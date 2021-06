Stobart Air incolpa il Covid per il suo fallimento

Share it

Aer Lingus Stobart Airways ha chiuso ed entrerà nella fase di liquidazione, diventando vittima della crisi che ha travolto l’industria aeronautica durante la pandemia di coronavirus.

Il vettore charter lo ha incolpato del “continuo impatto della pandemia” perché ha annunciato che avrebbe cessato le operazioni dopo non essere riuscito a trovare un acquirente.

Fondata nel 1970, Stobart utilizzava aerei a turboelica sulla costa occidentale dell’Irlanda e in seguito si è sviluppata in un partecipante relativamente importante nei voli charter a corto raggio in Europa.

Prima della pandemia, operava più di 900 voli alla settimana su 30 rotte in tutta l’Europa occidentale, ma è stata costretta a ridurre il suo programma di voli del 94% durante la crisi.

Recentemente ha operato solo voli regionali per conto di Aer Lingus. A causa del crollo, sabato diversi voli dagli aeroporti di Belfast e Dublino sono stati cancellati.

Esken, ex Stobart Group, ha annunciato ad aprile che avrebbe venduto Stobart Air e Carlisle Lake District Airport a Ettyl, una società con sede nell’Isola di Man, ma ha avvertito il mese successivo che la transazione è stata ritardata a causa di problemi di finanziamento.

Sabato, Stobat Airways ha dichiarato che i fondi per la transazione “non esistono più e il nuovo proprietario non può completare la transazione ora”.

“Dato che il continuo impatto della pandemia ha quasi interrotto i viaggi aerei dal marzo 2020 e senza alcun acquirente alternativo o fonte di finanziamento, il Consiglio di amministrazione di Stobart Airways deve prendere decisioni necessarie, inevitabili e difficili, per cercare la nomina di un liquidatore”, ha detto la società.

Esken ha affermato che l’aeroporto di Carlisle, che attualmente non gestisce alcun volo, verrà mantenuto e “tutte le opzioni” saranno esplorate per il futuro.

L’industria aeronautica sta vivendo la peggiore crisi della sua storia, poiché la chiusura delle frontiere e le restrizioni governative limitano gravemente i viaggi.

Mentre le principali compagnie aeree quotate sono state in grado di raccogliere miliardi di sterline per proteggersi dalla crisi economica, le piccole compagnie aeree regionali che non hanno accesso a un’importante fonte di finanziamento sono ancora più vulnerabili.

Flybe ha chiuso la scorsa primavera quando è iniziata la crisi e l’aeroporto di Cardiff ha fatto affidamento sul sostegno in contanti del governo gallese per mantenerlo aperto.