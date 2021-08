Stock sospesi a causa delle tensioni Covid e Jackson Hole

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

I futures sugli indici azionari statunitensi sono rimasti quasi invariati, mentre i mercati azionari europei sono scesi giovedì, dopo un calo simile nei mercati azionari asiatici in precedenza, a causa dei rinnovati timori che il Covid-19 avrebbe colpito la crescita economica.

C’era anche una certa tensione prima della riunione virtuale di Jackson Hole dei governatori delle banche centrali e del tanto atteso discorso del presidente della Fed Jerome Powell.

Il numero di persone che hanno richiesto l’indennità di disoccupazione per la prima volta nell’ultima settimana è vicino al minimo della pandemia di 353.000.

futures

Dow Jones Industrial Average

Aumento di 44 punti, o 0,1%.

Indice Standard & Poor’s 500

Non c’è quasi nessun cambiamento nei futures, mentre

Indice composito Nasdaq

I futures sono scesi dello 0,3%.

“Il discorso precedente di Powell è posizionato per dominare il mercato oggi (il discorso di Powell è domani), dato che il mercato azionario ha toccato un nuovo massimo questa settimana, non sorprenderti se ci sarà qualche modesta presa di profitto prima del discorso di Powell domani”, fondando Tom Esai ha scritto. Sevens rapporto di ricerca.

Il mercato ascolterà le opinioni del presidente della Fed Jerome Powell sul futuro del programma di acquisto di obbligazioni della banca centrale.Come Rafforzamento economico, La Fed ha segnalato Questo processo potrebbe iniziare presto, Anche se la diffusione delle varianti Delta ha complicato il problema.

“Gli investitori vogliono sapere che in risposta al significativo miglioramento economico, la Fed sta pianificando di ridurre gradualmente le misure non convenzionali perché non sono più necessarie, ma verranno gradualmente ridotte”, ha affermato l’amministratore delegato David Donnabedian (David Donabedian). Responsabile degli investimenti di CIBC Private Wealth, USA.

Paneuropeo Stoke 600 L’indice è sceso dello 0,3%, Germania

Indice DAX

Tra le principali borse europee, la flessione è stata la più elevata, in calo dello 0,5%.

Un sondaggio mostra che l’umore dei consumatori tedeschi sta diventando sempre più basso, giorno dopo giorno, anche le aziende tedesche mostrano un pessimismo simile.

Azioni

Banca tedesca,

La più grande banca privata tedesca è scesa dell’1,4% dopo che il Wall Street Journal ha riferito che la sua gestione

Gruppo Dulwich

Le autorità di regolamentazione statunitensi sono sotto inchiesta per aver affermato di aver compiuto sforzi esagerati per utilizzare standard di investimento sostenibile per gestire i propri beni. Le azioni del gruppo DWS sono scese di oltre il 13% nelle prime negoziazioni.

China Blue Chips

CSI 300

L’indice è sceso del 2%, il mercato azionario di Hong Kong

Hang Seng

L’indice è sceso dell’1,1%.del Giappone

Nikkei 225

La chiusura è generalmente stabile.

La Bank of Korea è la prima banca centrale asiatica ad aumentare il suo tasso di interesse principale allo 0,75% dalla pandemia.Il governatore Lee Ju-yeol suggerimento Data la rapida crescita economica, potrebbe inasprire ulteriormente le politiche.

Tasso di rendimento di riferimento Tesoro a 10 anni Il rendimento della nota è stato dell’1,351%, rispetto al prezzo di chiusura statunitense di mercoledì all’1,344%.

Stabilità del dollaro Contro l’euro ed è sceso dello 0,2% Sterlina inglese E sono aumentati dello 0,1% Yen Giapponese.

I prezzi del petrolio sono scesi dopo essere saliti per tre giorni consecutivi.greggio Brent Giù dello 0,9% A 70,65 dollari USA al barile, il petrolio greggio West Texas Intermediate è Diminuzione di oltre l’1% A 67,59 dollari al barile.

Williams-Sonoma

(Codice azionario: WSM) Il prezzo delle azioni è aumentato del 14% dopo il rapporto profitto Con 3,24 dollari USA per azione, ha superato le aspettative di 2,60 dollari USA per azione e le vendite sono state di 1,95 miliardi di dollari USA, che è stata superiore ai previsti 1,81 miliardi di dollari USA.

Dollaro generale

(DG) le azioni sono scese del 4% Segnala profitto Con 2,69 dollari USA per azione, ha superato i 2,59 dollari USA previsti per azione e le vendite sono state di 8,7 miliardi di dollari USA, superiore agli 8,6 miliardi di dollari previsti.

albero del dollaro

(DLTR) Il prezzo delle azioni è sceso del 6% Segnala profitto A $ 1,23 per azione, ha superato le aspettative di $ 1 per azione e le vendite sono state di $ 6,3 miliardi, inferiore ai $ 6,4 miliardi previsti.

Videocomunicazione Zoom

(ZM) le azioni sono aumentate del 3,6% dopo che Morgan Stanley è passata da un peso uguale a un sovrappeso.

buono da mangiare!marca

Le azioni Yum (YUM) sono scese dell’1,4% dopo che il rating di Oppenheimer (Oppenheimer) è stato declassato da Outperform a Outperform.

Nordstrom

(JWN) è sceso del 3% dopo che l’operatore del grande magazzino è stato declassato a sottopeso dal rating Equal Weight di Morgan Stanley. Dopo aver annunciato gli utili, mercoledì le azioni di Nordstrom sono scese del 18%.

Scrivi a Pierre Briançon pierre.briancon@dowjones.com Con Jacob Sonenshine jacob.sonenshine@barrons.com