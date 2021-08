Stime del presidente della Fed Bank di Atlanta: la Fed potrebbe alzare i tassi di interesse già dalla fine del prossimo anno

Condividi questo articolo!

Data: 10 agosto 2021 alle 5:04

Secondo un sondaggio condotto dalla Federal Reserve Bank di New York, le aspettative dei consumatori per l’inflazione a breve termine sono ancora elevate e le loro prospettive finanziarie personali per il prossimo anno sono fosche.

Un rapporto di ricerca pubblicato dalla Federal Reserve di New York lunedì ha sottolineato che a luglio l’aspettativa di inflazione negli Stati Uniti a un anno ha raggiunto il 4,8%, tra cui è probabile che i prezzi degli affitti aumentino del 9,8% nel prossimo anno, il che è un nuovo elevato dall’inizio del sondaggio nel 2013.

Le aspettative dei consumatori sul tasso di inflazione nei prossimi tre anni sono leggermente aumentate al 3,7% dal 3,6% di giugno.

Più persone hanno affermato che l’attuale situazione finanziaria è peggiore rispetto a un anno fa; meno intervistati ritengono che la situazione finanziaria migliorerà tra un anno.

I consumatori ritengono che la probabilità di non pagare il debito minimo nei prossimi 3 mesi salga al 10,4%, valore superiore alla media del 10% degli ultimi 12 mesi. La probabilità di disoccupazione l’anno prossimo salirà al 12,2%, che è ancora il secondo valore più basso dal 2013.

Il presidente della Federal Reserve Bank di Richmond, Thomas Barkin, ritiene che il tasso di inflazione degli Stati Uniti quest’anno potrebbe raggiungere l’obiettivo della Fed del 2%, che è in linea con una delle soglie del Bureau per aumentare i tassi di interesse.

Barkin ritiene che ci sia ancora spazio per ulteriori miglioramenti nel mercato del lavoro per raggiungere la soglia per gli aumenti dei tassi di interesse.

Il presidente della Fed Bank di Atlanta, Raphael Bostic, ha affermato che se i dati sull’occupazione negli Stati Uniti rimarranno solidi nei prossimi due mesi, la Fed dovrà iniziare a ridurre gli acquisti di debito prima del previsto.

Durante la partecipazione al seminario online, Bostic ha affermato che la forte crescita dei posti di lavoro non agricoli negli Stati Uniti il ​​mese scorso riflette il significativo miglioramento del mercato del lavoro e del ritmo economico.Se i dati nei prossimi due mesi manterranno lo slancio della crescita, la Federal Reserve promuoverà l’obiettivo della ripresa del mercato del lavoro Quasi completato, raggiungendo la soglia della contrazione delle misure di quantitative easing.

Bostic ha rivelato che inizialmente si aspettava che la Federal Reserve iniziasse a ridurre gli acquisti di debito da ottobre a dicembre.Tuttavia, se i dati sull’occupazione mostrano una buona performance, ritiene che l’ufficio possa iniziare a ridurre gli acquisti di debito in anticipo e dovrebbe ridurre gli acquisti di titoli garantiti da ipoteca. titoli e buoni del Tesoro.

Bostic ha anche stimato che la Fed potrebbe alzare i tassi di interesse già alla fine del prossimo anno.

