“Sto piangendo dentro”: il birmano delle Nazioni Unite ignora il governo militare

Il 3 agosto, il rappresentante delle Nazioni Unite in Myanmar ha ricevuto un avvertimento da un connazionale di New York che aveva prestato servizio come guardia del corpo volontario: qualcuno gli stava uccidendo.

“Ho ricevuto la notizia che qualcuno veniva pagato per avermi ferito o ucciso”, Kyaw Moe Tun ha condannato il governo militare del suo paese. colpo di stato A febbraio, ha dichiarato al Financial Times in una videointervista.

Il 52enne diplomatico ha informato le Nazioni Unite e l’FBI della delegazione statunitense.Entro tre giorni, le autorità statunitensi arrestato Phyo Hein Htut e Ye Hein Zaw sono due cittadini del Myanmar e li hanno accusati di cospirazione per attaccare un funzionario straniero.

L’FBI sostiene che questi individui stiano collaborando con due cospiratori senza nome, uno in Thailandia e uno negli Stati Uniti, assumendo e pagando assassini per attaccare Kyaw Moe Tun e costringerlo a dimettersi. Se resiste, gli assassini lo “uccideranno”.

Secondo l’accusa di Phyo Hein Htut, anche il complice della Thailandia, un trafficante d’armi, ha accettato un piano per “manomettere le gomme dell’auto dell’ambasciatore nell’auto dell’ambasciatore, causando un incidente”.

Ma Kyaw Moe Tun è tornato a lavorare nella Missione Permanente del Myanmar presso le Nazioni Unite nella parte orientale di Manhattan e lavora sotto costante scorta armata.

“Spesso sorrido, ma spesso piango dentro.” Quando gli è stato chiesto di descrivere la sua mentalità, indossava un abito scuro seduto in ufficio, appeso tra la bandiera del Myanmar e la bandiera delle Nazioni Unite.

Questa è una decisione personale molto difficile ed enorme che ho preso

I lavori popolari che hanno fallito hanno attratto Trama della Corea del Nord Uccidi gli esuli politici. Se non fosse per l’inviato speciale del Myanmar alle Nazioni Unite e per la posizione del suo Paese nel mondo, presto sarebbe tornata una notizia, potrebbe essere solo una curiosità di breve durata.

Quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite convocherà una nuova sessione il mese prossimo, inizierà a valutare se Kyaw Meng Tun può continuare a servire come rappresentante del Myanmar o essere sostituito dal candidato del rappresentante del Myanmar. Il governo militare di Min Aung Lai, Il che lo costringerà a lasciare il suo ufficio di Manhattan e la casa di campagna di Westchester.

Non solo decorazioni per posti diplomatici, ma soprattutto la questione di quando rappresentare il Myanmar La sua economia sta crollando, Decessi per covid-19 Forzando il crematorio a fare gli straordinari, il movimento di resistenza anti-golpe ha invitato il mondo a unirsi contro il governo militare.

Un parallelo Governo di unità nazionaleFondato dopo il colpo di stato dall’alleato del deposto leader Aung San Suu Kyi, Jue Meng Tun ha giurato fedeltà e sta cercando anche il riconoscimento internazionale.

Damian Lilly, il direttore della protezione del Myanmar Accountability Project, un gruppo della società civile, ha dichiarato: “Al momento ci sono poteri controversi, uno è il governo militare e l’altro è NUG”. Moe Tun. .

“Chiunque diventi il ​​loro rappresentante alle Nazioni Unite invierà un segnale importante al popolo birmano, che dovrebbe essere considerato un regime legittimo”.

Gli alleati di Aung San Suu Kyi si rifiutano di riconoscere il governo militare e di formare un governo parallelo © AFP via Getty Images

Kyaw Moe Tun era poco conosciuto al di fuori della comunità diplomatica prima di tenere un discorso alla conferenza il 26 febbraio. È un diplomatico professionista ed è emerso al suo servizio durante gli anni della dittatura del paese.

In qualità di rappresentante del Myanmar presso le Nazioni Unite a Ginevra, fino allo scorso anno, Considera leggermente Come portavoce del governo di Aung San Suu Kyi nelle notizie sulla crisi dei Rohingya, è stato ampiamente condannato Ambiguo A proposito di soppressione.

Tre settimane dopo il golpe, è apparso in prima serata sulla scena internazionale quando ha chiesto di parlare alla riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul Myanmar dove ha parlato l’inviata speciale delle Nazioni Unite Christine Schraner Burgener. Quando le ha mostrato il suo discorso prima dell’incontro, ha detto che aveva “le lacrime agli occhi”.

La voce di Kyaw Moe Tun tremava, invitando “la comunità internazionale a intraprendere l’azione più forte per porre fine al golpe militare”.Poi lui Alza tre dita, Saluto al movimento anti-giunta, applausi.

“Questa è una decisione personale molto difficile ed enorme che ho preso”, ha detto.

Entro un giorno, il regime L’ho licenziato, ha invalidato il suo passaporto e lo ha accusato di tradimento.

Il ministero degli Esteri, controllato dal governo militare, ha negato qualsiasi ruolo nella presunta cospirazione per minare la vita di Jumondun, affermando che il Myanmar “non ha nulla a che fare con questo incidente”. Tuttavia, ha nuovamente chiesto la sua estradizione a casa sua per affrontare le accuse.

Rispettati

Kyaw Moe Tun è uno dei circa 30 diplomatici del Myanmar in tutto il mondo Hanno rotto con il regime di Minanglai e hanno continuato a svolgere le loro funzioni, anche a Washington, Los Angeles, Berlino, Tokyo e Tel Aviv.

La decisione su chi rappresenti il ​​Myanmar alla conferenza dipende dal Comitato per le credenziali dell’istituzione, che ha il potere di raccomandare l’accettazione o il rifiuto della certificazione dei diplomatici.

Prima dell’incontro di settembre, il campo anti-golpe ha citato un precedente secondo cui il comitato delle Nazioni Unite ha respinto inviati speciali da governi illegali, incluso il Sudafrica durante l’era dell’apartheid nel 1970, o ha riconosciuto inviati speciali proposti da governi che sono stati rovesciati nel colpo di stato, come Sierra, Lione nel 1997. Il governo militare nominò un proprio inviato speciale, Antoulein, Un ex ufficiale militare.

Gli Stati Uniti, che hanno condannato il golpe in Myanmar, e Cina e Russia, che hanno condannato il golpe in Myanmar no, Ha seggi automatici nel Comitato per le credenziali e altri Stati membri propongono altri sei seggi.

Eli Lilly ha affermato che il comitato potrebbe non accettare le credenziali di uno dei delegati e rinviare la decisione – che consentirebbe a Kyaw Moe Tun di continuare il suo lavoro – o accettare né l’una né l’altra e dare al Myanmar un seggio vacante.

Kyaw Moe Tun ha dichiarato di aver avuto conversazioni private “molto incoraggianti” con diplomatici dei paesi occidentali, dell’America Latina e dell’Africa. Tuttavia, ha aggiunto: “Speriamo sempre per il meglio, ma allo stesso tempo dobbiamo anche prepararci al peggio”.

Segui John Reid su Twitter: @JohnReedwrites