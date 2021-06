Storia Baijiu | Shanxi Fenjiu: “Fen Boss” si ritira in seconda linea, ha ancora un futuro luminoso?

Condividi questo articolo!

Alla fine della dinastia Tang, Du Mu scrisse: “Posso chiederti dov’è il ristorante? Il pastorello indicò il villaggio di Xinghua da lontano”. Oggi, questo grande scrittore ha parlato per Fenjiu per migliaia di anni. Solo con il passare del tempo e il segno d’oro è ancora lì, questo “capo della Fen” che un tempo dominava l’industria dei liquori si è ritirato al secondo livello.

“Fen Boss” perde il trono del signore supremo

Prima degli anni ’80, a causa della relativa scarsità di scorte di cibo, c’era poco grano che potesse essere utilizzato per la vinificazione.Il liquore profumato ha spazzato il mercato dei liquori in virtù del suo breve ciclo di produzione, basso costo, basso consumo di grano e alta resa in liquore . Nel 1980, la produzione annua di liquori raggiunse i 2,15 milioni di tonnellate, di cui il 70% rappresentava il tipo di fragranza.

È stato il predecessore dello Shanxi Fenjiu a guidare l'”era fragrante” del liquore.

Nel 1951, la “Xinghuacun Fen Distillery” è stata costruita con successo sulla base dell’originale distilleria Xinghuacun e da allora è stata ampliata di anno in anno fino a diventare una delle più grandi fabbriche di liquori in Cina.

Nel 1988, la produzione di Fenjiu ha superato le 10.000 tonnellate, rappresentando la metà della famosa produzione di liquori del paese 13. Da quest’anno in poi, Fenjiu ha occupato la prima posizione nell’industria dei liquori per sei anni consecutivi. A quel tempo, si poteva dire che il nome di “Fen Boss” fosse uno scioccante mondo di liquori.

Nel dicembre 1993, Shanxi Xinghua Village Fenjiu (Gruppo) ha fondato Shanxi Fenjiu, diventando così la prima società di liquori quotata del paese.

Tuttavia, i fiori non hanno cento giorni di rosso.Poiché l’azienda ha insistito sulla strategia di “trasformare i vini famosi in vini della gente”, è stato successivamente un direttore generale del campo dei sapori di Luzhou a insistere sul suo posizionamento di fascia alta.Wuliangye(000858.SZ) Trascendenza, ha perso il trono del signore supremo.

Tuttavia, la perdita complessiva del tipo di fragranza rispetto al tipo Luzhou è stata precedente a questa volta. Nel 1984, la produzione di liquori è aumentata a 3,5 milioni di tonnellate, di cui il tipo al gusto di Luzhou ha avuto una quota di mercato unica del 55% ed è diventato il più grande tipo di sapore nel mercato dei liquori.

Nel 1998, il caso del falso liquore a Shuozhou, nello Shanxi, è diventato una sensazione, e poi l’intero liquore nello Shanxi è caduto in un crollo, e ha avuto un grave impatto sullo Shanxi Fenjiu, che stava gradualmente diminuendo in quel momento.

Con l’ascesa di altri sapori che rappresentano le aziende di liquori, anche lo status di Shanxi Fenjiu nell’industria dei liquori è diminuito ancora e ancora. In questo processo, ci sono sia l’ambiente esterno e ragioni di sviluppo del settore, sia le operazioni dell’azienda.

Tuttavia, a causa della tendenza al rialzo nello sviluppo dell’industria dei liquori in colpi di scena, le prestazioni di Shanxi Fenjiu sono in realtà in aumento per la maggior parte del tempo.

La riforma apre la strada al risveglio

Il momento è arrivato al 2017. Il Gruppo Fenjiu e la Commissione statale per la supervisione e l’amministrazione dei beni della provincia dello Shanxi hanno firmato una lettera triennale di responsabilità sugli obiettivi aziendali, che ha aperto il preludio alla riforma del Gruppo Fenjiu.

Nel febbraio 2018, l’azionista di controllo Fenjiu Group ha pianificato di trasferire 99,15 milioni di azioni Shanxi Fenjiu a Huachuang Xinrui, una sussidiaria di China Resources Venture Holdings, mediante trasferimento di accordi, e di introdurre investimenti strategici. Alla fine del primo trimestre del 2021, la Commissione statale per la supervisione e l’amministrazione dei beni della provincia dello Shanxi detiene il 50,9% delle azioni di Shanxi Fenjiu ed è l’attuale controllore. Huachuang Xinrui, una sussidiaria di China Resources Group, detiene l’11,38% delle le azioni, diventando il secondo azionista, seguito da otto Tutti gli azionisti sono fondi istituzionali.

Nel novembre dello stesso anno, la società quotata ha acquistato parte delle attività di Xinghuacun International Trade, una sussidiaria del Fenjiu Group, per 92.827.500 RMB.

Nel dicembre 2018 ha acquisito il 51% del capitale della Sales Company of the Wine Industry Development Zone, sussidiaria del Fenjiu Group, per 122 milioni di yuan. Successivamente, la Commissione statale per la supervisione e l’amministrazione dei beni della provincia dello Shanxi ha approvato il piano di incentivi azionari della Fenjiu Company e gli obiettivi degli incentivi erano i dirigenti senior, i quadri intermedi e il personale tecnico (aziendale) della società.

Nel marzo 2019, Shanxi Fenjiu ha acquisito parte delle attività di Yiquanyong Company e Fenjiu Group rispettivamente per 99.450.400 RMB e 8.910.300 RMB. Nello stesso periodo, è stato implementato il primo piano di incentivazione azionaria vincolata della società e un totale di 395 oggetti di incentivazione coinvolti nella concessione di azioni vincolate includevano dirigenti senior, quadri in posizioni chiave, tecnologia di base, affari e altro personale chiave.

Nel dicembre dello stesso anno, l’assemblea generale degli azionisti ha approvato 7 proposte di acquisto di attività correlate tra la società per azioni e il gruppo Fenjiu, e il gruppo Fenjiu ha completato la quotazione complessiva.

Con l’avanzamento delle riforme, dal 2017 al 2019, Shanxi Fenjiu ha realizzato ricavi rispettivamente di 6,037 miliardi di yuan, 9,382 miliardi di yuan e 11,88 miliardi di yuan, con tassi di crescita rispettivamente del 37%, 55% e 27%; l’utile netto durante il periodo è stato rispettivamente di 1,004 miliardi di yuan, 1,467 miliardi di yuan e 1,939 miliardi di yuan, con un aumento del 57%, 55% e 32% su base annua.

Nel primo trimestre del 2020 e del 2021, le prestazioni dell’azienda hanno continuato a crescere e l’utile netto durante il periodo ha raggiunto 3,079 miliardi di yuan e 2,182 miliardi di yuan.

Rispetto ai suoi omologhi, il fatturato di Shanxi Fenjiu è al 6° posto nel settore nel 2020, inferiore a quello di Kweichow Moutai, Wuliangye, Yanghe, Luzhou Laojiao e Shunxin Agriculture, il suo utile netto è al 5° posto ed è secondo alle azioni di Kweichow Moutai, Wuliangye, Yanghe , e Luzhou Laojiao; il suo valore di mercato totale è al terzo posto, solo inferiore a Kweichow Moutai e Wuliangye.

La classifica del valore di mercato totale di Shanxi Fenjiu è superiore alla classifica delle prestazioni principalmente perché la sua recente performance del prezzo delle azioni è significativamente più forte rispetto alle altre principali aziende vinicole.

A giudicare dagli indicatori di cui sopra, Kweichow Moutai e Wuliangye sono le meritate prime due nell’industria dei liquori, mentre Shanxi Fenjiu è attualmente al secondo livello, in partnership con le azioni Luzhou Laojiao e Yanghe, e anche con le seguenti aziende vinicole. distanza relativamente grande.

Qual è la prospettiva dello Shanxi Fenjiu?

Shanxi Fenjiu ha tre noti marchi cinesi: “Fen”, “Zhuyeqing” e “Xinghuacun”. Dal 2017, l’azienda ha risolto in modo completo i prezzi dei prodotti e ha finalmente una struttura del prodotto più ragionevole e ha completato il layout complessivo della fascia di prezzo del prodotto: a forma di fuso a due estremità, che include principalmente Fenjiu blu e bianco, serie Panama, vecchio Baifenjiu, Cinque linee di business Fenjiu e Bofen.

Tra questi, il Fenjiu 50 blu e bianco e lo stile cinese (blu e bianco 40) sono di fascia alta, il blu e bianco 30 e il blu e bianco 20 sono di fascia alta, Panama e Lao Baifen sono di fascia medio-alta , e Bofen e il vino della serie sono di fascia bassa.

Vale la pena notare che negli ultimi anni l’industria dei liquori ha mostrato nuove tendenze.

I dati mostrano che il numero di aziende di liquori al di sopra delle dimensioni designate è sceso da oltre 1.300 nel 2007 a 1.176 nel 2019. Il profitto totale delle aziende di liquori al di sopra delle dimensioni designate è aumentato da 14,9 miliardi di yuan nel 2007 a 140,4 miliardi di yuan nel 2019, e il 12- anno il CAGR è stato del 20,55%.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, il numero di aziende di liquori al di sopra delle dimensioni designate sarà ulteriormente ridotto a 1.040 nel 2020. Si tratta di un calo per quattro anni consecutivi, 538 in meno rispetto al 2016.

I dati di cui sopra mostrano che la quota di mercato dei liquori è concentrata nelle migliori marche e nelle migliori imprese.

Allo stesso tempo, nel 2020, la produzione totale delle imprese di liquori al di sopra delle dimensioni designate a livello nazionale è stata di 7.407.300 chilolitri, con un calo su base annua del 2,46%; il fatturato è stato di 583.639 miliardi di yuan, con un aumento anno su anno del 4,61% , e i profitti totali sono stati di 158,541 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 13,35%.

Questi dati mostrano che mentre la produzione totale è in calo, le aziende vinicole hanno assicurato l’aumento dei profitti attraverso strategie di aumento dei prezzi.

Tutto sommato, high-end, branding, maggiore concentrazione e concentrazione in aree di produzione vantaggiose e caratteristiche saranno le nuove caratteristiche e le nuove tendenze dell’industria dei liquori in futuro.

Per Shanxi Fenjiu, l’azienda ha anche i suoi vantaggi unici nel settore.

Attualmente, nel campo dei liquori di fascia alta, solo pochi marchi come Pufei di Kweichow Moutai, Puwu di Wuliangye e Guojiao 1573 di Luzhou Laojiao sono riconosciuti solo dal grande pubblico.

Sebbene sia difficile per i prodotti di fascia alta di Shanxi Fenjiu competere per un po’ con i marchi di fascia alta sopra menzionati, l’azienda ha vantaggi culturali e storici ed è un leader nel settore delle fragranze. il campo di fascia alta in futuro.

Nel settore sub-high-end, il numero di aziende vinicole è in realtà in diminuzione.I principali marchi sono Yanghe Meng, Jiannanchun, Qinghua Fenjiu, Honghualang, Shede, Shuijingfang, Jiaoling/Special 60, Guoyuan, Jiugui Hongtan, Gu 16/20 I negozi della cantina di Xi e altri vini famosi. In questo campo, lo Shanxi Fenjiu presenta alcuni vantaggi in virtù della sua popolarità e differenziazione dei sapori.

Inoltre, il layout di Shanxi Fenjiu in altre fasce di prezzo è anche un buon supplemento per l’azienda.

Osservazioni conclusive

A giudicare dalla situazione degli ultimi anni, lo Shanxi Fenjiu ha mostrato una tendenza al risveglio negli ultimi anni. Guardando al futuro, il tipo di fragranza è ancora uno dei tre principali mainstream del settore.In qualità di leader del tipo di fragranza, si può dire che il limite inferiore dell’azienda è relativamente alto e il limite superiore dipende dal fatto che Shanxi Fenjiu possa follow-up nei settori di fascia alta e sub-alta Continua a guadagnare quote di mercato più elevate.

