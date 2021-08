Strategie psicologiche per affrontare la perdita

Gli psicologi hanno scritto numerosi articoli sui meccanismi di difesa che le persone usano per sradicare cose spiacevoli o dannose dalla loro realtà percepita. Un investimento catastrofico è un perfetto esempio di chi vuole invertire o invertire.

La perdita di una grande quantità di denaro può avere un effetto traumatico sull’individuo, soprattutto se la perdita colpisce importanti traguardi della vita, come la pensione, il pagamento dell’istruzione dei figli o l’acquisto di una casa. Molte persone possono ritenere di non essersi riprese dalle perdite economiche e quindi intraprendere azioni per peggiorare la situazione.

Anche se purtroppo non puoi tornare indietro nel tempo, è meglio gestire il processo Psicologicamente Invece di cercare di recuperare le perdite attraverso il capitale di rischio o altre misure drastiche. La ricerca mostra che esistono modi positivi per affrontare tali perdite, nonché identificare modi dannosi e come evitarli.

Punti chiave Gli esseri umani cercheranno naturalmente di evitare le perdite che, quando si verificano, causeranno stress psicologico ed emotivo.

Le perdite sul mercato sono inevitabili, quindi affrontare le perdite è la chiave per tirarsi su di morale e riprendersi da esse illeso.

Qui, discutiamo prima alcuni modi negativi e positivi per affrontare le perdite finanziarie.

Strategie di coping per le disfunzioni

Di fronte alle perdite, molte persone adotteranno strategie di coping disfunzionali. Questi includono:

inibizione: Cercare di sopprimere le emozioni negative associate alla perdita può essere difficile e ti disturberà di nuovo. La sofferenza causata da problemi finanziari e perdite può facilmente trasformarsi in problemi legati al matrimonio o alla carriera o stress. Potresti eventualmente sfogare la tua insoddisfazione con familiari, colleghi o amici.

proiezione: Non è raro che coloro che affrontano perdite enormi cerchino di incolpare qualcuno o qualcosa invece di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni sbagliate o dei rischi eccessivi.

Negazione e autoinganno: Questi metodi disfunzionali portano le persone ad aggrapparsi a investimenti falliti e all'illusione che "si rialzeranno". Se acquisti un prodotto di scarto, è meglio buttarlo via e spendere i soldi rimanenti in un luogo più sicuro e sano. In breve, ridurre le perdite e andare avanti.

Strategia di risposta solida

Supponendo che tu non abbia presentato un reclamo legale contro il venditore per le tue perdite, o che non possa permetterti i costi del contenzioso, è necessario accettare questa situazione. Un modo significativo per far fronte è imparare dai propri errori e cercare di compensare le perdite nel tempo facendo investimenti buoni e prudenti in futuro. Questa non è una soluzione rapida o “certa cosa”, ma ha sicuramente senso provare.

rivalutare

Se hai corso troppi rischi, ti sei fidato della persona sbagliata o solo per sfortuna, puoi stare più attento e diversificazione Il tuo portafoglio sarà più in futuro. Anche se ci vorranno diversi anni, potresti scoprire di aver effettivamente recuperato parte o tutti i tuoi fondi.È gratificante pensare che ciò possa accadere.Diversificare il proprio portafoglio dovrebbe sempre essere un primo passo nell’investimento per garantire Portafoglio equilibrato Ciò eviterà gravi perdite.

Ricorda, alcuni investimenti vanno male. Nel settore ci sono persone incompetenti, immorali e disoneste, chiunque può diventare una vittima. Questa è la vita, ciò che non può ucciderti, può renderti più forte.

Imparare dagli errori

razionalizzazione Utile, ma solo se realistico. È importante capire cosa avete fatto tu e gli altri e perché.Ad esempio, sei tentato da ingenti somme di denaro, false promesse o addirittura Frode?

Una profonda comprensione di ciò che è realmente accaduto in passato è il modo migliore per muoversi verso un futuro migliore. Tuttavia, quando la razionalizzazione è davvero un autoinganno e devi incolpare gli altri per i tuoi errori o non affrontare la realtà, il processo diventa negativo.Cercando di capire perché hai fatto un Decisione di investimento Può aiutarti a evitare di prendere decisioni di investimento sbagliate in futuro.

Cerca un aiuto professionale

Nel caso di perdite particolarmente gravi, possono anche trattarsi di perdite che non minacciano la sopravvivenza finanziaria di una persona, che in alcuni casi si sentirà frustrata o addirittura disperata. Pertanto, possono ricorrere alle strategie di coping negative discusse sopra, o peggio. In questo caso, potrebbe essere necessario un aiuto professionale.

Infine, in termini di come investire i tuoi soldi in futuro, potrebbe valere la pena assumere un aiuto indipendente consulente finanziario Avere un buon record.

Domande frequenti

Quali sono alcuni buoni modi per affrontare le perdite di trading?

Sperimentare perdite sul mercato può essere doloroso, ma sono anche quasi sempre inevitabili. Valuta attentamente e obiettivamente cosa è andato storto. Se la causa non è nelle tue mani, non c’è niente che tu possa fare. Se trovi errori o sbagli, prenditi la responsabilità e impara da loro. Se non riesci a capire cosa è andato storto, se è dovuto a una tua colpa o a fattori esterni, potresti essere in grado di interrompere temporaneamente il trading.

È una strategia saggia raddoppiare le perdite per raggiungere il pareggio?

No, potrebbe non essere.Ma questo è esattamente Avversione alla perdita Descrizione: prendi troppi rischi per compensare la perdita di carta, piuttosto che stringere i denti e renderti conto di andare avanti. Nel trading, questo è chiamato effetto di disposizione e fa sì che le persone persistano nel perdere operazioni per troppo tempo.

Perché molti trader falliscono?

Quando i trader lasciano che emozioni come paura, avidità, eccessiva sicurezza e comportamento da pastore prevalgano, spesso falliscono. Questo può portare a un eccesso di trading, a rincorrere le tendenze e a cercare di recuperare le perdite. Avere una strategia obiettiva ed equa che può essere modificata nel tempo e attenersi ad essa è la chiave.

Linea di fondo

L’investimento è un lavoro rischioso, perché ha troppe incertezze e variabili variabili. La perdita è comune e fa parte del rischio. Sebbene sia impossibile cambiare il passato, puoi controllare la tua reazione ad esso. La scelta di una strategia di risposta ragionevole ti aiuterà ad andare avanti più velocemente e potrebbe persino consentirti di compensare le tue perdite economiche.