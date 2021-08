Starbucks vs. Dunkin’: qual è la differenza?

Starbucks vs. Dunkin’: Panoramica

Starbucks (SBUX) e Dunkin’ Brands (DNKN) sono le due più grandi catene di caffè negli Stati Uniti. Entrambe le società offrono opzioni di caffè simili, nonostante le diverse scelte alimentari, ed entrambe hanno strategie complessive simili.Tuttavia, la loro principale differenza è modello di business Relativo alle dimensioni, alla proprietà del negozio e al marchio.

Sebbene 20 anni dopo la fondazione di Dunkin’ Donuts, Starbucks sta ancora crescendo attivamente ed è un’azienda più grande. Le entrate di Starbucks nel 2020 sono superiori a 23,5 miliardi di dollari, mentre le entrate annuali di Dunkin’ Brands nel 2019 sono di 1,3 miliardi di dollari.

Rispetto ai 13.000 negozi di Dunkin’ Brands, Starbucks ha un’impronta più ampia, con oltre 30.000 negozi in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, Starbucks è leader con circa 15.000 sedi, mentre Dunkin’ Donuts ha quasi 9.600 sedi.

Starbucks si è espansa più ampiamente al di fuori degli Stati Uniti. Dunkin’ Brands ha molta influenza internazionale, anche se molte delle sue sedi internazionali sono gelaterie Baskin-Robbins, non negozi Dunkin’ Donuts.

Le entrate internazionali di Dunkin’ Donuts rappresentano solo una piccola parte delle vendite totali, mentre oltre il 25% delle entrate di Starbucks proviene da regioni al di fuori degli Stati Uniti. Dunkin’ ha annunciato piani di espansione internazionali e nazionali aggressivi, sperando di sfidare l’impronta del suo principali concorrenti, ma La differenza di scala deriva da cambiamenti nelle strategie di espansione.

Starbucks

Il marchio Starbucks stesso è principalmente un fornitore di bevande, che offre un’esperienza culinaria più tipica. Il design dei negozi Starbucks tiene conto del comfort dei clienti. L’accesso gratuito a Internet e le decorazioni calde sono progettate per offrire opzioni più attraenti per coloro che cercano un posto dove leggere, rilassarsi o chiacchierare con gli amici. Questo rende anche andare a Starbucks un potenziale evento sociale, trasformando il negozio in una destinazione piuttosto che in un semplice luogo di distribuzione. Questo è molto interessante per i clienti che cercano un’esperienza di qualità.

In genere, tali clienti hanno più alto Reddito disponibile E sono più disposti a pagare di più per materiali di qualità superiore.esistere recessione economicaLe persone con un reddito disponibile inferiore hanno maggiori probabilità di cambiare le proprie abitudini di spesa rispetto a quelle con riserve finanziarie maggiori. Sebbene sia innegabile che Starbucks sia influenzato dall’ambiente macroeconomico, la sua base di clienti è più flessibile e meno sensibile ai prezzi, il che aiuta a mitigare l’impatto del ciclo economico.

Come Dunkin’ Donuts, anche Starbucks ha spostato la sua attenzione per includere più prodotti per i clienti pomeridiani e serali. Questi includono piccoli piatti e panini, nonché vino e birra. Entrambe le società hanno raddoppiato i loro sforzi su iniziative tecnologiche strategiche come gli ordini e le consegne mobili, il che spiega la collaborazione di Dunkin’ Donuts con l’app di navigazione Waze di Alphabet Inc. (GOOG).

Proprio come Dunkin’, a metà del 2018, Starbucks ha riorganizzato la sua gestione. Starbucks ha annunciato le dimissioni di Howard Schultz nel 2018, Myron E. Ullman è stato nominato prossimo presidente del consiglio di amministrazione di Starbucks e Melody Hobson è stata nominata vicepresidente.

Duncan

Dunkin’ Donuts è commercializzato principalmente come venditore di caffè, fornendo al contempo ciambelle e cibo, come evidenziato dalla tazza di caffè evidenziata sul logo dell’azienda e dalla chiara affermazione del management esecutivo che Dunkin’ Donuts è un’azienda di bevande. Sebbene affermato come venditore di caffè, il cibo è ancora un elemento importante dei prodotti Dunkin’ Donuts.

Negli ultimi anni, Dunkin’ Donuts ha prestato sempre più attenzione alle scelte alimentari non tradizionali, sperando di attirare clienti al di fuori dell’ora della colazione. L’introduzione della bistecca nel suo menu nel 2014 è stato un passo avanti verso la combinazione di cibi più vari con una crescente selezione di panini. Il design degli interni di Dunkin’ Donuts è diverso da quello dei negozi Starbucks in quanto i mobili e le decorazioni dei primi sono solitamente simili ai ristoranti fast food.

David Hoffman è stato nominato CEO di Dunkin’ Brands nel 2018. Nel 2016, Hoffman è entrato a far parte di Dunkin’ Brands come presidente di Dunkin’ Donuts US, guidando le operazioni dell’azienda negli Stati Uniti e guidando i nuovi concept store della catena di caffè. Hoffman sostituirà il 68enne Nigel Travis che sta per ritirarsi. Travis ha iniziato come CEO nel 2009. Servirà come presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, concentrandosi sullo sviluppo del business internazionale.

Differenza principale

Quasi tutti i negozi Dunkin’ Brands si trovano franchisingI negozi Starbucks con licenza si trovano in modo sproporzionato al di fuori degli Stati Uniti, perché i negozi di proprietà e gestiti dall’azienda rappresentano circa il 60% dei negozi statunitensi e la metà dei suoi negozi si trova all’estero.

I maggiori diritti di franchising di Dunkin’ Donuts si traducono in un modello di business completamente diverso dal modello operativo del principale proprietario di Starbucks, che ha un impatto significativo sui flussi di entrate, sulla struttura dei costi e sulle spese in conto capitale.

I negozi e le sedi in franchising dell’azienda hanno diverse strutture operative e di spesa in conto capitale. Costo dei beni venduti (COGS) e le spese operative del negozio rappresentano una percentuale molto maggiore delle vendite di Starbucks rispetto a Dunkin. Poiché il COGS è più importante nella struttura delle spese di Starbucks, i suoi profitti sono più gravemente colpiti dalle variazioni dei prezzi dei chicchi di caffè. L’onere delle spese in conto capitale di Starbucks è anche superiore a quello di Dunkin’ Donuts, che non è obbligato ad acquistare attrezzature da cucina per i negozi in franchising.

Starbucks ha creato un marchio di qualità migliore rispetto a Dunkin’ Donuts. Starbucks offre un menu più ricco e una maggiore personalizzazione del prodotto, rafforzata dalla scrittura del nome di ciascun cliente sul lato della tazza. L’azienda offre un ambiente confortevole e tranquillo e offre la connessione Wi-Fi gratuita, incoraggiando i clienti a rimanere mentre consumano i prodotti Starbucks per socializzare, lavorare, studiare, sfogliare i media o ascoltare musica. Presi insieme, questi fattori si traducono in un’esperienza migliore e in un prezzo più elevato.

Le Dunkin’ Donuts hanno un prezzo più competitivo e sono destinate principalmente alla classe media. Nei documenti aziendali e nelle teleconferenze sugli utili, la direzione di Dunkin’ Donuts ha descritto l’intenzione di diventare il fornitore con il costo più basso sul mercato mantenendo la qualità al di sopra del livello minimo accettabile.

Poiché Starbucks ha il suo negozio, Margine Meglio di Dunkin’ Donuts. L’onere delle spese in conto capitale di Dunkin’ Donuts è generalmente inferiore a quello di Starbucks.