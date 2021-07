Sunak annuncia riforme urbane dopo la Brexit

Dopo l’interruzione dell’attività dopo la Brexit, Rishi Sunak ha annunciato una serie di misure di riforma volte ad aumentare l’attrattiva globale della City di Londra per la compravendita di azioni e la quotazione.

Giovedì, il Cancelliere dello Scacchiere britannico ha esposto i dettagli delle modifiche proposte alle quotazioni in borsa, al commercio di azioni, obbligazioni e materie prime e alle regole assicurative, sottolineando la volontà del Regno Unito di lasciare il regolamento UE che aveva contribuito a scrivere.

Sunak ha affermato che queste proposte cercano anche di incoraggiare le nuove tecnologie e promuovere la finanza verde e rappresentano “un nuovo capitolo nei servizi finanziari”.

In un’ampia revisione, il ministero delle Finanze ha anche annunciato l’intenzione di costringere le grandi banche e le società di costruzioni a garantire servizi di prelievo e deposito di contanti entro una distanza “ragionevole” dalla maggioranza della popolazione.

Nei sei mesi trascorsi dall’uscita dal mercato unico dell’UE, le proposte del Regno Unito per l’industria dei servizi finanziari sono diventate più urgenti e l’industria dei servizi finanziari è una delle più grandi industrie di esportazione del Regno Unito.

Dopo che il periodo di transizione della Brexit si è concluso il 1 gennaio, circa 8 miliardi di euro di transazioni azionarie dell’UE al giorno sono stati trasferiti ad Amsterdam e Parigi quasi da un giorno all’altro, perché i regolamenti di Bruxelles vietavano loro di rimanere a Londra.

In quanto centro finanziario globale, il Regno Unito deve garantire un mercato dei capitali aperto, profondo ed efficiente e molte modifiche proposte sosterranno questo obiettivo.

Anche Londra Perduto A causa di regole di quotazione più favorevoli, Francoforte e New York sono desiderose di attirare le cosiddette Spac o società di assegni in bianco. Allo stesso tempo, poiché i trader sono stati costretti a trasferirsi altrove, anche la quota di New York City nel mercato globale del trading di derivati, uno dei suoi punti di forza, è stata erosa.

Sunak ha ammesso che, finora, gli sforzi del Regno Unito per ristabilire un accesso più efficace al mercato dell’UE attraverso i cosiddetti standard “equivalenti” sono falliti.

Rob Moulton, Laxon Watkins Global Co-Chair of Financial Supervision, ha dichiarato: “La politica alla base della proposta è scioccante: il Regno Unito intende muoversi nella propria direzione e non è influenzato dalle riforme dell’UE in corso, né ha paura di mettere in atto non -regole reciproche. . .”.

Molte delle riforme del Ministero delle Finanze sono incentrate su Mifid II, un enorme regolamento lanciato dall’Unione Europea nel 2018 per ripulire il mercato dopo la crisi finanziaria. Dalla sua introduzione, molti dirigenti si sono lamentati del fatto che molte normative sono troppo standard o causano inefficienza e forniscono solo benefici marginali al mercato.

“È fantastico vedere il feedback del mercato nella revisione. In quanto centro finanziario globale, il Regno Unito deve garantire un mercato dei capitali aperto, profondo ed efficiente e molte delle modifiche proposte sosterranno questo obiettivo”, ha affermato Kay Swinburne, KPMG UK Vicepresidente dei servizi finanziari.

Tra le regole dell’UE che il Regno Unito intende abolire, c’è uno standard che determina dove gli investitori possono negoziare azioni, chiamato obblighi di compravendita di azioni. L’applicazione dello standard da parte dell’UE ha costretto l’azienda a lasciare Londra a gennaio, ma il suo scopo originale era impedire alle banche di negoziare le transazioni dei clienti sui propri banchi di negoziazione, aggirando le borse nel processo.

Ha anche affermato che spera di abrogare una norma dell’UE che limita il volume delle transazioni che gli investitori possono eseguire in un mercato privato noto come “dark pool”.Il ministro della città John Glen ha dichiarato che il limite era “buona fede, ma [had] Non c’è alcuna base di prova. “

Anche il Cancelliere dello Scacchiere sostiene alcune delle proposte di Lord Hill. rapporto Quotazione nel Regno Unito, come la riforma delle regole del prospetto.

Altri piani includono riforme delle regole sui derivati ​​su merci, che il Dipartimento del Tesoro descrive come “mal concepite e inefficienti”. A quel tempo, l’implementazione delle regole Mifid ha fatto sì che l’Intercontinental Exchange trasferisse centinaia di contratti futures energetici da Londra agli Stati Uniti in modo che i clienti potessero eludere i nuovi standard.

Il ministero delle Finanze ha anche definito il sistema di supervisione del settore assicurativo “troppo rigido e basato su regole”. Ha affermato che c’è una “forte ragione” per riformare il margine di rischio, che viene utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali delle compagnie assicurative, nonché i cosiddetti aggiustamenti di corrispondenza, per gestire dove possono investire.

L’Associazione degli assicuratori britannici ha dichiarato a febbraio che questi cambiamenti potrebbero consentire alle compagnie assicurative di ridistribuire un totale di 95 miliardi di sterline di capitale e investire più liberamente in aree come infrastrutture e risorse verdi.

Il Cancelliere dello Scacchiere ha anche promesso di placare le preoccupazioni della gente secondo cui, poiché i consumatori passano rapidamente ai pagamenti digitali e le banche chiudono filiali e sportelli automatici, milioni di consumatori anziani e svantaggiati potrebbero non essere in grado di ottenere contanti.

Sunak ha confermato che le banche saranno costrette a finanziare questi servizi e il Ministero delle finanze avrà il potere di formulare “requisiti di accesso geografico” per garantire la disponibilità di contanti. Non ha fissato limiti alla distanza dei servizi di cassa o alla percentuale di popolazione che dovrebbe rientrare nel raggio d’azione.

John Howells, CEO di Link, che gestisce la rete ATM del Regno Unito, ha affermato che la consultazione è stata “molto positiva”, ma ha aggiunto che “deve avere effetto rapidamente perché gli sportelli automatici e le filiali chiudono quasi ogni giorno”.