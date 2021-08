Strategia di opzioni ad alto rischio

Nella terminologia delle opzioni, “naked” si riferisce al non possedere i titoli sottostanti e l’opzione è una strategia scritta per tali posizioni in titoli virtuali. Le strategie nude sono aggressive e rischiose, ma possono essere utilizzate per generare reddito come parte di un portafoglio di investimenti diversificato. Tuttavia, se utilizzato in modo improprio, chiamata nuda Le posizioni possono avere conseguenze disastrose, perché i titoli possono teoricamente salire all’infinito.

Punti chiave “Autore di opzioni call nude” si riferisce a una persona che vende un’opzione call senza possedere l’attività sottostante o negoziare altre opzioni per creare uno spread o un portafoglio.

L’autore dell’opzione call nuda sta in realtà ipotizzando che il prezzo dell’attività sottostante diminuirà.

Il venditore di opzioni call nude deve affrontare perdite potenzialmente illimitate, ma il potenziale di rialzo è limitato, ovvero il prezzo del premio dell’opzione.

Come scrivere una semplice chiamata

Scrivere al telefono nudi è una vendita Opzioni di chiamata Non possiede i titoli sottostanti.esistere lungo Un’opzione call significa che hai il diritto di acquistare un titolo a un prezzo fisso. All’altro capo dell’operazione, la controparte che ha venduto l’opzione call è denominata “breve“La chiamata e la sua posizione possono essere garantite dalla proprietà sottostante (Chiamata di copertura) O Nessuna garanzia (Chiamata nuda). Questo può essere fonte di confusione, quindi ecco un grafico che riassume queste relazioni:

Pertanto, le chiamate nude sono un modo per le chiamate brevi. Questo di solito è un trading di opzioni più avanzato a causa del rischio maggiore. Di fatto, broker Fino a quando il titolare del conto non soddisfa standard rigorosi (ad es Conto a margine e/o anni di esperienza).

Quando vendi un’opzione call nuda, dai istruzioni al broker di “vendere e aprire” una posizione di opzione call.Poiché non hai una posizione sottostante, sarai costretto ad acquistare il titolo al prezzo di mercato e venderlo al prezzo di mercato Prezzo di esercizio Se queste chiamate passano Nel prezzo.

Molti investitori non sono sicuri che le “opzioni call short” e le “opzioni put long” siano la stessa cosa. Intuitivamente, questo ha senso, perché le opzioni call e le opzioni put sono contratti quasi opposti, ma non sono la stessa cosa.Quando vai a opzioni put lunghe, devi pagare Alta qualità Il caso peggiore comporterà la perdita dei premi, niente di più. Tuttavia, quando si acquistano opzioni call allo scoperto, si addebita un premio ma si affrontano rischi maggiori, che verranno discussi di seguito.

Rischio e ricompensa

Una semplice chiamata è molto più pericolosa che scrivere una chiamata garantita, perché hai venduto i diritti a qualcosa che non possiedi.Il parallelo più vicino nel mondo azionario è Corto Azioni, in questo caso, prendi in prestito le azioni che stai vendendo. Quando scrivi una chiamata semplice, vendi il diritto di acquistare titoli a un prezzo fisso; lo scopo è realizzare un profitto addebitando premi.

Supponiamo che il prezzo di negoziazione delle azioni ABC sia di $ 100 e che il prezzo di negoziazione di un’opzione call di $ 105 un mese dalla data di scadenza sia di $ 2. Puoi vendere (scrivere) un’opzione call nuda al prezzo di $ 2 e addebitare una commissione per l’opzione di $ 200. In questo modo, stai ipotizzando che il titolo ABC sarà inferiore a $ 107 ($ 105 + $ 2 di premio) alla scadenza (ovvero, se è inferiore a $ 107, otterrai un profitto).

Considera il grafico delle entrate:

Come puoi vedere, poiché il prezzo delle azioni supera $ 107, la perdita aumenta rapidamente Prezzo di pareggioSi prega inoltre di notare che a qualsiasi prezzo inferiore a $ 105, Venditore L’opzione è ancora $ 200, che è il premio ricevuto. Gli scrittori di telefoni nudi affrontano la prospettiva di profitti limitati e perdite apparentemente illimitate. Ora puoi capire perché il broker potrebbe limitare l’accesso a questa strategia di opzioni.

È importante notare che, poiché le posizioni di opzioni call nude comportano rischi significativi, gli investitori di solito compensano parte del rischio acquistando un’altra opzione call o alcuni titoli sottostanti.

Disattiva le chiamate nude

Nell’esempio sopra, è necessario considerare se l’opzione ABC è in the money o out of the money prima di chiudere la posizione. Se l’opzione call è Paga, Puoi riacquistare opzioni call a un prezzo più conveniente. Se l’opzione call è in the money, puoi a) riacquistare l’opzione call a un prezzo più alto o b) acquistare azioni per compensare l’opzione call.

In entrambi i casi, il tuo discordanza Sii protetto.

Linea di fondo

Scrivere opzioni call nude è una strategia di opzioni con rischi significativi, perché la sicurezza può essere più alta.Per sua natura, scrivere una semplice chiamata è un ribassista Una strategia progettata per realizzare un profitto addebitando commissioni sulle opzioni.A causa del rischio, la maggior parte degli investitori siepe La loro scommessa è quella di proteggere alcuni svantaggi utilizzando titoli o altre opzioni call a un prezzo di esercizio più elevato.