Stati Uniti e Regno Unito avvertono i cittadini di evitare minacce alla sicurezza all’aeroporto di Kabul

Poche ore dopo che il segretario di Stato Anthony Brinken ha esortato i talebani a garantire un “passaggio sicuro” alle persone che cercano di fuggire dall’Afghanistan, gli Stati Uniti hanno avvertito i cittadini americani di evitare l’aeroporto di Kabul a causa delle minacce alla sicurezza.

Deterioramento della sicurezza Situazione aeroportuale Questo è stato un problema sempre più preoccupante per i funzionari americani e occidentali che cercavano di evacuare migliaia di civili prima della scadenza del 31 agosto per il ritiro delle truppe americane. I funzionari hanno sottolineato il pericolo di un attacco dell’organizzazione terroristica Isis-K.

L’allerta emessa dall’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul includeva le richieste agli americani già ai tre gate dell’aeroporto di “partire immediatamente”.

L’avvertimento è stato lanciato dopo un messaggio simile dal Regno Unito, che citava “una minaccia continua e alta” Attacco terroristicoSi consiglia ai cittadini britannici di evitare di recarsi in aeroporto e, se qualcuno è nelle vicinanze, di “spostarsi in un luogo sicuro”.

La direttiva separata è stata emessa dopo che il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg (Jens Stoltenberg), avvisare Il rischio di attacchi terroristici agli aeroporti aumenta ogni giorno, descrivendo questa minaccia come un “pericolo reale”. Stoltenberg ha affermato che la sfida più grande è portare le persone all’aeroporto perché l’area intorno alla struttura e il resto del paese sono “controllate dai talebani”.

La Turchia ha detto mercoledì che lo farà Ritiro Dall’aeroporto, indica inoltre che la situazione della sicurezza è peggiorata. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia manterrà un battaglione di 500 uomini per proteggere l’aeroporto, ma l’esercito del paese ha affermato che ha iniziato a ritirare le sue truppe in vista della “situazione e delle condizioni attuali”.

Il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha affermato che i talebani "hanno una responsabilità". .. Fornire un passaggio sicuro a chiunque desideri lasciare il Paese, non solo durante le nostre missioni di evacuazione e trasferimento, ma anche ogni giorno successivo"



L’obiettivo degli Stati Uniti e di altri governi stranieri è di evacuare i propri cittadini e alleati afghani Fino al 31 agostoStoltenberg ha affermato che ogni giorno circa 20.000 persone vengono trasportate in aereo fuori dal paese.

I talebani, che controllano l’accesso all’aeroporto, hanno detto che tutti gli stranieri devono partire entro la fine del mese. Secondo le persone che organizzano voli per i locali che lavorano con gli Stati Uniti e i suoi alleati, negli ultimi giorni agli afgani è stato vietato l’ingresso nella struttura.

Brinken ha fatto commenti in un briefing mercoledì dopo che gli alleati degli Stati Uniti e legislatori statunitensi L’uscita caotica in Afghanistan, sostengono, potrebbe intrappolare molti gruppi vulnerabili nel paese. Il Segretario di Stato ha affermato che questo mese sono stati evacuati 4.500 dei circa 6.000 cittadini americani.

“[The Taliban has] Responsabilità. .. Fornire un passaggio sicuro a chiunque desideri lasciare il paese, non solo durante le nostre missioni di evacuazione e trasferimento, ma ogni giorno successivo”, ha detto, aggiungendo che i diplomatici “stanno attivamente raggiungendo” i restanti 1.500 americani.

Brinken ha aggiunto che non c’è “nessuna scadenza” per aiutare i restanti cittadini americani e afghani che assistono le forze armate statunitensi, e Washington sta sviluppando un “piano dettagliato” per fornire supporto consolare e facilitare la partenza dopo il 31 agosto.

Ma i funzionari hanno riconosciuto che il destino di chiunque se ne andrà dopo quella data sarà Nelle mani dei talebani.

Il segretario stampa del Pentagono, John Kirby, ha dichiarato: “Quando la missione sarà finita, ce ne andremo [Kabul] L’aeroporto, l’aeroporto non sarà più sotto la responsabilità degli Stati Uniti.

“Come gestirlo in futuro sarà qualcosa che i talebani dovranno gestire da soli. Penso insieme alla comunità internazionale, ma questa non è responsabilità degli Stati Uniti”.

Kirby ha confermato che l’esercito americano ha condotto un’altra operazione a Kabul martedì notte, utilizzando elicotteri per salvare i cittadini intrappolati in città e portarli all’aeroporto. Il Pentagono ha confermato due incidenti simili di trasporto di persone all’interno dell’aeroporto.

Brinken raccomanda il rapporto di Washington con gli Stati Uniti Governo controllato dai talebani In Afghanistan dipenderà dal comportamento di quest’ultimo.

“Se il futuro governo difende i diritti fondamentali del popolo afghano, se mantiene la sua promessa, farà in modo che l’Afghanistan non venga utilizzato come trampolino di lancio per attacchi terroristici… Primo, se mantiene la sua promessa, coloro che voglio lasciare l’Afghanistan congedo – Questo è un governo con cui possiamo lavorare”, ha detto Brinken.

Ha anche suggerito che il governo potrebbe rivedere se dovrebbe adottare un approccio diverso al ritiro.

“Posso dirvi che guardando indietro agli ultimi sei o sette mesi, guardando indietro agli ultimi 20 anni, ci sarà abbastanza tempo”, ha detto. “Ma ora devo dirti che tutta la mia attenzione è concentrata sul compito da svolgere.”