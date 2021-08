StockNews 2 azioni Reddit su cui vale ancora la pena investire

Poiché l’interesse per i titoli di meme popolari ha iniziato a scemare, gli investitori al dettaglio sono ora alla ricerca di nuovi nomi da discutere su Reddit. Pertanto, i titoli BioNTech (BNTX) e McAfee (NOK) attentamente osservati potrebbero inaugurare un forte rimbalzo grazie ai loro buoni fondamentali e alle solide prospettive di crescita. Pertanto, riteniamo che valga ancora la pena possedere questi due titoli Reddit. Per favore continua a leggere. Subreddit r/wallstreetbets (WSB) ha cambiato il mondo degli investimenti e ha rimodellato in modo significativo il mercato finanziario. Quest’anno, la crescita degli abbonamenti di WSB è aumentata e più trader dilettanti si sono uniti ai ranghi per aumentare un gran numero di posizioni corte come GameStop Corporation (NYSE:), AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:), BlackBerry Co., Ltd. (NYSE:), ecc. Lo stock del titolo, per elencarne alcuni.

