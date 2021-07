Stiamo aggiornando l’asset allocation del portafoglio consigliato da Wealthfront

Come Consulente per gli investimenti, Abbiamo una responsabilità fiduciaria nei confronti dei nostri clienti, il che significa che la legge ci impone di agire nel tuo migliore interesse. Questo impegno nei tuoi confronti si riflette in ogni prodotto che costruiamo, in ogni servizio che forniamo e in ogni suggerimento fornito dal nostro software.

Come parte di ciò, esamineremo e aggiorneremo regolarmente l’allocazione delle attività nel nostro portafoglio di conti di investimento consigliato per includere più dati di mercato sui rischi e sui rendimenti previsti di ciascuna classe di attività. A lungo termine, ciò dovrebbe migliorare i rendimenti al netto delle imposte previsti e corretti per il rischio per i clienti Wealthfront che utilizzano il nostro portafoglio consigliato (in conti imponibili e IRA).

Se apri un nuovo conto di investimento mentre Wealthfront sta andando avanti, otterrai automaticamente la nostra nuova asset allocation (ovviamente puoi, Modifica in base alle tue preferenze). Se hai già il nostro conto di investimento, puoi decidere se utilizzare la nuova allocazione. Qui, discuteremo di come Wealthfront determina l’allocazione del portafoglio, il contenuto delle modifiche e il contenuto che consigliamo ai nostri clienti.

Come determiniamo l’allocazione del tuo portafoglio?

Teoria del portafoglio moderna (O MPT) è un framework ampiamente accettato per la gestione di portafogli di investimento diversificati. Non devi credere alle nostre parole: gli economisti Harry Markowitz e William Sharpe che l’hanno sviluppato hanno vinto il Premio Nobel per l’Economia nel 1990 per la loro ricerca pionieristica. Usiamo MPT per costruire il portafoglio di investimenti consigliato da Wealthfront.

Esistono molti libri sull’MPT, ma è necessario sapere quanto segue: L’MPT ci aiuta a determinare l’allocazione delle risorse e mira a massimizzare il rendimento netto previsto delle spese al netto delle imposte in base alla specifica tolleranza al rischio. Abbiamo utilizzato MPT per costruire il portafoglio di investimenti consigliato da Wealthfront e questo non è cambiato.

Per saperne di più su MPT e su come strutturiamo il nostro portafoglio, dai un’occhiata al nostro Libro bianco sui metodi di investimento.

Qual è il cambiamento?

A un livello più alto, noterai alcune differenze tra la nostra nuova allocazione di asset e la tua attuale allocazione. In tutti i punteggi di rischio per i conti imponibili e gli IRA, l’enfasi è ora sui titoli statunitensi piuttosto che sui titoli dei mercati sviluppati esteri, riflettendo gran parte del mercato azionario globale rappresentato da titoli statunitensi.Nel nostro portafoglio imponibile con un punteggio di rischio compreso tra 2 e 5, abbiamo aggiunto Titoli del Tesoro protetti dall’inflazione (SUGGERIMENTI in breve), aumentare la diversificazione. Nella nostra IRA, limitiamo l’allocazione di obbligazioni dei mercati emergenti al 10%, principalmente a causa dell’elevato rapporto di spesa degli ETF che coprono questa classe di attività.

Puoi decidere se vuoi aggiornare alla nuova allocazione consigliata o restare fedele a quella esistente. Sebbene abbiamo sempre consentito ai clienti di aggiornare la propria allocazione all’ultima allocazione secondo necessità, siamo lieti di semplificare questo processo e, per la maggior parte dei nostri clienti, Più efficiente dal punto di vista fiscale Rispetto al passato. Se sei interessato, segui le istruzioni in-app per aggiornare il tuo compito.

Cosa consigliamo

Se disponi di un Wealthfront IRA, ti consigliamo di passare al nuovo metodo di distribuzione, che non comporterà alcun costo fiscale.

Se disponi di un conto di investimento imponibile con Wealthfront, potresti incorrere in imposte quando esegui l’aggiornamento alla nuova allocazione. Per la maggior parte dei clienti, riteniamo che valga la pena migliorare i rendimenti corretti per il rischio. In altre parole, se prevedi di liquidare il tuo account entro i prossimi tre anni, potresti non voler aggiornare a una nuova allocazione del portafoglio. L’impatto fiscale della vendita degli investimenti per il passaggio alla nuova distribuzione può superare i benefici attesi di avere la nuova distribuzione in un lasso di tempo più breve.

Se decidi di aggiornare l’allocazione dei conti di investimento imponibili, elaboreremo efficacemente le modifiche: ciò potrebbe richiedere del tempo. Non venderemo automaticamente tutti i tuoi investimenti in sovrappeso immediatamente, li venderemo nel tempo in modo da ridurre al minimo le conseguenze fiscali. Potresti detenere alcune posizioni nella vecchia allocazione a tempo indeterminato, specialmente quando il loro valore aumenta. Se ciò accade, è perché il nostro software ha stabilito che è meglio per te mantenere queste posizioni, piuttosto che realizzare i guadagni associati alla loro vendita.

Indipendentemente dalla decisione che prendi, ti guideremo attraverso il processo e ti renderemo più semplice adottare il nuovo incarico o mantenere l’incarico corrente quando accedi al tuo account Wealthfront.

rimaniamo in contatto

Riteniamo che la nostra nuova asset allocation ti fornirà rendimenti al netto delle imposte attesi migliori per soddisfare il tuo livello di rischio personale e siamo lieti di fornirti questi. Indipendentemente dal fatto che tu scelga di anticipare la nuova allocazione delle risorse, rivedi e aggiorna le informazioni su Wealthfront trimestralmente man mano che la situazione cambia. Più sappiamo su di te, più possiamo aiutarti ad aumentare la tua ricchezza a lungo termine.