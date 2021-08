Strategia di ammortamento del mutuo

Tabella 2: Piano di ammortamento del mutuo Luna Pagare Pagamento principale Interessi pagati 1 1.529,99 USD 799,99 USD 750,00 USD 2 1.529,99 USD 782,91 USD 747,08 USD 3 1.529,99 USD 785.85 USD 744,14 USD 60 (5 anni) 1.529,99 USD 976,38 USD 553,60 USD 120 (10 anni) 1.529,99 USD 1.222,23 USD 307,75 USD 180 (pagamento finale) 1.529,99 USD 1.524,27 USD 5.72 USD

Nota: lo stesso prestito di $ 200.000 ha un tasso di interesse del 4,5%, ma il periodo di ammortamento è di 15 anni. Mostra i primi tre mesi del piano di ammortamento, nonché i pagamenti per 60, 120 e 180 mesi.

Riepilogo prestito 15 anni tasso fisso 4,5%:

Importo ipotecario = $ 200.000

Pagamento mensile = $ 1.529,99

Importo degli interessi = $ 75.397,58

Costo totale = 275.398,20 USD

Come possiamo vedere dai due esempi, più lungo è il periodo di ammortamento di 30 anni, il prestito di 15 anni costerà $ 1.529,99 e la differenza mensile sarà di $ 516,62, il che si traduce in un pagamento più conveniente di $ 1.013,37. Per le famiglie con budget ristretti o che vogliono solo limitare le spese mensili, questo può fare una grande differenza.

Queste due situazioni mostrano anche che l’ammortamento di 15 anni può far risparmiare $ 89.416 sui costi degli interessi. Se i mutuatari possono facilmente permettersi pagamenti mensili più elevati, possono risparmiare molti soldi attraverso un periodo di ammortamento più breve.

Opzioni di pagamento rapido

Anche con un mutuo ammortizzato più lungo, puoi risparmiare gli interessi e estinguere il prestito più velocemente con i seguenti metodi Ammortamento acceleratoQuesta strategia prevede l’aggiunta di pagamenti aggiuntivi alla bolletta del mutuo mensile, che può farti risparmiare decine di migliaia di dollari e permetterti di condonare il debito con diversi anni di anticipo (almeno in termini di mutui).

Prendi come esempio il mutuo di $ 200.000 a 30 anni nell’esempio sopra. Se ogni mese vengono pagati ulteriori $ 100 al capitale, il prestito verrà rimborsato per intero in 25 anni anziché 30 anni e il mutuatario risparmierà $ 31.745 in pagamenti di interessi. Con un ulteriore aumento di US$150 al mese, il prestito verrà rimborsato in 23 anni, risparmiando US$43.204,16. Anche se effettui un pagamento aggiuntivo ogni anno, puoi ridurre l’importo degli interessi e abbreviare il tempo di ammortamento, purché il pagamento venga utilizzato per pagare il capitale e non gli interessi (assicurati che il tuo prestatore elabori il pagamento in questo modo) .

Naturalmente, non dovresti rinunciare alle necessità o prendere denaro da investimenti redditizi per pagare spese aggiuntive. Ma ridurre le spese inutili e utilizzare il denaro per pagamenti aggiuntivi può avere un buon senso finanziario. A differenza di un mutuo di 15 anni, ti dà la flessibilità di ridurre il costo del pagamento per alcuni mesi.

Un calcolatore di ammortamento del mutuo online può aiutarti a determinare quale mutuo è giusto per te e calcolare l’impatto del pagamento di mutui aggiuntivi. Inoltre, il calcolatore ipotecario può essere utilizzato per determinare il miglior tasso di interesse disponibile. Per prima cosa, prova la calcolatrice qui sotto.

Altre opzioni

Mutuo a tasso variabile Può rendere l’importo del rimborso mensile anche inferiore a un mutuo a tasso fisso di 30 anni e puoi regolare l’importo del rimborso in altri modi per corrispondere all’aumento previsto del reddito personale. Tuttavia, questi pagamenti mensili possono aumentare – quanto spesso dipende dagli indicatori economici e da come è scritto il contratto – e i tassi di interesse dei mutui sono ancora a livelli quasi storicamente bassi, il che potrebbe non essere saggio per la maggior parte dei proprietari di case.Allo stesso modo, solo gli interessi e altri tipi di Palloncino I rimborsi del prestito ipotecario sono generalmente bassi, ma alla fine del periodo di prestito dovrai un enorme saldo, che è anche una scommessa rischiosa.

Linea di fondo

Decidere Che tipo di mutuo puoi permetterti Non dovrebbe essere lasciato solo al creditore: anche nell’attuale contesto di prestito, che è più rigoroso, potresti ottenere un prestito più grande di quello di cui hai veramente bisogno. Se ti piace l’idea di un periodo di rimborso più breve, in modo da poter pagare meno interessi e possedere la tua casa più velocemente, ma non puoi permetterti pagamenti più elevati, prendi in considerazione la ricerca di una casa a un prezzo inferiore. Con un mutuo più piccolo, potresti essere in grado di pagare rate più elevate con un periodo di ammortamento più breve.

Perché ci sono troppi fattori che influenzano Quale mutuo fa per te, È importante valutare la tua situazione. Ad esempio, se stai considerando un mutuo di grandi dimensioni e rientri in un intervallo di aliquote fiscali elevate, la detrazione del mutuo potrebbe essere più favorevole rispetto a un mutuo di piccole dimensioni e rientri in un intervallo di aliquote fiscali inferiore. Oppure, se ottieni un buon ritorno dal tuo investimento, potrebbe non avere senso dal punto di vista economico ridurre la struttura del tuo portafoglio di investimenti per pagare mutui più elevati. Ciò che ha sempre senso dal punto di vista finanziario è valutare le tue esigenze e circostanze e dedicare del tempo a determinare la strategia di ammortamento del mutuo più adatta a te.