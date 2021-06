Stati Uniti e Corea del Sud considerano la fine del controverso gruppo di coordinamento della Corea del Nord Reuters

“Dal punto di vista della Corea del Sud, questo è fondamentalmente un meccanismo per gli Stati Uniti per bloccare i progetti Corea del Nord-Corea del Sud durante l’amministrazione Trump”, ha affermato. “Per l’amministrazione Biden, porre fine a questo gruppo sarebbe una mossa politica intelligente, perché ci saranno comunque consultazioni tra Washington e Seoul”.

Sebbene Harris abbia aggiunto che questo non era il luogo in cui gli Stati Uniti hanno approvato la decisione sudcoreana, questa osservazione ha causato polemiche a Seoul, e l’ex assistente del presidente sudcoreano Moon Jae-in ha successivamente dichiarato al parlamento che il gruppo di lavoro era sempre più visto come un ostacolo alla cooperazione internazionale. . -Relazioni Corea del Sud-Corea del Nord.

L’anno scorso, quando gli è stato chiesto della proposta di Seoul, come la riapertura dei viaggi personali ai suoi vicini del nord, Harry Harris, l’allora ambasciatore degli Stati Uniti in Corea del Sud, ha dichiarato: “Al fine di evitare malintesi che potrebbero innescare sanzioni in futuro. …. . Questo avviene attraverso il gruppo di lavoro.”

Il gruppo di lavoro è stato istituito nel 2018 per aiutare i due alleati a coordinare soluzioni a questioni come i negoziati di denuclearizzazione, l’assistenza umanitaria, l’attuazione delle sanzioni e le relazioni intercoreane nelle circostanze di una serie di contatti diplomatici con la Corea del Nord in quel momento.

Il ministero ha dichiarato in una dichiarazione che durante l’incontro di lunedì tra il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Kim Sung, e il presidente sudcoreano Luquid, i due hanno concordato di “considerare la chiusura del gruppo di lavoro” e rafforzare il coordinamento ad altri livelli.

SEOUL (Reuters)-Il Ministero degli Affari Esteri di Seoul ha dichiarato martedì che gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno concordato di considerare la cancellazione di un gruppo di lavoro istituito per coordinare la politica della Corea del Nord, che in precedenza era vista come un modo per Washington di bloccare la Corea del Nord progetti.

© Reuters. Il 21 giugno, il rappresentante speciale della Corea del Sud per la pace e la sicurezza nella penisola coreana (a destra) e il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord Kim Sung (a sinistra) hanno tenuto colloqui bilaterali in un hotel a Seoul, in Corea del Sud. 2021. Jung

