Suggerimenti per il risparmio previdenziale per le persone dai 35 ai 44 anni

Generazione sandwich

Gli individui di età compresa tra 35 e 44 anni o più sono generalmente indicati come Generazione sandwich Perché si trovano a prendersi cura dei loro figli e dei loro genitori allo stesso tempo. Sebbene non esista una soluzione di pianificazione della pensione valida per tutti, i seguenti suggerimenti possono essere utili per coloro che si trovano in questa situazione e stanno lottando per risparmiare per la pensione.

Punti chiave Le persone di età compresa tra 35 e 44 anni e oltre hanno spesso difficoltà a risparmiare per la pensione mentre si assumono la responsabilità finanziaria per i propri figli e genitori anziani.

Finanziare l’istruzione universitaria di tuo figlio non dovrebbe andare a scapito dei tuoi obiettivi di pensionamento.

Considera l’acquisto di un’assicurazione per l’assistenza a lungo termine (LTC) per i genitori anziani.

Stabilire formalmente i confini finanziari per i bambini del boomerang.

È anche importante sviluppare un budget realistico, che dovrebbe includere un fondo di emergenza.

Infine, non fa mai male chiedere un aumento, soprattutto se hai lavorato per la stessa azienda per un po’ e hai un buon curriculum.

Risparmiare per la pensione e pagare l’università

La maggior parte dei genitori desidera che i propri figli non abbiano debiti quando si diplomano al college, in modo che possano iniziare la loro carriera con buone finanze. Sebbene alcune persone possano essere in grado di pagare l’istruzione dei propri figli e comunque risparmiare per la pensione, la maggior parte delle persone non può farlo. Quindi la domanda è: qual è l’opzione finanziaria migliore?

Quando si considera una tale decisione, le opzioni disponibili per finanziare l’istruzione universitaria dovrebbero essere valutate attentamente. Si consideri ad esempio la seguente situazione.

Risparmio previdenziale

Segui da Piano a reddito fisso arrivare Piano di pagamento fisso il fatto è Sicurezza sociale Non ci sono mai stati fondi sufficienti per una vita di pensionamento confortevole e gli individui sono principalmente responsabili del finanziamento della loro vita di pensionamento. Pertanto, devono risparmiare il più possibile per aumentare la possibilità di una pensione finanziariamente sicura e rendere il lavoro durante il pensionamento facoltativo anziché obbligatorio.

Paga le tasse universitarie

Opzioni Università finanziata Compreso l’erogazione di borse di studio per gli aventi diritto, borse di studio e prestiti per gli aventi diritto. Sebbene i prestiti significhino che gli studenti universitari possono avere debiti insoluti dopo la laurea, avranno più opzioni e molti anni da rimborsare.

I bambini che si oppongono ai prestiti universitari possono prendere in considerazione il programma scuola-lavoro, dove lavorano a tempo pieno e frequentano il college part-time. Sebbene questo possa prolungare il tempo necessario a un bambino per ottenere una laurea o un diploma, il compromesso è che non ci sono debiti dopo la laurea. Molti datori di lavoro rimborseranno anche alcune o tutte le tasse universitarie degli studenti universitari, a condizione che i loro voti del corso siano soddisfacenti.

“Alcune famiglie vogliono che i loro figli facciano la differenza nel gioco e sono disposte a pagare da sole alcune tasse universitarie”, ha affermato Derek Hagen, CFP®, CFA, pianificatore finanziario e fondatore. Soluzioni per la salute dei soldi“Per quelle famiglie, contribuire con più soldi alla pensione rispetto all’università può funzionare meglio. Per coloro che non vogliono che i propri figli paghino nulla, possono pagare di più per l’università prima di laurearsi e poi risparmiare gradualmente per la pensione”.

I fondi possono essere utilizzati per pagare le spese universitarie, ma non per pagare le spese di pensionamento.

Tieni presente che i laureati iniziano a perseguire carriere generatrici di reddito, mentre i pensionati si affidano ai risparmi per la pensione anziché al lavoro per guadagnare reddito.

“La maggior parte delle famiglie dà la priorità ai risparmi del college rispetto alla pensione, perché questa è la spesa più grande più vicina”, ha affermato Rob Schulz, presidente di CFP®. Ricchezza Schultz, Mansfield, Texas. “Non si rendono conto che i risparmi per la pensione di cui hanno bisogno sono di solito enormi, molto più di 10 volte, se non 20 o 30 volte, i risparmi necessari per il college. Certo, risparmia per il college, ma non a spese della tua pensione obiettivi.”

Stabilisci limiti finanziari per Boomerang Kids

Sebbene la maggior parte dei bambini esca di casa per vivere da sola a vent’anni, molti non lo fannoAlcune persone che se ne sono andate alla fine torneranno alle loro case per vari motivi.

Queste persone sono di solito chiamate boomerang figli. Sfortunatamente, alcuni figli del baby boom sono tornati alla modalità di lasciare che i loro genitori paghino le spese di soggiorno, il che potrebbe avere un impatto negativo sui risparmi per la pensione.

I genitori che si trovano a vivere con figli del baby boom potrebbero voler prendere in considerazione la formalizzazione degli aspetti finanziari di questa relazione.​​ Ad esempio, lascia che il bambino firmi un accordo per pagare una certa quantità di affitto, cibo e utenze ogni mese. I genitori potrebbero anche voler chiarire che, come gli inquilini, se non pagano una quota equa del costo, saranno sfrattati.

Prendi in considerazione l’acquisto di un’assicurazione per l’assistenza a lungo termine per i genitori anziani

Il costo dell’assistenza ai genitori anziani di solito aumenta con l’età e la maggior parte del costo deriva dalle cure mediche.Inoltre i figli maggiorenni che non possono pagare Cura degli anziani Spesso sento che è necessario prendermi cura dei miei genitori da solo. Simile alla situazione dei baby boomer, ciò esercita una notevole pressione finanziaria sui caregiver e può impedire loro di risparmiare per la pensione.

Un modo per garantire che i genitori anziani paghino per l’assistenza sanitaria è acquistare Assicurazione per l’assistenza a lungo termine (LTC)L’assicurazione LTC può essere utilizzata per Paga varie commissioni, Compreso l’assistenza sanitaria a domicilio o l’assistenza sanitaria in casa di cura. Non solo può ridurre l’onere finanziario per i bambini, ma anche impedire ai genitori anziani di utilizzare i risparmi per la pensione per pagare l’assistenza sanitaria.

Se i tuoi genitori non possono permetterselo, potrebbe valere la pena aiutarli a pagarlo a lungo termine.

Fai un budget realistico

Quando gli individui si avvicinano alla mezza età, se una valutazione dei risparmi per la pensione mostra che il piano non ha raggiunto i suoi obiettivi, può verificarsi il panico. La risposta naturale è di solito aumentare la quantità di risparmi per avvicinarsi all’importo di risparmio target.

Il nostro consiglio inaspettato: non entrare senza prima analizzarlo. Risparmiare importi più che abbordabili può avere un impatto negativo. Quando decidi se aumentare i tuoi risparmi nel tuo conto pensione, considera prima le seguenti domande.

Perché l’obiettivo di risparmio non è stato raggiunto?

Se è perché non ci sono risparmi regolari nell’importo del budget, è perché l’importo è stato deviato in spese inutili? In tal caso, una soluzione semplice è attenersi al budget ed eliminare queste spese inutili. Se l’importo viene reindirizzato a ciò di cui la famiglia ha bisogno, forse l’obiettivo e il budget del risparmio previdenziale non sono realistici e devono essere rivisti.

Aumentare il risparmio previdenziale è un obiettivo realistico?

Mi sembra una buona idea aggiungere altro alla tua pensione.Ma se questo significa ridurre Reddito disponibile O porterà ad un aumento del debito da carte di credito e altre spese quotidiane, e l’aumento dei risparmi per la pensione potrebbe effettivamente avere un impatto negativo su di te Linea di fondo.

Il prelievo dal conto pensione viene utilizzato per le emergenze?

Se scopri di dover prelevare denaro dal tuo conto pensionistico in risposta a un’emergenza, ciò potrebbe significare che il tuo Fondo di emergenza non è abbastanza.Gli esperti finanziari raccomandano che il conto del fondo di emergenza abbia almeno tre mesi di depositi reddito netto Per pagare spese non pianificate.Simile al risparmio previdenziale, trattare L’importo aggiunto al fondo di emergenza Come spesa ricorrente, non dovrai affrontare oneri finanziari imprevisti quando arriva la crisi.

Un budget realistico è la chiave per un piano di risparmio affidabile. Il budget non deve tenere conto solo del risparmio previdenziale e delle spese quotidiane, ma anche dell’allocazione dei fondi di emergenza.

“Una delle regole d’oro di un budget di risparmio è pagare prima se stessi”, ha affermato Kirk Chisholm, un gestore patrimoniale. Gruppo consultivo per l’innovazione A Lexington, Massachusetts. “Imposta un piano di risparmio automatico in cui l’importo mensile sarà depositato sul tuo conto di risparmio e non lo utilizzerai. Se paghi prima le tue spese, allora ti adeguerai spesso a un importo di spesa discrezionale inferiore. Se Cosa risparmi sarà lasciato alla fine del mese e potresti non avere nulla da salvare”.

Martin A. Federici Jr., AAMS®, ​​​​CEO Società di consulenza MF, Dallas, Pennsylvania, le raccomandazioni sono le seguenti:

Indipendentemente dalla tua età, reddito, classe fiscale, onere del debito, ecc., avere un budget ti costringerà a concentrarti sul flusso di cassa: questo aiuta a evitare problemi come assegni non pagati, mancanza di soldi per pagare le bollette ogni mese, risparmi insufficienti, pensione, ecc. Se non riesci a gestire realisticamente la tua situazione di afflusso/deflusso, non puoi pianificare bene il tuo futuro finanziario (e la pensione).

Chiedi un aumento

Se lavori per il tuo datore di lavoro da un po’ e hai stabilito di essere una risorsa preziosa dell’azienda, potrebbe essere il momento di chiedere un aumento. Prima di ciò, assicurati di registrare il tuo contributo all’organizzazione e il modo in cui aggiungi valore. Inoltre, valuta se l’importo che intendi richiedere è paragonabile ai risultati che produci per l’azienda.

Alcuni servizi forniscono informazioni sui salari medi per determinati tipi di lavori e luoghi. Una copia di questo tipo di analisi sarà di grande aiuto per il tuo caso.La maggior parte dei datori di lavoro prenderà in considerazione in modo equo Chiedi ragionevolmente un aumento.

Linea di fondo

Risparmiare per la pensione può essere una sfida, soprattutto quando si tratta di bilanciare le responsabilità finanziarie di bambini e genitori anziani. Un modo per superare questa sfida è considerare il risparmio come una spesa ricorrente. Nella maggior parte dei casi, ciò è più facile da ottenere quando il reddito disponibile aumenta, ad esempio a causa di un aumento dei salari o di cambiamenti nelle condizioni familiari, riducendo così le spese.

Per altri, questo può significare tagliare le spese non essenziali. Naturalmente, la salute mentale è importante quanto la salute finanziaria. Fare un bilancio non dovrebbe significare privarsi di tanto in tanto del divertimento.