StockNews fornisce 2 titoli superstar per i tuoi 401K

L’indice S&P 500 è raddoppiato questo mese dal minimo della pandemia del 23 marzo 2020. Si prevede che questo mercato rialzista continuerà per il prossimo futuro a causa del miglioramento del mercato del lavoro, dell’aumento della spesa dei consumatori e dei continui sforzi del governo per aumentare i tassi di vaccinazione COVID-19.

Mentre il mercato azionario ha raggiunto un livello record quest’anno, gli investitori si sono riversati, cogliendo ogni opportunità per sfruttare il suo slancio. Anche il contributo dei lavoratori al suo piano 401K è aumentato in modo significativo. Pertanto, al fine di beneficiare del rimbalzo del mercato ed espandere il saldo 401(k), riteniamo che i titoli vincenti Infosys (NYSE:) e Cintas (CTAS) possano ora essere buone scelte. Diamo un’occhiata più da vicino. L’anno scorso, molti investitori hanno ritirato fondi dal mercato azionario per paura di una recessione causata dalla pandemia. Ma con la ripresa economica e gli indici del mercato azionario che raggiungono livelli record, gli investitori sono riluttanti a perdere l’opportunità di approfittare di questo slancio. Secondo gli ultimi dati di Fidelity Investments, sebbene le persone abbiano dovuto affrontare difficoltà finanziarie a causa della pandemia nell’ultimo anno, i saldi dei conti pensionistici hanno raggiunto un nuovo massimo. Al 30 giugno, il saldo medio del piano 401K è aumentato del 24% su base annua a $ 129.300, mentre il saldo del conto pensionistico individuale è aumentato del 21% su base annua.

