Start-up di valutazione

Valutazione d’impresa Per qualsiasi azienda, non è mai semplice. Per le start-up con entrate o profitti scarsi o nulli e futuri incerti, il compito di assegnare le valutazioni è particolarmente complicato. Per le società quotate mature con reddito e utili stabili, di solito sono misurati come multipli delle loro valutazioni. Utile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) o multipli basati su altri settori specifici. Tuttavia, è molto più difficile valutare nuove società che non sono quotate in borsa e che potrebbero richiedere anni per raggiungere le vendite.

Punti chiave Se stai cercando di raccogliere fondi per la tua startup o stai pensando di investire denaro in essa, è importante determinare il valore dell’azienda.

Le start-up di solito si aspettano che gli angel investor raccolgano i fondi necessari per avviare la propria attività, ma come si valuta una società nuova di zecca?

Come tutti sappiamo, è difficile per le startup valutare con precisione le valutazioni perché non hanno ancora un reddito operativo, potrebbero non avere nemmeno un prodotto commerciabile e spenderanno soldi per far andare avanti le cose.

Sebbene alcuni metodi come il flusso di cassa scontato possano essere utilizzati per valutare le start-up e le società consolidate, altri indicatori (come il costo della copia e la valutazione dello stadio) sono unici per le nuove società.

Come valutare le startup

Costo copia

Come suggerisce il nome, questo metodo prevede il calcolo del costo di creazione di un’altra società da zero. L’idea è che un investitore intelligente non pagherà più del costo della copia.Questo approccio di solito si concentra su Beni materiali Determinare il loro Valore di mercato.

Ad esempio, il costo della copia di un’azienda di software può essere calcolato come il costo totale del tempo di programmazione per la progettazione del software.Per una startup high-tech, potrebbe essere il costo finora Ricerca e sviluppo, Tutela dei brevetti e sviluppo di prototipi. Il costo della copia è spesso considerato il punto di partenza per valutare le startup perché è abbastanza obiettivo. Dopotutto, si basa su record di spesa storica verificabili.

Il grosso problema di questo approccio – il fondatore dell’azienda sarà sicuramente d’accordo qui – è che non riflette il futuro dell’azienda Potenziale Utilizzato per generare vendite, profitti e Ritorno sull’investimentoAncora più importante, il metodo di copia dei costi non cattura Beni immaterialiProprio come il valore del marchio, anche nelle prime fasi di sviluppo, un’azienda può averlo. Poiché di solito sottovaluta il valore del capitale di rischio, viene spesso utilizzato come stima “di basso profilo” del valore dell’azienda.L’infrastruttura fisica e le attrezzature dell’azienda possono essere solo una piccola parte delle attività nette effettive Capitale intellettuale Costituire le fondamenta della società.

Multiplo di mercato

Capitale di rischio Agli investitori piace questo metodo perché può dare una buona indicazione del prezzo che il mercato è disposto a pagare per un’azienda. In sostanza, la valutazione delle società basata su più metodi di mercato viene confrontata con le recenti acquisizioni di società simili sul mercato.

Supponiamo che le vendite della società di software per applicazioni mobili siano cinque volte superiori alle vendite. Dopo aver compreso quanto sono disposti a pagare i veri investitori per un software mobile, è possibile utilizzare un multiplo di 5 volte come base per valutare il rischio delle applicazioni mobili e regolare il multiplo su e giù in base alle diverse caratteristiche. Ad esempio, se la tua azienda di software mobile è in una fase di sviluppo precedente rispetto ad altre società simili, il suo tasso di rendimento potrebbe essere inferiore a 5 considerando i maggiori rischi che gli investitori si assumono.

Al fine di valutare l’azienda nella fase iniziale, è necessario determinare un’ampia gamma di previsioni per valutare le vendite o gli utili dell’azienda dopo che è entrata nella fase operativa matura.I fornitori di capitali di solito credono nei prodotti e modello di business L’azienda, ancor prima di generare entrate. Sebbene la valutazione di molte società consolidate sia basata sugli utili, il valore delle start-up deve essere generalmente determinato sulla base di multipli di entrate.

Si può dire che la stima del valore fornita dai molteplici metodi di mercato è la più vicina al prezzo che gli investitori sono disposti a pagare. Purtroppo c’è un ostacolo: è difficile trovare transazioni di mercato comparabili. Non è sempre facile trovare aziende vicine, soprattutto nel mercato delle startup. I termini delle transazioni sono generalmente tenuti segreti dalle prime società non quotate: queste società possono rappresentare il confronto più vicino.

Flusso di cassa scontato (DCF)

Per la maggior parte delle startup, specialmente quelle che non hanno ancora iniziato a generare entrate, la maggior parte del valore dipende dal potenziale futuro. Flusso finanziario attualizzato L’analisi rappresenta un importante metodo di valutazione. DCF coinvolge prevedere La quantità di flusso di cassa che l’azienda genererà in futuro, quindi utilizzare il ritorno sull’investimento previsto per calcolare il valore di tale flusso di cassa.un più alto Tasso di sconto Di solito adatto per le start-up, perché l’azienda ha inevitabilmente un alto rischio di non essere in grado di generare flussi di cassa sostenibili.

Il problema con DCF è che la qualità di DCF dipende da AnalistaLa capacità di prevedere le condizioni future del mercato e fare ipotesi corrette sul mercato a lungo termine tasso di crescitaIn molti casi, prevedere vendite e guadagni in pochi anni è diventato un indovinello.Inoltre, i valori generati dal modello DCF sono tasso di risposta Usato per Sconto flusso monetario. Pertanto, DCF deve essere usato con molta attenzione.

Valutazione per fase

Finalmente c’è fase di progressione Metodo di valutazione, spesso usato Angelo investitore E le società di capitale di rischio hanno rapidamente proposto una gamma approssimativa di valori aziendali. Questo valore “regola empirica” ​​è solitamente fissato dagli investitori, a seconda della fase di sviluppo del business dell’azienda. Più l’azienda va sulla strada dello sviluppo, più basso è il rischio dell’azienda e più alto è il suo valore. Il modello di valutazione a fasi può assomigliare a questo: