Stretti tra Cina e Stati Uniti, i paesi asiatici hanno forti riserve di nuovi missili Reuters

Immagine del file: il 22 settembre 2020, un caccia e un missile da combattimento indigeno difensivo (IDF) sono stati visti alla base dell'aeronautica di Magong sull'isola di Penghu al largo della costa di Taiwan.



Josh Smith

SEOUL (Reuters)-Gli analisti affermano che l’Asia sta scivolando in una pericolosa corsa agli armamenti perché i piccoli paesi che un tempo stavano a guardare stanno seguendo le orme della Cina e degli Stati Uniti e costruendo arsenali missilistici avanzati a lungo raggio.

La Cina sta producendo in serie il suo DF-26 https://www.reuters.com/article/us-china-anniversary-military-idUSKBN1WG342-un’arma multiuso con una portata fino a 4.000 chilometri, e gli Stati Uniti sono sviluppo di nuove armi finalizzate alla Lotta contro Pechino nel Pacifico.

A causa delle preoccupazioni sulla sicurezza della Cina e del desiderio di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, altri paesi della regione stanno acquistando o sviluppando i propri nuovi missili.

Analisti, diplomatici e funzionari militari affermano che prima della fine di questo decennio, l’Asia sarà inondata da missili convenzionali che volano più lontano, più veloci, più potenti e più avanzati che mai: sono gli ultimi anni. il cambiamento è arrivato.

“Il panorama missilistico in Asia sta cambiando e sta cambiando rapidamente”, ha affermato David Santoro, presidente del Pacific Forum.

Gli analisti affermano che tali armi stanno diventando più economiche e più accurate e, poiché alcuni paesi le acquisiscono, i loro vicini non vogliono essere lasciati indietro. I missili forniscono vantaggi strategici, come dissuadere il nemico e aumentare l’influenza con gli alleati, e possono essere un’esportazione redditizia.

Santoro ha affermato che l’impatto a lungo termine è incerto e che le nuove armi hanno poche possibilità di bilanciare le tensioni e aiutare a mantenere la pace.

“È più probabile che la proliferazione dei missili alimenterà il sospetto, innescherà una corsa agli armamenti, aumenterà le tensioni e alla fine scatenerà crisi e persino guerre”, ha affermato.

(Immagine della competizione missilistica Asia-Pacifico-https://graphics.reuters.com/ASIA-MISSILES/xklpyxajkvg/asia-missiles.jpg)

Missile domestico

Secondo il documento inedito del briefing militare del 2021 esaminato da Reuters, il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti (INDOPACOM) prevede di schierare le sue nuove armi a lungo raggio nella “rete di attacco di precisione con elevata capacità di sopravvivenza sulla prima catena di isole”, tra cui Giappone, Taiwan , e altre isole del Pacifico che circondano la costa orientale della Cina e della Russia.

Le nuove armi includono l’arma ipersonica a lungo raggio (LRHW), che può lanciare testate altamente manovrabili su bersagli a oltre 2.775 chilometri (1.724 miglia) di distanza a velocità superiori a cinque volte la velocità del suono.

Un portavoce dell’INDOPACOM ha detto a Reuters che non è stata presa alcuna decisione su dove schierare queste armi. Finora, la maggior parte degli alleati americani nella regione https://www.reuters.com/article/us-australia-usa-missiles-idUSKCN1UV0IB sono stati riluttanti a impegnarsi a ospitarli. Se il suo quartier generale fosse a Guam, il territorio degli Stati Uniti, LRHW non sarebbe in grado di attaccare la Cina continentale.

Una fonte che ha familiarità con il pensiero del governo giapponese ha detto anonimamente che il Giappone, con oltre 54.000 soldati statunitensi, può schierare alcuni nuovi pacchi di batterie missilistiche sulle sue isole di Okinawa, ma gli Stati Uniti potrebbero dover ritirare altre truppe. Il problema.

Gli analisti affermano che consentire i missili statunitensi, che l’esercito americano controllerà, probabilmente causerà anche una risposta arrabbiata da parte della Cina.

Alcuni alleati degli Stati Uniti stanno sviluppando i propri arsenali. L’Australia ha recentemente annunciato che spenderà 100 miliardi di dollari nello sviluppo di missili avanzati entro 20 anni.

“La nuova polmonite della corona e la Cina hanno dimostrato che è un errore fare affidamento su una catena di approvvigionamento globale così ampia per fornire articoli critici durante una crisi – e durante le guerre, compresi i missili avanzati – è quindi un saggio pensiero strategico avere capacità di produzione in Australia. “Ha detto Michael Shubridge dell’Australian Institute of Strategic Policy.

Il Giappone ha speso milioni di dollari in armi a lancio aereo a lungo raggio e sta sviluppando un nuovo tipo di missile antinave montato su veicolo, il Tipo 12 https://www.reuters.com/world/china/japan-develop- missili-anti-nave-a lungo raggio-montaggi-a-pressione-cina-2020-12-18, con una portata stimata di 1000 chilometri.

Tra gli alleati degli Stati Uniti, la Corea del Sud ha implementato il più potente programma di missili balistici interni, grazie a un recente accordo con Washington per rimuovere le restrizioni bilaterali alle sue capacità. Il suo Hyunmoo-4 https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-southkorea-analys-idCAKBN2BM0G8 ha un’autonomia di 800 chilometri, il che lo rende un’ampia gamma in Cina.

Zhao Tong, un esperto di sicurezza strategica a Pechino, ha scritto in un recente rapporto: “Quando le capacità di attacco a lungo raggio convenzionali degli alleati statunitensi aumenteranno, aumenteranno anche le loro possibilità di essere assunti durante i conflitti regionali”.

Nonostante le preoccupazioni, Washington “continuerà a incoraggiare i suoi alleati e partner a investire in capacità di difesa compatibili con operazioni coordinate”, ha detto a Reuters il rappresentante degli Stati Uniti Mike Rogers (NYSE:), un membro anziano del Comitato per i servizi armati della Camera.

linee sfocate

Taiwan non ha annunciato pubblicamente il suo programma di missili balistici, ma il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la sua richiesta di acquistare dozzine di missili balistici a corto raggio statunitensi a dicembre. I funzionari hanno affermato che Taipei sta producendo armi di massa https://www.reuters.com/article/us-taiwan-defence-idUSKBN2BH0IT e sta sviluppando missili da crociera come Yunfeng, che possono colpire fino a Pechino.

Tutto questo per “far pungere più a lungo il porcospino (di Taiwan) man mano che le capacità militari della Cina migliorano”, ha detto a Reuters Wang Tingyu, legislatore senior del Partito Democratico Progressista (NYSE:) al potere, insistendo sul fatto che l’isola è Il missile non è destinato a penetrare in profondità nella Cina.

Una fonte diplomatica a Taipei ha affermato che le forze armate di Taiwan, che tradizionalmente si sono concentrate sulla difesa delle isole e sulla resistenza all’invasione cinese, hanno iniziato ad apparire più aggressive.

Il diplomatico ha aggiunto: “La linea tra armi difensive e offensive si sta restringendo”.

La Corea del Sud è impegnata in una feroce corsa missilistica con la Corea del Nord. La Corea del Nord recentemente testata https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-says-it-tested-new-tactical-guided-projectile-thursday-kcna-2021-03-25 è la più lunga Una versione migliorata del collaudato missile KN-23 con una testata da 2,5 tonnellate, che secondo gli analisti è progettata per sconfiggere la testata da 2 tonnellate sullo Hyunmoo-4.

Kelsey Davenport, direttore della politica di non proliferazione presso l’Associazione per il controllo degli armamenti a Washington, ha dichiarato: “Mentre la Corea del Nord sembra ancora essere il principale motore dell’espansione missilistica sudcoreana, Seoul sta cercando sistemi con un raggio oltre quello necessario per contrastare il Nord Corea.”

Con l’accelerazione della proliferazione, gli analisti affermano che i missili più preoccupanti sono quelli che possono trasportare testate convenzionali o nucleari. Cina, Corea del Nord e Stati Uniti hanno tutti schierato tali armi.

Davenport ha dichiarato: “Prima di raggiungere l’obiettivo, è difficile o impossibile determinare se un missile balistico è dotato di una testata convenzionale o nucleare”. anche in aumento».