso tempo, i titolari di carte Priority Banking e Priority Private possono godere di maggiori vantaggi in banca in base alla loro attività bancaria. Molti servizi esclusivi di gestione patrimoniale”, ha aggiunto.

Paul Smitton, General Manager del Customer Relations and Retail Department di Cathay Pacific, ha dichiarato che Standard Chartered Cathay Pacific MasterCard offrirà ai clienti il ​​”migliore” tasso di accumulo di Asia Miles. Finché accumulano o riscattano almeno una volta ogni 18 volte, le miglia verranno non scadono mese.

Questo lancio è l’unica carta di credito co-branded Asia Miles lanciata a Hong Kong da Standard Chartered Bank, Asia Miles e MasterCard. La nuova carta di credito sostituirà la carta di credito Standard Chartered Asia Miles MasterCard.

