Sukuk attira l’attenzione dopo il default di Garuda Indonesia

Investitori nel mercato globale in forte espansione dei sukuk, o SukukSebbene il volume delle emissioni stia raggiungendo un record annuale, non è chiaro come verrà risolto il default del settore.

Nelle ultime settimane, questa incertezza è diventata evidente dopo che Garuda Indonesia è stata inadempiente nei pagamenti e i tentativi di standardizzare il settore sono ancora agli inizi.

Bashar Al Natoor, il capo globale della finanza islamica, un’agenzia di rating del credito, ha emesso un avvertimento che da quando il sukuk ha iniziato a salire solo negli ultimi anni, finora non ci sono stati quasi inadempimenti e la maggior parte, se non tutti, sono stati è stata risolta in via stragiudiziale. Valutazioni Fitch.

Poiché la pandemia di coronavirus può portare a più inadempienze e requisiti per l’estensione e la ristrutturazione, ci sono sempre più domande sul fatto che i titolari di sukuk possano far valere i loro diritti contrattuali e riscattare i loro debiti in caso di mancato pagamento.

“Da quello che abbiamo visto finora, anche in casi precedenti [Garuda], Non puoi vedere la risoluzione del tribunale. Questo è il motivo per cui ci teniamo a Garuda. .. Cosa ne pensi di questo [going to be] È risolto, come verrà ripristinato, come verrà trattato, in tribunale o fuori? “Al Natoor ha detto a Nikkei Asia in una recente intervista.

“Questo non è solo un problema di finanza islamica… Ma a causa dei requisiti della legge islamica, le obbligazioni islamiche hanno una complessità aggiuntiva”, ha detto, riferendosi alla legge islamica. “E la complessità non è sicuramente qualcosa… da accogliere in una situazione difficile.”

A differenza delle obbligazioni tradizionali, la struttura del sukuk è conforme alla legge della Sharia che vieta gli interessi sui prestiti. La struttura acquistata da sukuk è la proprietà di beni materiali, i cui profitti vengono utilizzati per pagare le cedole.

Gravemente colpita dalla pandemia e dalle restrizioni di liquidità, Garuda ha evitato di poco il suo default di USD 500 milioni di obbligazioni islamiche dopo aver ottenuto l’approvazione dei creditori per un’estensione del periodo di tre anni lo scorso anno. Tuttavia, la compagnia aerea, di proprietà del governo indonesiano, ha mancato la scadenza per il pagamento del coupon a giugno e ha affermato di non avere altra scelta che continuare a posticipare la rimessa.

Fitch non ha valutato Garuda o le sue obbligazioni islamiche, ma ha affermato che sta “monitorando da vicino gli sviluppi”. Ha sottolineato che anche altri due emittenti indonesiani, Indah Karya, una società di consulenza edilizia di proprietà statale, e Prima Jaringan, uno sviluppatore immobiliare, non hanno effettuato pagamenti regolari.

Fitch ha aggiunto che dopo il recente declassamento del rating, sta monitorando altri due emittenti: l’UAE Real Estate Investment Trust, il più grande fondo di investimento immobiliare conforme alla Shariah degli Emirati Arabi Uniti e la società di servizi di ingegneria malese Serba Dinamik Holdings.

Al Natoor ha sottolineato che diverse giurisdizioni hanno meccanismi giudiziari diversi per le inadempienze dei sukuk. L’ecosistema sukuk avanzato della Malesia include una legge islamica centralizzata della sharia e un alto livello di standardizzazione del settore, che gli consente di affrontare le inadempienze dei sukuk in un “modo simile alle obbligazioni”.

Il sistema indonesiano è sottosviluppato e la legge autorizza che la risoluzione delle controversie finanziarie islamiche sia gestita dai tribunali religiosi nazionali, che si occupano principalmente di casi di divorzio e non hanno capacità commerciali. In pratica, le controversie sui sukuk indonesiani possono essere risolte nei tribunali commerciali, proprio come il piano di ristrutturazione causato dal default della compagnia di navigazione Berlian Laju Tanker nel 2012, ma solo se entrambe le parti sono d’accordo.

Anche per i bond islamici internazionali di diritto britannico permangono incertezze. Al Natoor ha citato il caso della società energetica degli Emirati Arabi Uniti Dana Gas, inadempiente per 700 milioni di dollari in obbligazioni sukuk nel 2017, che ha anche causato la preoccupazione degli investitori globali di sukuk sull’applicabilità.

Un tribunale britannico ha stabilito che gli obblighi previsti dal Sukuk sono vincolanti e che Dana Gas deve pagare i suoi titolari. Ma poi la società si è rivolta al tribunale degli Emirati Arabi Uniti e ha dichiarato che a causa di cambiamenti nell’interpretazione della finanza islamica locale, le obbligazioni islamiche non sono più conformi alla legge della sharia, quindi non ha alcun obbligo di pagamento. Il caso è stato finalmente risolto in via extragiudiziale e Dana Gas ha raggiunto un accordo di ristrutturazione con i suoi obbligazionisti (tra cui il gestore di fondi statunitensi BlackRock e la banca di investimento Goldman Sachs).

Oltre alla mancanza di decisioni giudiziarie, l’industria del sukuk manca anche di standardizzazione internazionale, a volte anche in varie aree locali, come la contabilità, i documenti legali e persino l’interpretazione della legge della Sharia. Ad esempio, una banca potrebbe affermare che determinate transazioni sono conformi alla legge della Sharia, mentre un’altra banca nello stesso paese potrebbe non farlo.

Saudi Aramco ha raccolto 6 miliardi di dollari a giugno, diventando la più grande obbligazione aziendale islamica della storia © Reuters



I tentativi di migliorare la standardizzazione non sono sempre ben accetti da investitori ed emittenti, poiché spesso aumentano la complessità delle procedure sukuk. All’inizio di quest’anno, gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato i nuovi standard emessi dalla Islamic Financial Institution Accounting and Auditing Organization, che è composta da 20 studiosi della Sharia provenienti da 15 paesi.

S&P Global Ratings ha dichiarato in un rapporto di luglio che l’adozione del cosiddetto AAOIFI Shariah Standard 59 ha inibito l’emissione di obbligazioni islamiche negli Emirati Arabi Uniti perché alcuni aspetti tecnici delle nuove regole significavano che la conformità potrebbe creare una “dissoluzione anticipata dell’Islam”. possibili scenari per le obbligazioni”.

“Nel complesso, questo potrebbe significare che è più difficile entrare nel mercato obbligazionario islamico e l’interesse degli investitori per lo strumento è ridotto”, ha affermato Standard & Poor’s. Tuttavia, le agenzie di rating sono più ottimiste sui benefici a lungo termine del nuovo accordo, aggiungendo che “alla fine porterà alla standardizzazione di tutte le obbligazioni islamiche”.

Standard & Poor’s ha dichiarato: “Nei prossimi 12 mesi, prevediamo che verranno compiuti alcuni progressi nel quadro finanziario islamico globale, legale e normativo unificato sviluppato da Dubai e dai suoi partner”.

Nonostante l’incertezza, l’industria dei sukuk continua ad espandersi: il volume di emissione nel trimestre aprile-giugno ha superato per la prima volta i 50 miliardi di dollari, portando l’emissione totale nella prima metà di quest’anno a 100 miliardi di dollari, superiore a 88,7 dollari. miliardi nello stesso periodo dell’anno scorso.Zawya, un servizio di business intelligence, ha citato i dati del fornitore di dati globale della sua società madre Refinitiv dicendo che quest’anno. Refinitiv ha dichiarato che l’emissione globale di obbligazioni islamiche nel 2021 dovrebbe raggiungere un livello record di circa 180 miliardi di dollari.

I governi stanno assumendo un ruolo guida nell’agire per cercare finanziamenti per pacchetti di stimolo per alleviare l’impatto della pandemia, ma dopo il ritardo del piano dello scorso anno, anche le aziende si sono riversate sul mercato. La compagnia petrolifera saudita Aramco ha emesso obbligazioni per 6 miliardi di dollari a giugno, che è la più grande obbligazione aziendale islamica della storia.

Nella prima metà dell’anno, l’emissione totale di obbligazioni sovrane della Malesia è stata di 15,77 miliardi di dollari USA, seguita dalle obbligazioni sovrane dell’Indonesia a 12,72 miliardi di dollari USA e dai 9,95 miliardi di dollari USA del governo saudita. Nella società, dopo Saudi Aramco, la Malaysian Malayan Islamic Bank ha emesso 2,17 miliardi di dollari.

Il ministro delle finanze indonesiano Sri Mulyani Indrawati ha dichiarato che dai 47 trilioni di rupie (326,5 milioni di dollari calcolati al tasso di cambio attuale) quando il governo ha emesso per la prima volta il sukuk nel 2008 all’emissione cumulativa, il sukuk continua a finanziare il bilancio nazionale del paese. ruolo. A giugno, Rp1.810tn. A partire dal 1 luglio, le obbligazioni islamiche in circolazione del governo hanno raggiunto 1.075,8 trilioni di rupie, pari al 19% del totale delle obbligazioni in circolazione.

Nonostante abbia la più grande popolazione musulmana del mondo, il mercato finanziario islamico dell’Indonesia è in ritardo rispetto alla Malesia e ad alcuni paesi del Golfo, ma il governo è ansioso di recuperare. Ha emesso il primo sukuk verde sovrano in dollari USA al mondo nel 2018 e da allora è diventato un emittente regolare dello strumento.

“L’impegno del governo per lo sviluppo del mercato dei capitali della Shariah è molto forte, compresa l’emissione di obbligazioni islamiche attraverso il governo”, ha affermato Indrawati a luglio. “[This] In linea con il crescente desiderio del pubblico di strumenti finanziari basati sulla legge islamica. “

Gli analisti hanno affermato che da quando il primo certificato al mondo di questo tipo è stato emesso in Malesia nel 1990, l’industria delle obbligazioni islamiche ha attirato nuovi attori all’interno e all’esterno del mondo islamico. L’appetito degli investitori musulmani con la consapevolezza della sharia sta crescendo e il governo dei paesi islamici e il governo globale stanno sostenendo sempre di più. Si prevede che gli investitori alla ricerca di opportunità nei mercati emergenti, inclusa la maggior parte delle giurisdizioni che emettono sukuk, continueranno a guidare la domanda a lungo termine.

I nuovi arrivati ​​che sono entrati nel mercato lo scorso anno includono l’esperto di strutture finanziarie aziendali Bedford Row Capital (la società è diventata il primo emittente di sukuk aziendale del Regno Unito), l’operatore di centri commerciali sauditi Arab Center e la compagnia assicurativa islamica dell’Oman Takaful Oman.

Standard & Poor’s ha dichiarato che, nonostante le preoccupazioni sui dettagli legali e sui rischi dell’evoluzione della pandemia, si aspetta che la performance delle obbligazioni islamiche sia più forte per il resto dell’anno. Ha affermato che gli emittenti cercano finanziamenti diversificati e traggono vantaggio da un contesto di bassi tassi di interesse, mentre gli investitori globali cercano reddito.

“Nonostante l’aumento dei prezzi del petrolio e la riduzione dei deficit fiscali, prevediamo che alcuni paesi sovrani del Consiglio di cooperazione del Golfo continueranno a utilizzare il mercato per finanziare i propri piani di diversificazione economica”, ha affermato l’agenzia di rating del credito.

“La società deteneva liquidità al culmine della pandemia e ha ritardato le spese in conto capitale. Alcuni di questi investimenti dovrebbero essere eseguiti nel 2021 e richiedono l’accesso ai mercati dei capitali”, ha aggiunto.

Una versione di questo articolo Pubblicato per la prima volta da Nikkei Asia il 9 agosto 2021. ©2021 Nikkei Inc. Tutti i diritti riservati

