stile DeFi? Ecco come le donne sono entrate nel gioco di Cointelegraph

Nel settore DeFi, i problemi di cui sopra possono essere molto scoraggianti, ma molte donne che entrano in questo campo stanno cambiando la percezione della decentralizzazione da parte delle persone. È difficile coinvolgere le donne in un settore che ha preconcetti su chi dovrebbe essere il leader, ma ogni giorno le donne infrangono i confini stabiliti per perpetuare il settore in tutti gli aspetti, inclusi istruzione, progresso tecnologico e accessibilità.

Ci sono molte cose da considerare quando si entra in questo campo: cosa motiva le persone a farlo; come la tecnologia blockchain, la crittografia e la DeFi corrispondono alla tua filosofia personale o professionale generale; e come promuovere l’adozione della DeFi per cambiare la vita degli altri e rompere il stigma che circonda il settore. Hai mai pensato di entrare nel mondo decentralizzato della tecnologia blockchain? C’è qualcosa che ti trattiene?

