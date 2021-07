“Sto uscendo”: gli antiquari britannici colpiti dalla Brexit

Questa è una vita semplice, ma negli ultimi 20 anni Ruth Butterworth (Ruth Butterworth) ha trasformato con successo la sua passione per le decorazioni vintage francesi in un sostentamento redditizio. Mercato delle pulci Mercatini e fiere di antiquariato per la rivendita di merci nel Regno Unito.

Ma dal momento che la Brexit ha portato via il Regno Unito dal mercato unico dell’UE a gennaio, Butterworth – come molti piccoli antiquari “camion bianchi” nel Regno Unito – si è trovata dalla parte sbagliata del complesso confine commerciale. superare.

“La Brexit è appena finita per me e ho intenzione di lasciare il settore”, ha detto mentre riceveva i clienti per sfogliare la sua serie bianca. Ceramica dipinta Ceramica e Beneficiari Holy Water Font-Ha tenuto un discorso alla fiera dell’antiquariato di Ardingly nel West Sussex al largo della costa meridionale dell’Inghilterra il mese scorso.

Per il 56enne Butterworth, questa è stata una decisione straziante, ma molti altri proprietari di bancarelle alla fiera di Ardingly hanno affermato che stanno anche lavorando per risolvere la dichiarazione doganale, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e tutte le altre formalità che sono ora richieste. Commercianti britannici con l’Unione Europea.

“Per molti ragazzi, il commercio di ‘van bianchi’ con l’Europa è morto”, ha detto Paul Riches, che possiede un negozio a Swanage, nel Dorset, e importa oggetti d’antiquariato e oggetti antichi dalla Francia. Ha una storia di quasi 40 anni.

Ha spiegato come portare un furgone in Francia per partecipare alla Fiera di Le Mans prima della Brexit, acquistare opere francesi “al prezzo di 10 sterline in quattro ore”, e poi tornare nel Regno Unito alle 15:00 attraverso le seguenti località per una giorno e completarlo in 24 ore di viaggio.

“Ora devo emettere fattura per tutto quello che c’è nella mia macchina, se sono in Francia Mercato delle pulci Posso comprare 150 oggetti, dalle caffettiere ai tavoli Luigi XVI. Questo è un business in contanti e molti commercianti francesi semplicemente non vogliono fornire ricevute”, ha spiegato.

Mostra di antiquariato ardente nel West Sussex | © Charlie Bibby / FT



I prodotti antichi con una storia di oltre 100 anni sono esenti da dazi doganali, con un’aliquota IVA del 5%, mentre i prodotti “antichi” che sono stati utilizzati per meno di un secolo godono di un’aliquota piena del 20% un’imposta sul valore aggiunto del 20%. Anche alcuni dazi all’importazione.

“Il suggerimento del governo è di ‘trovare uno spedizioniere’, ma potrebbero essere necessari dai 5 ai 7 giorni per sistemare i documenti ad entrambe le estremità. Quando tutte le tasse e le tasse saranno pagate, il reddito di cassa dell’azienda sarà sparito”, ha aggiunto. .

International Antiques & Managing Director Will Thomas (Will Thomas) ha affermato che l’impatto delle nuove barriere al commercio di oggetti d’antiquariato ha avuto anche l’effetto opposto: quest’anno, il numero di commercianti dell’UE a Ardingly Fair è diminuito del 65%. Collectors Fairs organizza attività di vendita in tutto il Regno Unito.

Thomas ha aggiunto che uno dei rapporti di riduzione sconosciuti si riduce alle restrizioni di Covid-19 e spera che molti commercianti dell’UE tornino. Ma il sentimento dei venditori all’Ardingly Expo era pessimista.

Mattias Vachet, 49 anni, un antiquario francese di Avignone, vive a Chertsey, Surrey con la moglie britannica dal 2012. Ha detto che stava facendo le valigie e tornando in Francia, in parte a causa della sua La domanda di servizi si sta esaurendo.

Mattias Vachet dice che ha intenzione di tornare in Francia e vive nel Regno Unito dal 2012 © Charlie Bibby/FT



“Sono tornato indietro. Non posso preoccuparmi della Brexit”, ha detto. “Ho un grande piano per aprire un centro commerciale all’ingrosso per i distributori francesi nel Regno Unito. Inizialmente ero interessato a 20 persone, ma ora ci sono solo cinque».

Thomas della IACF ha affermato che la sua attività consiste nell’aiutare alcuni venditori a diversificare online e ad aprire un nuovo sito Web di aste, anche se per i commercianti che sono abituati a utilizzare grandi quantità di contanti e strette di mano per concludere transazioni, le regole di vendita online garantiscono il diritto legale al reso del cliente dopo 30 giorni a volte è difficile.

Per altri distributori, come Keith e Jean Thompson, che hanno acquistato per la loro azienda Rams Head Antiques a Walsingham, nella contea di Durham, la Brexit ha causato problemi con le esportazioni piuttosto che con le importazioni, perché i clienti dell’UE del Regno Unito che hanno acquistato il sito web sono stati colpiti da tasse impreviste e tasse per la consegna.

Keith Thompson: “In passato, il nostro volume di scambi con l’UE era di circa il 30%. [Now] Scende quasi a zero’ © Charlie Bibby / FT



“Non chiedermi della Brexit”, ha detto Thompson durante un accordo con il rivenditore. “Lo specchio Louis Philippe con una cornice dorata su tre lati è stato finalmente saldato in contanti di £ 2.000, e ha tirato fuori una pila dal suo marsupio Banconota da 20 libbre spessa.

Ha detto: “Il nostro volume di scambi con l’UE (clienti in Francia, Italia e Germania) era di circa il 30% in passato, ma dall’attuazione delle restrizioni è quasi sceso a zero”.

Tuttavia, non tutti alla Ardingly si sono arresi. Per altri distributori, come Kevin Hairsine, con sede nel Cambridgeshire, la Brexit gli offre l’opportunità di aprire servizi doganali e di consulenza e addebitare ai clienti un canone mensile di consulenza di £ 180.

Kevin Hairsine, il centro, organizza servizi doganali e di consulenza per i commercianti © Charlie Bibby/FT



Hairsine, che sta studiando per ottenere un certificato di qualificazione presso la UK Online Customs Academy, si sta preparando a fornire servizi di sdoganamento per i clienti che stanno cercando di negoziare nuovi regolamenti.Questi dovrebbero diventare più complicati quando il Regno Unito introdurrà controlli doganali completi entro la fine dell’anno, una decisione unilaterale del governo britannico. ritardo Un anno, dando alle aziende britanniche più tempo per adeguarsi.

Ha detto, ad esempio, che alcuni progetti di tassidermia devono essere approvati attraverso la Convenzione CITES sulle specie minacciate di estinzione e che i prodotti in legno sono soggetti a controlli diversi a seconda della categoria a cui appartengono.

“Ci sono alcune sottigliezze, ha spiegato. “Il tavolo in legno francese Luigi XIV non ha bisogno di essere controllato dal legno della Commissione forestale, ma il vecchio tronco d’albero che è stato trasformato nel tavolo ha ancora la corteccia, sì. ”

Poche bancarelle più in là, un altro uomo d’affari, Henry Vaughan, sta anche cercando di incassare e sta collaborando con suo fratello che vive in Francia per fornire servizi di consegna completi in modo che gli antiquari possano vendere nel mercato francese. hub per continuare la consegna in Francia.

Tra il prezzo di offrire a qualcuno un vecchio bagno di stagno francese, Vaughan ha detto che pensa che la sua nuova attività sarà popolare, ma pensa ancora che molti piccoli commercianti non si preoccuperanno. “Una volta fare la doccia costava cinque centesimi. Ora costa 40 sterline ed è un mal di testa. Moltiplicarlo per centinaia di prodotti è troppo per molti rivenditori. Ha spazzato via molte persone”.

Henry Vaughan sta lavorando con suo fratello che vive in Francia per fornire un servizio di consegna completo © Charlie Bibby/FT



Nonostante ciò, Catherine Singer, direttore strategico della British Antiquities Dealers Association, ha affermato di sperare che gli astuti uomini d’affari su entrambi i lati dello stretto possano imparare ad adattarsi.

“La Brexit produrrà sicuramente molti nuovi documenti e accordi. Stiamo lavorando con il governo per vedere dove questi posti di lavoro possono essere ridotti. Ma i commercianti sono una specie molto tenace e tendono a trovare modi per risolvere il problema”, afferma. .