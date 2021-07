Stellantis investe 30 miliardi di euro sul mercato delle auto elettriche Reuters

General Motors (NYSE:) ha dichiarato il mese scorso che prevede di investire 35 miliardi di dollari in auto elettriche e a guida autonoma entro il 2025. Ha fissato l’obiettivo di vendere tutte le nuove auto e camion leggeri a zero emissioni di scarico entro il 2035.

Stellantis ha dichiarato nel suo “Electric Vehicle Day 2021” che il suo obiettivo è trattare oltre il 70% delle vendite in Europa e oltre il 40% dei veicoli a basse emissioni (a batteria o veicoli elettrici ibridi) negli Stati Uniti come veicoli a basse emissioni entro il 2030.

“Questo periodo di transizione è un’eccellente opportunità per azzerare l’orologio e iniziare una nuova partita”, ha dichiarato il CEO di Stellatis Carlos Tavares in un webcast in diretta. “Il gruppo sta intraprendendo un viaggio di elettrificazione a tutta velocità”.

La società è stata costituita a gennaio dalla fusione della casa automobilistica italo-americana Fiat Chrysler e della francese PSA e ha dichiarato che la sua strategia sarà supportata da cinque fabbriche di batterie in Europa e Nord America mentre si prepara a guidare un veicolo elettrico (EV) Competition . Tesla (NASDAQ:) e altre case automobilistiche in tutto il mondo.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.