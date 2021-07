Struttura del fondo di private equity

Sebbene la storia dei moderni investimenti di private equity possa essere fatta risalire all’inizio del secolo scorso, non è stato fino agli anni ’80 che hanno veramente guadagnato importanza.In quel periodo, la tecnologia americana ha ricevuto una spinta tanto necessaria Capitale di rischio.

Molte aziende che sono appena agli inizi e in difficoltà sono in grado di raccogliere fondi da fonti private invece di entrare nel mercato aperto. Alcuni grandi nomi che conosciamo oggi——MelaAd esempio, poiché hanno ricevuto fondi da private equity, sono stati in grado di mettere i loro nomi sulla mappa.

Sebbene questi fondi promettano enormi ritorni agli investitori, per la gente comune potrebbero non essere facili da ottenere. investitoreLe aziende di solito richiedono investimenti di almeno 200.000 dollari USA o più, il che significa che il private equity è per investitori istituzionali o investitori con grandi quantità di capitale.

Se sei tu e puoi soddisfare i requisiti minimi iniziali, allora hai superato il primo ostacolo.Ma prima di investire Fondi di private equity, Dovresti avere una buona conoscenza della struttura tipica di questi fondi.

Punti chiave I fondi di private equity sono fondi chiusi che non sono quotati in una borsa pubblica.

Le loro spese includono le commissioni di gestione e le commissioni di performance.

I partner di fondi di private equity sono chiamati soci accomandatari, investitori o soci accomandanti.

Il contratto di società in accomandita definisce l’ammontare del rischio che ciascuna parte si assume e la durata del fondo.

Il socio accomandante è responsabile dell’intero importo del suo investimento, mentre il socio accomandatario è pienamente responsabile del mercato.

Conoscenza di base dei fondi di private equity

Proprietà privata Un fondo è un fondo chiuso considerato una categoria di investimento alternativa. Poiché sono privati, il loro capitale non è quotato nelle borse pubbliche.Questi fondi consentono Individui facoltosi E varie istituzioni investono e acquisiscono direttamente quote societarie.

Il fondo può prendere in considerazione l’acquisto di azioni di società private o società quotate allo scopo di cancellarle dalla quotazione dalle borse pubbliche e privatizzarle.Dopo un certo periodo di tempo, i fondi di private equity generalmente cedono le loro partecipazioni attraverso una varietà di opzioni, tra cui Offerta pubblica iniziale (IPO) O vendere ad altre società di private equity.

A differenza dei fondi pubblici, il capitale dei fondi di private equity non può essere ottenuto nelle borse pubbliche.

Sebbene l’importo minimo di investimento di ciascun fondo sia diverso, la struttura dei fondi di private equity ha sempre seguito un quadro simile, inclusi i tipi di partner del fondo, le commissioni di gestione, Ambito di investimento, E altri fattori chiave Società in accomandita Accordo (LPA).

Nella maggior parte dei casi, i fondi di private equity sono molto meno regolamentati di altri asset sul mercato. Questo perché gli investitori con un patrimonio netto elevato sono considerati più in grado di sopportare le perdite rispetto agli investitori ordinari.Ma con crisi finanziaria, Il governo sta rivedendo il private equity più che mai.

costo

Se hai familiarità con la struttura delle commissioni di un fondo speculativo, noterai che è molto simile alla struttura delle commissioni di un fondo di private equity. Addebita inoltre commissioni di gestione e commissioni di performance.

Questo commissione di gestione Circa il 2% del capitale investito nel fondo. Quindi un fondo Gestire le risorse (AUM) 1 miliardo di dollari USA e una commissione di gestione di 20 milioni di dollari USA. Questa commissione include le spese operative e di gestione del fondo, come salari e commissioni di transazione, in pratica tutte le spese necessarie per gestire il fondo. Come per qualsiasi fondo, anche se non produce un rendimento positivo, verrà addebitata una commissione di gestione.

Questo Commissione di performance, D’altra parte, è la percentuale del profitto generato dal fondo, che viene trasferito a Partner generale (GP). Queste commissioni possono arrivare fino al 20% e di solito dipendono dal fondo che fornisce un rendimento positivo. La logica alla base delle commissioni di performance è che aiutano ad allineare gli interessi degli investitori e dei gestori di fondi. Se i gestori di fondi riescono a farlo con successo, saranno in grado di dimostrare che le loro commissioni di performance sono ragionevoli.

Partner e responsabilità

I fondi di private equity possono impegnarsi in LBO (LBO), Debito mezzanino, Prestiti privati, crediti in sofferenza o al servizio del portafoglio di investimenti di un fondo.Anche se molto Diverse opportunità Per gli investitori, questi fondi sono generalmente progettati come società in accomandita.

Chi vuole comprendere meglio la struttura dei fondi di private equity dovrebbe riconoscere le due categorie di partecipazione ai fondi. In primo luogo, i soci dei fondi di private equity sono chiamati soci accomandatari. In base alla struttura di ciascun fondo, GP ha il diritto di gestire fondi di private equity e scegliere quali investimenti includere nel proprio portafoglio. GP è anche responsabile dell’ottenimento di impegni di capitale dagli investitori, chiamati Socio accomandante (LP). Tali investitori di solito includono istituzioni – fondi pensione, sovvenzioni universitarie, compagnie assicurative – e individui facoltosi.

I soci accomandanti non hanno alcuna influenza sulle decisioni di investimento. Al momento della raccolta fondi, l’esatto investimento contenuto nel fondo non è ancora noto. Tuttavia, se il LP non è soddisfatto del fondo o del fondo, può decidere di non fornire ulteriori investimenti al fondo. Gestore del portfolio.

Accordo di società in accomandita

Quando il fondo raccoglie capitale, gli investitori istituzionali e individuali accettano i termini di investimento specifici stabiliti nel contratto di società in accomandita.La differenza tra ciascuna categoria di partner in questo accordo è rischio Ogni. La responsabilità del LP non supera l’intero importo investito nel fondo.Tuttavia, i GP sono pienamente responsabili del mercato, il che significa che se il fondo perde tutto e il suo conto diventa negativo, i GP sono responsabili di qualsiasi debito o obbligo Fondi dovuti.

LPA delinea anche un importante Il ciclo di vita Un indicatore chiamato “scadenza del fondo”. Tradizionalmente, la scadenza dei fondi di private equity è di 10 anni e si compone di cinque diverse fasi:

Organizzazione e formazione.

Periodo di raccolta fondi. Questo periodo di solito dura due anni.

Periodo triennale di approvvigionamento e investimento delle transazioni.

periodo Gestione del portafoglio.

Ritiro dagli investimenti esistenti attraverso offerte pubbliche iniziali fino a sette anni, Mercato secondario, O vendite commerciali.

A causa della struttura degli incentivi e il GP potrebbe voler raccogliere nuovi fondi, i fondi di private equity di solito escono da ogni transazione entro un periodo di tempo limitato.Tuttavia, questo lasso di tempo può essere influenzato da condizioni di mercato negative, come varie Opzioni di uscita, Come le offerte pubbliche iniziali, potrebbero non essere in grado di attrarre i fondi necessari per vendere l’azienda.

Notevoli uscite di private equity includono l’IPO 2013 di Hilton Worldwide Holdings (HLT) del Blackstone Group (BX), che ha fornito gli architetti dell’accordo Profitto del libro 8,5 miliardi di dollari.

Struttura degli investimenti e dei pagamenti

Forse la componente più importante di qualsiasi fondo LPA è ovvia: Ritorno sull’investimento E il costo di fare affari con il fondo.Oltre al potere decisionale, anche i medici di base ottengono commissione di gestione E un “portare”.

LPA ha tradizionalmente delineato le commissioni di gestione dei soci accomandatari del fondo.I fondi di private equity di solito richiedono che il 2% del capitale di investimento venga addebitato ogni anno per pagare gli stipendi aziendali, l’acquisizione di transazioni e i servizi legali, i costi di dati e di ricerca, il marketing e ulteriori Costi variabili. Ad esempio, se una società di private equity raccoglie 500 milioni di dollari in fondi, raccoglierà 10 milioni di dollari ogni anno per coprire le spese.Durante il ciclo del fondo di 10 anni, le società di PE hanno raccolto $ 100 milioni costo, Il che significa che in quel decennio sono stati effettivamente investiti 400 milioni di dollari.

Anche le società di private equity hanno guadagnato reddito, il che è a Commissione di performance Tradizionalmente eccedenza del 20% utile lordo Per il fondo. Poiché il fondo ha la capacità di aiutare a gestire e mitigare, gli investitori sono generalmente disposti a pagare queste spese Governo d’impresa E problemi di gestione che possono avere un impatto negativo sulle società quotate.

Altre questioni che richiedono attenzione

L’LPA include anche restrizioni sui tipi di investimenti che un medico di famiglia può prendere in considerazione. Queste restrizioni possono includere il tipo di settore, le dimensioni dell’azienda, diversificazione Requisiti e ubicazione dei potenziali obiettivi di acquisizione. Inoltre, GP consente di allocare solo una certa quantità di fondi dal fondo a ciascuna delle sue transazioni. finanziarioIn questi termini, il fondo deve prendere in prestito i fondi rimanenti da banche che possono prestare a diversi multipli di flussi di cassa, che possono testare la redditività di potenziali transazioni.

La capacità di limitare i potenziali finanziamenti a transazioni specifiche è importante per i soci accomandanti, perché più investimenti raggruppati insieme migliorano la struttura degli incentivi del GP.Investire in più società comporterà rischi per il GP: se un accordo viene concluso in passato o in futuro, può ridurre il potenziale spread Scarse prestazioni Oppure diventa negativo.

Allo stesso tempo, LP non ha potere di veto sui singoli investimenti. Questo è importante perché il numero di LP nel fondo supera quello dei GP e alcuni investimenti sono generalmente contrastati a causa di problemi di governance, specialmente nelle prime fasi di identificazione e finanziamento dell’azienda. I molteplici veti della società possono tradursi in incentivi positivi per il mix di investimenti in fondi.

Linea di fondo

Le società di private equity offrono opportunità di investimento uniche per individui con un patrimonio netto elevato investitore aziendaleMa chiunque voglia investire in fondi PE deve prima comprenderne la struttura in modo da comprendere il tempo necessario per investire, tutti i relativi costi di gestione e performance e le relative passività.

Di solito, i fondi PE hanno una durata di 10 anni, addebitano il 2% delle commissioni di gestione e il 20% delle commissioni di performance ogni anno e richiedono che i LP si assumano la responsabilità dei propri investimenti personali, mentre i GP mantengono la piena responsabilità.