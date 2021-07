Standard & Poor’s declassa il Kuwait a causa della mancanza di una strategia di finanziamento del deficit

Reuters

Venerdì, i fondatori del gigante dei chip TSMC sembravano criticare gli sforzi di Stati Uniti e Cina per diventare autosufficienti nella produzione di semiconduttori, affermando che aumenterebbero i costi e limiterebbero il progresso tecnologico. Spinti dalla guerra commerciale e dai propri problemi di sicurezza, la Cina e gli Stati Uniti hanno lavorato duramente per produrre più chip in grado di far funzionare vari dispositivi, da smartphone, frigoriferi a missili, e alimentare l’economia globale. Entrambi i paesi hanno investito miliardi di dollari per ottenere Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), il più grande produttore di chip per fonderia al mondo, e Taiwan, sede di altri produttori, nel tentativo di bilanciare Washington e Pechino.

