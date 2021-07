Suggerimenti per superare l’esame della serie 6

La serie 6 è una licenza di titoli, il titolare ha il diritto di registrarsi come rappresentante della società e vendere determinati tipi di fondi comuni di investimento, Rendita variabile, E assicurazione. I titolari di licenze Serie 6 non hanno il diritto di vendere titoli aziendali o comunali, partecipazione diretta a piani e opzioni. Attraverso la serie 6, gli individui possono acquistare o vendere determinati tipi di fondi comuni di investimento, assicurazioni sulla vita variabili, titoli di fondi comunali, rendite variabili e fondi comuni di investimento.

Quando inizi a imparare e a prepararti Serie 6, Prestare attenzione a due punti:

Serie 6 Quali titoli possono essere venduti L’importanza relativa degli argomenti che compongono l’esame.

Punti chiave FINRA Series 6 è una licenza di titoli, il titolare ha il diritto di registrarsi come rappresentante della società e vendere determinati tipi di fondi comuni di investimento, rendite variabili e assicurazioni.

I candidati devono superare l’esame Series 6 per ottenere una licenza Series 6 e l’esame Securities Industry Fundamentals (SIE) è un prerequisito per l’esame Series 6.

I candidati devono essere sponsorizzati da un membro della FINRA o da un’organizzazione di autoregolamentazione (SRO) per sostenere l’esame.

Gli esami della serie 6 vengono tradizionalmente sostenuti di persona presso il centro d’esame, ma la FINRA ha iniziato a offrirli online durante la pandemia di coronavirus.

Il più grande svantaggio della licenza Serie 6 è che il titolare non ha il diritto di vendere fondi negoziati in borsa (ETF).

Chi ha bisogno della serie 6?



Questo Autorità di regolamentazione del settore finanziario (prima Nasdaq) La guida allo studio per l’attuale serie di 6 esami afferma:

“L’esame di qualificazione del rappresentante della società di investimento/Variable Contract Products Co., Ltd. (serie 6) viene utilizzato per esaminare le qualifiche delle persone che cercano di registrarsi con NASD in conformità con l’articolo II, sezione 2 della Costituzione NASD e l’iscrizione NASD applicabile, e regole di ammissibilità I rappresentanti registrati (RR) in questa categoria di registrazione limitata sono autorizzati a negoziare le attività dei membri in titoli rimborsabili della società registrata Legge sulle società di investimento del 1940, Titoli di società chiuse registrate ai sensi dell’Investment Company Act del 1940 solo durante il periodo di distribuzione originale, nonché contratti variabili e assicurazione Piani di finanziamento e altri contratti emessi da compagnie di assicurazione…”

In poche parole, una persona che vuole essere una persona Rappresentante registrato (RR) e vendere fondi comuni di investimento, Fondo di investimento unitario (UIT), Rendita variabile o variabile assicurazione sulla vita Deve superare l’esame di serie 6. Una serie 6 RR non posso Vendere Fondo chiuso Tranne in loro Elencato (emissione del prospetto).

Esame di serie 6

L’esame della serie 6 ha subito una revisione importante, entrata in vigore il 30 novembre 2005. Sono più strutturali. Innanzitutto, è cambiato il numero di domande assegnate a ciascun argomento. L’esame ora si concentra maggiormente sull’interazione di RR con i clienti. In secondo luogo, l’esame è ora diviso in sei parti tematiche invece di quattro. L’esame deve comunque essere completato in 135 minuti e contiene ancora 100 domande. Il 70% del punteggio di passaggio è sempre lo stesso costante.

Non ci sono prerequisiti per l’esame, ma Elementi essenziali del settore dei titoli L’esame (SIE) è un prerequisito per la serie 6. Prima di ottobre 2018, l’esame era di 100 domande e non c’erano condizioni di coesistenza SIE.

Tra le 100 domande del test, i candidati riceveranno anche 5 domande “sperimentali” o “pilota”, queste domande non sono determinate e non sono incluse nel punteggio del candidato.

Graffi, matite e calcolatrici vengono prestati ai candidati presso il centro test.

domande d’esame

L’esame della serie 6 sarà suddiviso nelle seguenti domande:

Il mercato dei titoli, Sicurezze sull’investimento E fattori economici (8 domande) Regolamentazione Titoli e Fiscalità (23 domande) Marketing, prospezione e presentazione delle vendite (18 domande) Valutazione del cliente (13 domande) Informazioni sul prodotto: Titoli di società di investimento e contratti variabili (26 domande) Aprire e servire i conti dei clienti (12 domande)

Come puoi vedere, le sezioni 3, 4 e 6 sono direttamente correlate all’interazione tra RR e il cliente. Queste tre parti rappresentano il 43% dell’esame.

Cosa significa questo per i candidati della serie 6? Focus sulle aree tematiche più importanti. Ricorda, devi raggiungere il 70% del punteggio totale per passare.

Si noti che gli argomenti della Parte 1 ora rappresentano solo l’8% dell’esame (rispetto al precedente 23%).

Gestione del tempo d’esame

Poiché l’esame ha 100 domande e il tempo di completamento è di 135 minuti, i candidati hanno 1,35 minuti per completare ogni domanda. Pertanto, i candidati dovrebbero organizzare il loro tempo con attenzione.

Segnare il puzzle

I candidati della serie 6 di solito incontrano diverse domande lunghe durante l’esame. Queste sono domande situazionali e possono richiedere molto tempo per essere risolte e rispondere. Sebbene questi problemi siano facili da affrontare, dovresti ricordare che i problemi semplici sono importanti quanto quelli lunghi e complessi.

Pertanto, una buona strategia potrebbe essere quella di segnalare un problema (il programma per computer del centro di test ti consentirà di farlo) che richiederà più tempo. In questo modo, puoi tornare indietro e continuare a rispondere dopo aver completato il test. Scegli con cura le domande che hai segnato: non vorrai fare 30 domande di fila!

Segui la curva a campana

Le persone che hanno sostenuto l’esame di recente hanno riferito che la struttura della domanda è “campana curva. “In altre parole, la prima e l’ultima domanda dell’esame sono molto semplici. Il livello di difficoltà aumenta fino a quando non supera il punto medio, e poi diminuisce costantemente fino alla fine. Tieni presente che questa potrebbe essere la tua esperienza. Non aumentarla di più e più complicato. Le domande ti rendono frustrato. Continua ad andare avanti. Le domande più semplici saranno in arrivo.

Non dubitare di te stesso

La maggior parte delle persone che hanno partecipato alla Serie 6 ha riferito di avere ancora tempo dopo aver risposto a tutte le domande. Se anche tu incontri questa situazione, completa l’esame, attendi il messaggio di congratulazioni, sorridi e continua la tua vita! Non tornare indietro e cambiare la risposta! Statisticamente parlando, quando cambi la tua risposta, nella maggior parte dei casi ti sbagli. Se devi indovinare, la tua prima ipotesi di solito è la migliore.

Migliora le tue abilità

Per aiutare a migliorare la velocità di risposta alle domande, fai più domande di pratica. Quando fai le domande, tieni traccia dei tuoi progressi scrivendo i tuoi argomenti più deboli.Se non stai ottenendo risultati, specialmente in aree con un numero significativo di domande, devi esaminare gli argomenti con maggiore attenzione.

Giorno di prova

Quando vai al centro test, assicurati di arrivare presto. Dopo aver effettuato l’accesso e aver riposto i tuoi effetti personali nell’armadietto, riceverai bozze di carta, matite e una calcolatrice da utilizzare durante l’esame.

Durante l’intera sessione, di solito è necessario utilizzare la calcolatrice solo due o tre volte. Rispetto a qualche anno fa, i test attuali non sono più esercizi di matematica. Tuttavia, è necessario comprendere la formula di base dei fondi comuni di investimento. Ci sono molte domande nel database che richiedono formule di riconoscimento dei candidati, sebbene non sia necessario utilizzarle per i calcoli.

La carta da lettere è un’altra cosa. Prima di iniziare l’esame, prendi tutte le note necessarie sulla bozza di carta.Uno degli strumenti più utili è l’altalena illustrata sconto con Obbligazione premiumPuoi usarli per semplificare la risposta ad alcune domande.Qualsiasi altro contenuto che desideri utilizzare durante l’esame dovrebbe essere scritto sulla bozza del documento prima Tu inizi l’esame.

Suggerimenti per sostenere il test

Leggi ogni domanda e rivedi Tutti risposta. Quindi torna alla domanda prima di provare a rispondere. Vedi la parola “non” o “tranne”? Riesci a trovare le parole chiave ripetitive e le risposte specifiche nella domanda?

risposta. Quindi torna alla domanda prima di provare a rispondere. Vedi la parola “non” o “tranne”? Riesci a trovare le parole chiave ripetitive e le risposte specifiche nella domanda? Dopo aver completato questo processo, rivedere le risposte. Elimina le risposte sbagliate il più rapidamente possibile.Se le due risposte sono esattamente le stesse l’opposto Probabilità molto alta Uno Che è corretto.

Se incontri un problema, in particolare riguardo alle regole, e non riesci a decidere tra le ultime due opzioni, valuta attentamente Più a lungo Rispondere.Gli autori delle domande di solito includono tutti Tra le risposte corrette.Tuttavia, questa tecnica dovrebbe essere utilizzata solo quando devi indovinare

Non preoccuparti. Di fretta, potresti perdere una domanda più semplice perché non l’hai letta attentamente. Alcune domande sono complicate, ma non lasciarti coinvolgere troppo da nessuna di esse; le domande semplici sono importanti quanto quelle più lunghe e difficili.

Formazione continua

I licenziatari devono soddisfare i requisiti di Continuing Education (CE) ed essere sponsorizzati da una società registrata FINRA per mantenere la licenza della Serie 6.

Il programma di formazione continua della FINRA comprende due elementi: elementi normativi ed elementi aziendali. In termini di supervisione, la FINRA richiede ai licenziatari di completare i corsi di formazione basati su computer entro 120 giorni dal secondo anniversario della registrazione. La FINRA richiede inoltre un corso di formazione computerizzato ogni tre anni.Gli elementi aziendali richiedono ai broker-dealer di stabilire e mantenere un Programma di formazione continua.

Linea di fondo

Se segui i consigli che delineamo qui, supererai con successo l’esame imminente. Per assicurarti di essere nelle migliori condizioni, ti preghiamo di andare a letto presto la sera prima dell’esame e non cercare di seguire le lezioni durante il periodo di studio prima dell’esame. Rilassati il ​​più possibile e fai il test con sicurezza, e lo supererai la prima volta. Ricorda: il 70% è un punteggio di passaggio, una “A”. Il 71% è “A+”!