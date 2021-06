Strategia di investimento di Warren Buffett: Insider

Un convinto sostenitore del modello di investimento basato sul valore, un maestro degli investimenti Warren Buffett Per molto tempo, le persone hanno creduto che le persone dovessero acquistare azioni solo in società con fondamentali solidi e forti. Redditività, E il potenziale per una crescita continua. Nonostante questi concetti apparentemente semplici, rilevarli non è sempre facile. Fortunatamente, Buffett ha sviluppato una serie di principi per aiutarlo a massimizzare la sua filosofia di investimento.

Punti chiave Warren Buffett è noto per aver introdotto al pubblico concetti di investimento di valore e per aver sostenuto l’investimento in società che mostrano forti guadagni e potenziale di crescita a lungo termine.

Al fine di analizzare in profondità la sua analisi, Buffett ha identificato diversi principi fondamentali negli affari, nella gestione, negli indicatori finanziari e nelle categorie di valore.

Buffett favorisce le società che distribuiscono dividendi agli azionisti ed è attratto da società trasparenti che possono correggere gli errori.

Lo stile di investimento di Buffett

Il credo di Buffett è suddiviso nelle seguenti quattro categorie:

attività commerciale gestione Misure finanziarie valore

Questo articolo esplora i diversi concetti in ogni silo.

Qual è lo stile di investimento di Warren Buffett?

Scopo aziendale

Buffett limita i suoi investimenti alle attività che può facilmente analizzare. Dopotutto, se la filosofia aziendale di un’azienda è ambigua, è difficile prevederne le prestazioni in modo affidabile. Per questo motivo, Buffett non ha subito grandi perdite durante questo periodo. Bolla di Internet Il fatto che la maggior parte dei titoli tecnologici siano nuovi e non provati ha indotto Buffett ad evitare questi titoli, che sono scoppiati nei primi anni 2000.

Scopo della gestione

I principi di gestione di Buffett lo aiutano a valutare i record delle prestazioni senior dell’azienda e a determinare se hanno storicamente reinvestito i profitti nella società o se hanno ridistribuito fondi per supportare gli azionisti dividendiBuffett preferisce quest’ultima situazione, il che dimostra che l’azienda è desiderosa di massimizzare Valore per gli azionisti, Invece di intascare avidamente tutti i profitti.

Buffett attribuisce grande importanza anche alla trasparenza. Dopotutto, ogni azienda commette errori, ma solo quelle aziende che rivelano errori sono degne della fiducia degli azionisti.

Infine, Buffett cerca aziende in grado di prendere decisioni strategiche innovative, piuttosto che imitare le strategie di un’altra azienda.

Principi delle misure finanziarie

In un’isola di indicatori finanziari, Buffett si concentra su società a bassa leva finanziaria con alti margini di profitto.Ma, soprattutto, ama Valore Aggiunto Economico (EVA) Dopo aver rimosso le azioni dell’azionista dall’equazione, viene stimato il calcolo dell’utile della società. In altre parole, l’EVA è l’utile netto meno le spese coinvolte nella raccolta del capitale iniziale.

begin{allineamento} &text{valore economico aggiunto}= NOPAT-(CI times WACC) &textbf{dove:} &NOPAT = text{utile operativo netto al netto delle imposte} &CI = text {Investimento di capitale} &WACC=text{costo medio ponderato del capitale} end{align}







Valore aggiunto economico=noOhfosforoUn tipotonnellata–(CioXlarghezzaUn tipoCC)dov’è:noOhfosforoUn tipotonnellata=Utile operativo netto al netto delle imposteCio=Capitale investitolarghezzaUn tipoCC=Costo medio ponderato del capitale

Gli ultimi due principi finanziari di Buffett sono teoricamente simili a EVA. In primo luogo, ha studiato quello che ha chiamato “reddito del proprietario”.Questo è essenzialmente il flusso di cassa a disposizione degli azionisti, tecnicamente chiamato Capitale a flusso di cassa gratuito (FCFE)Buffett definisce questo indicatore come reddito netto più deprezzamento, meno qualsiasi Spese in conto capitale (CAPX) con Capitale circolante (W/C) costo. I guadagni del proprietario aiutano Buffett a valutare la capacità dell’azienda di generare liquidità per gli azionisti.

Principio del valore

In questa categoria, Buffett cerca di costruire un’azienda Valore intrinsecoLo fa prevedendo il reddito del futuro proprietario e poi attualizzandolo ai livelli attuali. Inoltre, Buffett di solito ignora le tendenze del mercato a breve termine e si concentra invece sui rendimenti a lungo termine. Ma in rari casi, se c’è una transazione allettante, Buffett agirà in base alle fluttuazioni a breve termine. Ad esempio, se il prezzo di una società con fondamentali solidi scende improvvisamente da $ 50 per azione a $ 40 per azione, Buffett potrebbe acquistare alcune azioni aggiuntive a un prezzo scontato.

Infine, Buffett ha notoriamente coniato il termine “fossato”, che ha descritto come “qualcosa che dà a un’azienda un chiaro vantaggio rispetto ad altre società e la protegge dalla concorrenza”.

Buffett si rende conto che non tutti gli investitori hanno le competenze necessarie per mettere in pratica i suoi strumenti analitici e raccomanda ai nuovi investitori di considerare il basso costo Fondo indicizzato Più che singoli titoli.

Linea di fondo

Il credo di Buffett ha posto le basi per la sua filosofia di value investing. Ma considerando i dati che devono essere coltivati ​​e gli indicatori che devono essere calcolati, l’applicazione di questi principi può essere difficile. Ma coloro che possono utilizzare con successo questi strumenti analitici possono investire come Buffett e vedere fiorire il proprio portafoglio.