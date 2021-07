Suggerimenti per entrare nel trading di futures

Per molti investitori, Mercato dei futures, Con tutti i diversi termini e strategie di trading, può essere sia confuso che scoraggiante.Possibilità di limitare la perdita del proprio portafoglio di investimenti o tramite l’utilizzo di futures Market, ma è importante che tu capisca come funzionano questi derivati ​​e come puoi ottenere costantemente questi profitti. Questo articolo spiega come funziona ogni mercato e le diverse strategie che puoi utilizzare per fare soldi.

Punti chiave Il mercato dei futures consente alle persone di acquistare e vendere crediti su determinate attività sottostanti per la consegna futura.

Gli speculatori possono utilizzare la leva finanziaria per scommettere sui prezzi di vari titoli sottostanti, dagli indici azionari alle materie prime ai tassi di cambio.

Puoi anche utilizzare i futures per proteggerti dalle perdite del tuo portafoglio esistente o da variazioni di prezzo avverse da parte di determinati produttori di prodotti.

Come puoi avere successo?

Il mercato dei futures è un hedger e Speculatore Incontro per prevedere il prezzo di materie prime, valute o materie prime specifiche Indice di mercato Aumenterà o cadrà in futuro.

Come ogni mercato, anche questo mercato è rischioso quando si tratta di trading, ma il potenziale per vedere guadagni a breve e lungo termine può essere grande, in parte perché volatilità Questi mercati sono noti per la proprietà. Ecco alcuni diversi mercati dei futures e diverse strategie che puoi utilizzare per fare soldi in essi.

merce

La merce è un tipo di prodotto fisico il cui valore dipende principalmente da domanda e offerta. Ciò comprende cereali (mais, grano, ecc.), energia (come gas naturale o petrolio greggio) e Metalli preziosi Come l’oro o l’argento, per citarne alcuni.

I contratti future su materie prime sono accordi per acquistare e vendere una quantità predeterminata di una determinata merce a un prezzo specifico in una data specifica futura. Come tutti i contratti future, i future su materie prime possono essere utilizzati per coprire o proteggere posizioni di investimento o scommettere sui cambiamenti nella direzione dell’attività sottostante.

Per gli individui, è possibile entrare nel mercato dei futures sulle materie prime principalmente attraverso i seguenti metodi Gestire conti futures, Disponibile tramite una società di intermediazione professionale denominata Consulente per il commercio di materie prime (CTA).

Molti investitori confondono i contratti future con i contratti di opzione. Per i contratti futures, il titolare è obbligato ad agire. A meno che il titolare non chiuda il contratto future prima della scadenza, deve acquistare o vendere l’attività sottostante al prezzo specificato.

moneta

Le transazioni valutarie o di cambio implicano la ricerca di guadagni o la copertura dei rischi nelle variazioni dei tassi di cambio.Una strategia di trading di valuta comunemente usata è scalping. bestiame Cerca di ottenere profitti a breve termine da variazioni incrementali del valore della valuta. Fare questo più e più volte significa che i tuoi profitti continueranno ad aumentare nel tempo e quando sommi tutti i magri profitti insieme, otterrai un notevole profitto totale.

In generale, il tuo intervallo di tempo può essere di un minuto o può durare diversi giorni. Le strategie di scalping richiedono una rigorosa disciplina per continuare a realizzare piccoli profitti a breve termine evitando grandi perdite.

Ci sono più contratti futures su valute tra cui scegliere.Oltre ai contratti popolari, come euro/USD (contratto futures su valuta Euro/Dollaro USA), ci sono anche Futures su cambi E-Micro Un contratto la cui dimensione della transazione è 1/10 di un contratto future su valuta convenzionale, e anche Mercati emergenti Coppie di valute, come PLN/USD (contratto futures Zloty polacco/dollaro USA) e strofinare/USD (contratto futures rublo russo/dollaro USA).

Diverse transazioni contrattuali hanno livelli diversi fluidità; Ad esempio, il volume di scambi giornalieri del contratto EUR/USD può essere di 400.000 contratti, mentre il volume di scambi giornalieri dei mercati emergenti è di soli 400 contratti, come Real brasiliano/USD (Real brasiliano/Dollaro USA).

I futures su valute sono futures negoziati in borsa. I trader di solito aprono un conto con un broker e il broker indirizza gli ordini a varie borse per acquistare e vendere contratti future su valuta.Un tipo Conto a margine Generalmente utilizzato per il trading di futures su valute; in caso contrario, il trading richiederà molto denaro.Usane uno profitto Conto, in cui un trader prende in prestito denaro da un broker per effettuare una transazione, di solito un moltiplicatore della transazione Valore reale in contanti Account.

I futures su valute non devono essere confusi con le operazioni di cambio a pronti, che sono più popolari tra i singoli trader.

indice

Un altro tipo di futures popolare tra gli investitori è Future su indici, come quello Indice Standard & Poor’s 500 Contratti futures. Tuttavia, ogni prodotto future può utilizzare un multiplo diverso per determinare il prezzo del contratto future. Ad esempio, il valore del contratto future sull’indice S&P 500 è 250 volte il valore dell’indice S&P 500. Il valore del contratto future E-mini S&P 500 è 50 volte il valore dell’indice.

I future su indici possono essere utilizzati anche per il Dow Jones Industrial Average (DJIA) e l’indice Nasdaq 100, nonché per i contratti E-mini Dow Jones Index (YM) e E-mini Nasdaq 100 (NQ). I futures su indici possono essere negoziati sui mercati esteri, tra cui la Germania e la Borsa di Francoforte (Dax)-Simile all’indice Dow Jones-European SMI, e Hang Seng Indice di Hong Kong (HSI).

I future su indici sono un modo per entrare in una strategia di indice passivo, avendo l’intero indice in un unico contratto e con una leva maggiore rispetto a quella fornita dagli ETF. Sia il New York Stock Exchange (NYSE) che la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) richiedono almeno il 25% dell’importo totale della transazione come saldo minimo del conto. Tuttavia, alcuni broker richiederanno un margine superiore a questo 25%. Sono anche utilizzati per coprire posizioni azionarie di grandi dimensioni.

tasso d’interesse

Anche i contratti future su tassi di interesse sono molto popolari.Le due strategie di trading basate sul tempo comunemente utilizzate per il trading di tali futures sono periodiche e Commercio stagionale.

Un ciclo continuo Strategia di trading Ciò si ottiene studiando i dati storici e trovando i possibili cicli superiori e inferiori delle attività sottostanti. I due periodi comunemente usati per i future su indici azionari sono il periodo di 23 settimane e il periodo di 14 giorni. Lo studio delle tendenze dei prezzi legate al ciclo può portare enormi vantaggi agli investitori esperti.

D’altra parte, il trading stagionale è quando si tenta di negoziare gli effetti stagionali che si verificano nel mercato dei futures. I dati storici mostrano che molti mercati, settori e materie prime hanno diversi livelli di transazioni durante l’anno e mostrano modelli simili anno dopo anno. Comprendere queste diverse tendenze stagionali è un altro modo efficace per fare soldi attraverso il trading di futures.

Provalo

Iniziare in diversi mercati dei futures può sembrare scoraggiante.Un modo per imparare camminando senza mettere a rischio fondi è iniziare Transazione della fatturaIl trading simulato viene eseguito da te (o utilizzando un simulatore di mercato) per simulare il trading finché non ti senti abbastanza a tuo agio per iniziare il trading effettivo.

Un buon modo per iniziare è concentrarsi su queste quattro diverse aree.Questo aiuterà ad accumulare conoscenza senza aumentare la conoscenza generale overall Quantità rischi di. Quindi, quando ritieni di aver padroneggiato queste aree, prova ad espanderti ad altri tipi di trading di futures.

Linea di fondo

Il trading su diversi mercati di futures può essere molto vantaggioso, ma anche molto impegnativo. Per i giovani investitori, esistono molti mercati e strategie differenti che possono essere utilizzati per avere successo, compresi quelli di cui discutiamo qui. Conducendo ricerche e assicurandoti di comprendere come funzionano i futures, avrai l’opportunità di ottenere un gran numero di transazioni di successo nel mercato dei futures.