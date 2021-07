Stellantis costruisce camion elettrici nel Regno Unito per proteggere Ellesmere Port

Secondo tre persone che hanno familiarità con la questione, il proprietario di Vauxhall, Stellattis, annuncerà già martedì che prevede di produrre camion elettrici nel suo stabilimento di Ellesmere Port nel Regno Unito per proteggere il futuro dello stabilimento.

Una persona a conoscenza della questione ha aggiunto che la nuova fusione di Fiat Chrysler e Stellattis di PSA hanno deciso di investire centinaia di milioni di sterline nel sito per produrre camion elettrici.A causa del boom del mercato delle consegne a domicilio, la domanda di camion elettrici continua a crescere.

Le azioni di Stellantis sono le seguenti La decisione di NissanQuesta settimana, in un progetto da 1 miliardo di sterline con Envision AESC, saranno costruiti nuovi modelli elettrici nello stabilimento automobilistico di Sunderland insieme al primo grande impianto di batterie del Regno Unito.

Il segretario al commercio britannico Kwasi Kwarteng ha dichiarato giovedì al Financial Times che l’investimento di Nissan avrà un “effetto domino” tra altri potenziali gruppi di batterie o investitori di auto che vogliono lavorare nel Regno Unito.

La decisione del governo britannico di vietare la vendita di auto a benzina e diesel entro il 2030 ha permesso all’industria automobilistica del Paese di correre per costruire infrastrutture per la produzione di massa di auto elettriche.

Questa mossa ha spinto Stellattis ad abbandonare i piani per costruire la prossima Vauxhall Astra a Ellesmere Port e studiare invece le opzioni per i veicoli elettrici per i siti nel nord-ovest dell’Inghilterra.

Sebbene l’azienda disponga di una fabbrica di automobili con una capacità produttiva sufficiente in Europa, la sua produzione di furgoni è relativamente limitata. La sua fabbrica di camion diesel a Luton, nel Regno Unito, sta funzionando a pieno regime.

I camion elettrici salveranno Ellesmere Port, che ha tagliato centinaia di posti di lavoro negli ultimi anni a causa della debole domanda di modelli Astra. Astra è stata costruita anche in una struttura più efficiente in Polonia.

Dopo mesi di trattative con il governo britannico sul sostegno finanziario, è stato deciso di produrre camion elettrici a Ellesmere Port, richiesta dalla casa automobilistica prima di prendere una decisione definitiva.

Un portavoce di Stellantis ha rifiutato di commentare.

Il piano per la produzione di camion elettrici in loco è stato inizialmente realizzato da Notizie automobilistiche europee.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno aggiunto che, sebbene l’obiettivo dell’azienda sia quello di fare un annuncio martedì, l’unica incertezza è se dirigenti e politici rilevanti possano riunirsi nella fabbrica. Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che se non verrà annunciato martedì, la data potrebbe essere posticipata di diverse settimane.

Stellantis ospiterà un’importante giornata della batteria la prossima settimana per delineare la sua strategia per il passaggio dai motori a combustione interna ai motori elettrici. La società ha raggiunto un accordo con il gigante energetico francese Total per costruire fabbriche di batterie in Francia, Germania e un’altra località europea sconosciuta.

Tuttavia, Yann Vincent, capo dello United Battery Group, ha dichiarato al Financial Times all’inizio di questa settimana che la terza sede non sarà nel Regno Unito e che sarà nell’Europa continentale. Dovrebbe essere confermato ufficialmente la prossima settimana.

Sebbene Stellattis possa acquistare batterie da fornitori diversi dai suoi partner Total, ciò significa che potrebbe essere necessario importare le batterie per i camion Ellesmere Port.

Con sempre più spostamenti verso la produzione di veicoli elettrici, i governi europei stanno correndo per attirare investimenti nelle fabbriche di batterie per proteggere la loro industria automobilistica.

Secondo fonti, il governo britannico ha istituito un fondo di 500 milioni di sterline per attirare investitori nel settore delle batterie e fornire circa 100 milioni di sterline di sostegno al progetto Nissan.

L’industria ha avvertito che l’importo deve essere aumentato per attirare progetti sufficienti per mantenere l’attuale rete di fabbriche nel Regno Unito. L’agenzia di commercio stima che siano necessarie solo fabbriche con una capacità di 60 GWh per mantenere le fabbriche esistenti.

Segnalazione aggiuntiva di Anna Gross a Lille

