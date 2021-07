Sudafrica, a corto di fondi, spera che i Lions evitino la crisi finanziaria

Sebbene l’escalation dell’epidemia di coronavirus nel paese ospitante abbia costretto tutti gli Springboks all’autoisolamento, le squadre di rugby britanniche e irlandesi giocheranno sabato la prima partita di un viaggio di sei settimane in Sudafrica.

Il tour quadriennale dei Lions, composto dai migliori giocatori provenienti da Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles, è la partita più attesa del programma di rugby di quest’anno e uno degli eventi più redditizi nel programma di questo sport.

Sebbene le preoccupazioni sulla partecipazione ai migliori sport durante la pandemia abbiano sollevato dubbi sul tour, gli organizzatori hanno deciso di continuare con tre partite internazionali e cinque partite di riscaldamento.

Il tour non fornisce solo entrate per i quattro campionati di rugby che condividono la proprietà dei Lions, ma anche per il paese ospitante. Dopo 18 mesi di difficoltà finanziarie e la devastazione causata dalla pandemia, questa iniezione di denaro è particolarmente necessaria.

Secondo i dati della Nuova Zelanda Rugby (New Zealand Rugby), l’ultimo tour dei Lions è andato in Nuova Zelanda nel 2017, portando un fatturato di 245 milioni di dollari neozelandesi al PIL del paese.L’utile della società per l’anno è stato di 3340 diecimila nuovi dollari della Zelanda.

Steve Martin, CEO globale di M&C Saatchi Sport & Entertainment, ha dichiarato: “Faranno tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo”. “Il Lions Tour è solo una volta ogni quattro anni e devono approfittarne. .”

Tuttavia, in segno di ansia da tournée, la partita si giocherà in uno stadio vuoto. Ciò significa che non ci sono tifosi di casa paganti e non ci sono migliaia di fan britannici e irlandesi che di solito vanno a vedere la serie dei Lions e forniscono un enorme impulso all’economia del paese ospitante. Nel 2017, c’erano più di 342.000 posti a sedere e quasi 26.000 turisti hanno visitato la Nuova Zelanda.

Nella partita di riscaldamento di Murrayfield contro il Giappone del mese scorso, Ian Henderson dei British e Irish Lions è balzato in piedi durante una mischia © Lee Smith/Action Images via Reuters



Il presidente dell’organo di governo nazionale della South African Rugby Union, Mark Alexander, ha dichiarato questa settimana ai media locali che il Lions Tour continuerà, ma “quando saremo in crisi, sarà ridicolo ricevere spettatori”.

Tuttavia, nella devastante terza ondata di impatto sul centro economico del paese, Gauteng, tutte le partite di rugby di club e dilettanti del Sud Africa sono state sospese.

Negli ultimi giorni il Sudafrica ha registrato 13.000 nuovi casi al giorno e gli ospedali sono sovraffollati: gli epidemiologi ritengono che questa ondata sia guidata dalla variante Delta.

Il giorno in cui i Lions sono arrivati ​​questa settimana, il Sudafrica è entrato nel secondo livello di isolamento più severo, che includeva il coprifuoco notturno e il divieto di vendita di alcolici.

L’ex attaccante dell’Inghilterra Brian Moore, che ha giocato per i Lions nel 1989 e nel 1993, ha affermato che le autorità sono state costrette a prendere decisioni difficili.

“O è una versione di questa versione, o non c’è proprio niente”, ha detto al Financial Times. “Soprattutto considerando la dichiarazione del Sudafrica sulla sua situazione finanziaria, deve quasi procedere”.

Giocatori sudafricani che si allenano a Johannesburg © Sydney Seshibedi/Gallo Images/Getty Images

I Lions credono che i test, il distanziamento sociale, l’uso di maschere, la disinfezione e l’assenza di ventilatori aiuteranno a proteggere la loro “schiuma di biosicurezza”. I Lions hanno dichiarato: “Il governo sudafricano e il nostro team di consulenza medica sono felici di continuare il tour”.

A causa del fitto programma di questo sport, riprogrammare la partita sarà un compito costoso e impegnativo. Gli organizzatori hanno anche rifiutato di trasferirsi nel Regno Unito perché i fan possono guardare la partita di calcio di Euro 2020 e i campionati di tennis di Wimbledon nel Regno Unito questa settimana.

Moore ha detto che questa sarebbe la soluzione migliore: “Bisogna prestare attenzione alla sicurezza di tutti. [and] Sfortunatamente, questo non è scontato. “

Ma ha aggiunto: “Se riusciranno a lanciare una serie avvincente e competitiva, dimostreranno la forza del marchio Lions”.

Anche la preparazione della squadra di casa è stata interrotta, l’ultima partita è stata la vittoria della finale dei Mondiali 2019 contro l’Inghilterra. Dopo che tre giocatori sono risultati positivi al virus, gli Springboks sono stati costretti ad annullare gli allenamenti lo scorso fine settimana e ad auto-mettere in quarantena la loro squadra, anche se da allora gli allenamenti sono ripresi.

Anche se il Lions Tour continua, il CEO della SARU Jurie Roux ha avvertito che il calcio in questo paese amante dello sport sta camminando su una “funzione finanziaria”.

Ha tagliato i costi dopo l’impatto della pandemia, che ha limitato la sua perdita netta nel 2020 a 7,9 milioni di rand, sebbene le entrate di trasmissioni e sponsorizzazioni siano scese da 1,3 miliardi di rand previsti a 669 milioni di rand.

Si aspetta che le entrate quest’anno tornino a 1 miliardo di rand, anche se questo è ancora inferiore al livello prima della pandemia.