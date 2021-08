Stati Uniti e Regno Unito accusano l’Iran di aver lanciato un attacco mortale contro una petroliera vicino all’Oman

Share it

Stati Uniti e Regno Unito incolpano l’Iran I droni hanno attaccato le petroliere Nella regione del Golfo, un britannico e un rumeno sono stati uccisi in un attacco, che potrebbe esacerbare le tensioni tra Teheran e l’Occidente.

Washington e Londra hanno dichiarato domenica in dichiarazioni separate che stanno lavorando con i partner per rispondere all’attacco alla MV Mercer Street della scorsa settimana.La nave è gestita da Zodiac Maritime di proprietà israeliana perché si trova in acque internazionali vicino all’Oman.

Il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha dichiarato che Washington “crede che l’Iran abbia lanciato l’attacco”. Ha aggiunto che tali azioni “minano la libertà di navigazione in questa via navigabile critica, il trasporto marittimo e il commercio internazionale e la vita delle persone a bordo delle navi correlate”.

Il suo collega britannico Dominic Raab ha affermato che il Regno Unito riteneva che l’attacco fosse “deliberato, mirato e una chiara violazione del diritto internazionale iraniano”.

“L’Iran deve porre fine a tali attacchi e deve consentire alle navi di navigare liberamente in conformità con il diritto internazionale”, ha affermato Raab. “Il Regno Unito sta lavorando con i nostri partner internazionali per rispondere congiuntamente a questo attacco inaccettabile”.

Israele aveva precedentemente incolpato l’Iran per l’attacco. Teheran ha respinto le affermazioni di Israele domenica e il ministero degli Esteri iraniano ha aggiunto che il paese ebraico dovrebbe sapere che “semina il vento e raccoglie il vortice”.

I nemici in queste due regioni sono stati coinvolti in una guerra ombra ed entrambi i paesi hanno accusato l’altro di prendere di mira le loro navi.

L’Iran ha anche accusato Israele di aver assassinato un importante scienziato nucleare e di aver attaccato la sua principale base di arricchimento dell’uranio presso l’impianto nucleare di Natanz.

Il ministero degli Esteri britannico ha dichiarato che “i rapporti indicano” che almeno tre navi collegate a Israele sono state attaccate nell’area da febbraio.

Ha aggiunto che l’Iran è “quasi certamente responsabile dell’attacco a due navi nel Golfo di Oman nel 2019”. Questi attacchi hanno disturbato l’industria navale e petrolifera globale, perché i corsi d’acqua del Golfo, in particolare lo Stretto di Hormuz, sono importanti rotte commerciali e punti di esportazione di petrolio greggio nelle regioni ricche di petrolio.

Rispettati

Le limitate perdite causate dall’attacco alla petroliera del 2019 si sono verificate un anno dopo che l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirato unilateralmente dall’accordo nucleare firmato tra Teheran e le potenze mondiali e ha imposto ondate di severe sanzioni alla Repubblica islamica.

Spero che la tensione si allenti dopo le elezioni presidenziali Joe Biden promette Se l’Iran rispetterà completamente l’accordo, gli Stati Uniti si uniranno nuovamente all’accordo nucleare del 2015.

Poiché Teheran ha avuto una serie di colloqui con i restanti firmatari dell’accordo, Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia e Cina, l’amministrazione Biden ha avviato negoziati indiretti con l’Iran per tornare all’accordo nucleare.

Ma un attacco mortale a una petroliera può complicare il processo complesso e fragile.

Da quando il pastore della linea dura Ebrahim Raisi ha vinto le elezioni presidenziali iraniane a giugno, i negoziati sul nucleare sono stati effettivamente sospesi. Raisi entra in carica questa settimana, Succedendo ad Hassan Rouhani (Hassan Rouhani), quest’ultimo è un pragmatico, è il creatore dell’accordo nucleare, ha completato il suo secondo e ultimo mandato.

Raisy ha detto che continuerà a negoziare un accordo nucleare. Tuttavia, poiché il partito della linea dura ha un atteggiamento cauto nei confronti del contatto con l’Occidente e controlla completamente la proprietà dello Stato, Teheran assumerà una posizione più dura. L’Iran insiste sul fatto che gli Stati Uniti devono revocare tutte le sanzioni prima di ridurre le attività nucleari ai sensi dell’accordo del 2015.