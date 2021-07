State Grid affronta la privazione delle funzioni di gestione del sistema energetico

Secondo un piano annunciato martedì per aiutare il paese a raggiungere il suo obiettivo di emissioni nette zero per il 2050, i ministri intendono privare la National Grid della sua responsabilità chiave per la supervisione del sistema di elettricità e gas naturale del Regno Unito.

La business unit ha avviato una consultazione per creare una nuova organizzazione “giusta” indipendente dall’utility FTSE 100 Suggerisci Fornito dal regolatore Ofgem all’inizio di quest’anno.

Secondo queste proposte, il ruolo del gestore della rete elettrica statale, l’utilità pubblica responsabile dell’incontro tra domanda e offerta di energia e di evitare blackout, sarà trasferito a un’agenzia indipendente.

Inoltre, i ministri stanno valutando di attribuire alla nuova organizzazione le principali responsabilità per il gas naturale, comprese le previsioni a lungo termine e la pianificazione strategica della rete, sebbene la Rete di Stato manterrà un ruolo importante nella gestione del sistema nazionale del gas naturale.

La proposta del governo va oltre Ofgem. Il regolatore ha raccomandato l’eliminazione della responsabilità per l’energia elettrica, ma ha affermato che è necessario “considerare ulteriormente” il ruolo della rete statale nel sistema del gas naturale, sebbene abbia affermato che ci sono “buone ragioni” per rimuovere alcune funzioni del gas naturale dalla società.

Ofgem ha concluso all’epoca che la creazione di una nuova agenzia indipendente per la supervisione del sistema energetico avrebbe portato più valore ai contribuenti e avrebbe monitorato in modo più efficace i cambiamenti necessari per raggiungere l’obiettivo giuridicamente vincolante del 2050.

Il governo ha affermato che è importante rivalutare l'”organo di governo” che sostiene il sistema energetico del paese, perché mentre il Regno Unito passa dalle centrali elettriche a combustibili fossili inquinanti a fare affidamento su più centrali elettriche a combustibili fossili, sta “attraverso la stessa transizione di ha sperimentato in passato.” . Fonti energetiche rinnovabili che dipendono dal tempo, come l’eolico e il solare.

Poiché sempre più conducenti acquistano veicoli elettrici e passano a metodi di riscaldamento a basse emissioni di carbonio come le pompe di calore elettriche per le case, la domanda di elettricità aumenterà.

Secondo il documento di consultazione, il nuovo operatore proposto “dovrà essere indipendente, non solo indipendente da altri interessi commerciali energetici, ma anche libero dal controllo operativo quotidiano del governo”. I ministri stanno ancora valutando se l’entità è privata o di proprietà statale.

Negli ultimi anni il ruolo della Rete Statale nel sistema energetico ha ricevuto sempre più attenzione. Membro proposto Esperto indipendente in materia di conflitti di interesse.

Oltre a supervisionare il gas naturale e i sistemi di alimentazione, la National Grid possiede anche l’infrastruttura per l’elettricità e il gas naturale del Regno Unito e sviluppa cavi di interconnessione e sottomarini che commerciano elettricità con paesi come Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Ma l’azienda è Sopravvissuto a una rottura Nell’ultima revisione regolamentare, la revisione si è conclusa nel 2017 e ha esaminato solo la sua gestione del sistema elettrico; la funzione è stata trasferita a una società giuridicamente indipendente, che fa ancora parte del Gruppo Rete di Stato. Da allora, State Grid ha continuato a monitorare il sistema del gas naturale.

Segretario commerciale Kwasi Kwarteng Primo interrogato Il ruolo della National Grid nel monitoraggio del sistema energetico nel 2019 è arrivato poco dopo le interruzioni di corrente in 1 milione di case in Inghilterra e Galles.

State Grid ha dichiarato che continuerà a “cooperare strettamente” con il governo e Ofgem sul ruolo del nuovo operatore, sul “modello di proprietà più adatto e su eventuali future vendite correlate”. La consultazione terminerà alla fine di settembre.

Gli analisti di Barclays avevano precedentemente valutato il funzionamento del sistema di alimentazione a 300 milioni di sterline e hanno sottolineato che ha un “piccolo impatto finanziario” sulla National Grid, che opera anche negli Stati Uniti.