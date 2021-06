Suggerimenti su come combattere l’inflazione per gli investitori più anziani

Quando tu la pensione, Potrebbero esserci due o tre anni di bella vita che vale la pena aspettarsi. Tuttavia, a causa dell’inflazione, la quantità di dollari che acquisti nel primo anno di pensionamento diminuirà nei prossimi anni.Incontro annuale inflazione Dal 1913, il tasso di interesse medio negli Stati Uniti è stato del 3,22%. Tuttavia, questo numero nasconde molte differenze. I baby boomer possono ricordare gli anni ’70, quando il tasso di inflazione raggiunse la doppia cifra. In generale, oltre a qualsiasi reddito generato o risparmiato, sconfiggere l’inflazione richiede un rendimento dell’investimento compreso tra il 4% e il 6% all’anno.

Quindi, ecco alcune strategie per gli investitori e consulente finanziario, Potrebbe essere necessario adottare.

Affitta la tua casa

Se possiedi la tua casa, affittarne una parte può essere una buona copertura contro l’inflazione perché il prezzo dell’affitto riflette l’inflazione locale. Se la posizione è buona, l’aumento dell’affitto nel tempo non influirà sull’acquisizione degli inquilini.Più anziani sono Spazio in affitto Non necessario. Se vai in pensione, il doppio colpo dell’inflazione e degli interessi rende l’affitto di quella camera da letto un’opzione più attraente.

Puoi usare la tua casa per risparmiare per la pensione? Probabilmente no.C’è una grossa differenza tra le due Monetizzazione immobiliare Possiedi e investi per la pensione.in modo da Profitto immobiliare, Il suo valore deve crescere più rapidamente dell’inflazione e dei tassi di interesse sui prestiti, può essere aggiunto almeno un ulteriore 3%-5%. Pertanto, il patrimonio immobiliare di una persona deve aumentare di valore almeno a un tasso vicino al 6% annuo, più probabile che sia a due cifre.Al di fuori di uno Bolla immobiliare, Questo è improbabile.Ci sono tanti motivi per comprare una casa-architettura giusto È uno di questi, ma l’investimento per la pensione potrebbe non essere uno di questi.

Mancia

Titoli del Tesoro protetti dall’inflazione, O TIPS, è un supporto governativo chiave Lanciato nel 1997. Diverso dal tradizionale Buoni del tesoro, TIPS ha un principio regolabile e Indice dei prezzi al consumo (IPC), E un fisso Rapporto di cedolaCiò significa che quando l’inflazione aumenta (o diminuisce), la quantità di denaro che fluisce verso i detentori cambia.

Tra i lati positivi, a differenza delle obbligazioni tradizionali, l’inflazione non sarà abbastanza alta da rischiare che perdano denaro. Se il tasso di inflazione raggiunge il 4%, un tasso cedolare del 3,5% non va bene. Tuttavia, il rischio è quando l’inflazione è negativa o estremamente bassa. Deflazione Non succede molto spesso: l’ultimo grande periodo di deflazione negli Stati Uniti è stata la Grande Depressione. Quando l’IPC era -0,4% nel 2009, la Grande Recessione ha fissato con successo tassi di interesse negativi. Tuttavia, il tasso di inflazione estremamente basso potrebbe far salire il debito pubblico dare la precedenza Mentre gli investitori si fanno prendere dal panico e inondano Relativamente sicuro di Buoni del tesoro.

rendita

rendita Può fornire protezione contro il gonfiaggio, a seconda del tipo. Una rendita è fondamentalmente “Assicurazione pensione. “Hai pagato Alta qualità, E alla fine di un certo periodo, riceverai un pagamento mensile fisso.

Rendita fissa Generalmente vinci qui. La combinazione di commissioni più basse e il non doversi preoccupare della sicurezza del valore dell’asset sottostante le rende migliori per la maggior parte delle persone. Rendita variabile È una rendita che fornisce rendimenti più elevati quando il mercato va bene. Puoi continuare a contribuire anche dopo il pensionamento e godere di determinati benefici fiscali. Tuttavia, sono più costosi e un investimento complesso.

Legge sulla sicurezza e rendita

insieme a Costruisci ogni comunità per promuovere la pensione (SECURE) Act, I dipendenti possono trovare più opzioni di rendita offerte dai datori di lavoro nei loro piani pensionistici 401 (k) o altri. Questo perché ci sono diverse disposizioni nel disegno di legge che rendono più facile incorporare le opzioni di rendita nei piani pensionistici sponsorizzati dal datore di lavoro.

Ad esempio, le rendite in un piano 401 (k) sono ora trasferibili, il che significa che se i dipendenti cambiano lavoro o i datori di lavoro smettono di offrire opzioni di rendita, possono trasferirle a un altro piano o IRA senza pagare commissioni o spese. Il SECURE Act crea anche un “approdo sicuro per la fiducia”, il che significa che se la compagnia assicurativa scelta dal datore di lavoro non paga la rendita, il datore di lavoro sarà esonerato da responsabilità.

Fondi comuni, azioni, ETF

Certo, c’è sempre un investimento tradizionale sul reddito: metti soldi in Fondo comune, azione o Fondo quotato in borsa (ETF) E vivere ripagando.Fondi, azioni ed ETF sono moltoTF liquido, Anche se si tiene conto di Guadagni, L’aliquota fiscale è molto più bassa (la fascia alta è di circa il 20%). dividendi Tassate alla normale aliquota fiscale, ma le plusvalenze a lungo termine, qualsiasi cosa detenuta per un anno o più, non lo sono.

Tuttavia, in pensione, l’obiettivo è solitamente quello di fornire un flusso di reddito, non di aumentare il patrimonio. Il tempo è tutto.Chiunque abbia investito denaro nell’indice S&P 500 nel 2003, quando il mercato azionario è sceso al minimo dopo un’impennata Bolla di InternetQuando arriverà la Grande Depressione nel 2008, perderanno soldi. Se si ritirassero alla fine del 2007, il loro investimento sarebbe quasi raddoppiato. La differenza è solo di pochi mesi. Molte persone che stanno per andare in pensione devono continuare a lavorare dopo l’epidemia. crisi finanziaria Perché la maggior parte della loro ricchezza è legata alle azioni.

Sicurezza sociale

Quindi abbiamo il vecchio database in standby: Piano a reddito fisso con Sicurezza socialeLa sicurezza sociale è un is reddito stabile Ma ha un Adeguamento spese di soggiorno. Anche ritardare la pensione va molto lontano. Chi aspetta i 70 anni per ricevere la previdenza sociale può aumentare la sua rata mensile dell’8%. Naturalmente, la sicurezza sociale in sé non è molto, ma combinata con il risparmio e un piano 401 (k), può fornire molto aiuto.

Piano a reddito fisso (Se sei abbastanza fortunato da averne uno). Le prestazioni sono generalmente costruite in base allo stipendio degli ultimi anni. Ritardare il pensionamento può aumentare l’importo mensile e, anche se l’assegno è un numero fisso, può ulteriormente proteggersi dall’inflazione.

Linea di fondo

Esistono diverse strategie per gestire l’inflazione nei risparmi pensionistici tuoi o dei tuoi clienti.Molto probabilmente, verrà utilizzata una combinazione delle strategie di cui sopra per garantire che il potere d’acquisto sia protetto e salvato Prelievo Non accadrà troppo presto.