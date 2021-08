Sunak avverte di regole di viaggio “intempestive” nel Regno Unito

Il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak (Rishi Sunak) ha avvertito Boris Johnson che le regole di confine della Gran Bretagna stanno danneggiando l’economia e potrebbero “disconnettere” il paese dai concorrenti internazionali. Le restrizioni ai viaggi sono state annunciate più avanti nella settimana.

Secondo un rapporto in Orari della domenicaIn una lettera al Primo Ministro, Sunak ha espresso preoccupazione per l’impatto economico delle restrizioni di viaggio su industrie come il turismo e gli hotel e ha sostenuto che il Regno Unito non ha utilizzato il suo programma di vaccinazione.Al 30 luglio, circa 46,8 m Le persone, l’88,5% di tutti gli adulti, hanno ora ricevuto il loro primo jab.

Il governo dovrebbe fornire le ultime informazioni sulla lista dei viaggi semaforici giovedì. I ministri valuteranno gli ultimi dati sul coronavirus dal Joint Biosafety Center all’inizio di questa settimana.

Secondo le normative vigenti, le persone che hanno ricevuto due dosi del vaccino contro il coronavirus tornano nel Regno Unito dal Regno Unito Paesi della lista ambra Ad esempio, l’Italia non ha bisogno di essere isolata. Le persone che tornano dai paesi della lista rossa devono sottoporsi a più test di coronavirus e rimanere in hotel per la quarantena.

sotto Nuove linee guida pubblicate la scorsa settimana Entrerà in vigore lunedì Dopo che l’Unione europea e gli Stati Uniti saranno stati completamente vaccinati dall’Agenzia europea per i medicinali o dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, i viaggiatori stranieri provenienti dai paesi dell’elenco Amber potranno entrare in Inghilterra, Scozia e Galles senza isolamento.

Nonostante il recente allentamento delle regole di viaggio, cresce la preoccupazione che più paesi possano presto essere soggetti a restrizioni più severe. Ci sono 16 paesi nella “lista di controllo verde”, il che significa che sono a rischio di essere trasferiti all’ambra.

La scorsa settimana, il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha rifiutato di escludere la possibilità di creare una “lista di controllo ambra”, che aumenterebbe i punti caldi delle vacanze come la Spagna (con un tasso di casi di 353 per 100.000). Limitare il rischio.

Tutto il fine settimana, Membro del Partito Conservatore Invitare il governo a fornire protezione ai britannici che viaggiano all’estero per garantire che coloro che volano fuori dal paese in base a una serie di regole non affronteranno una nuova serie di regole al loro ritorno, perché i viaggiatori sono preoccupati per la prospettiva di cambiare le regole.

Sir John Hayes, che guida il Common Sense Panel del Partito Conservatore, ha detto Spedito la domenica“Il vacanziere sa dove ti trovi è molto importante. La situazione peggiore al mondo è che se voli da qualche parte e scopri che non sarai in grado di tornare a meno che non paghi un prezzo enorme.

Allo stesso tempo, alcune persone hanno messo in dubbio l’impatto sulla salute pubblica dell’abolizione delle regole sui viaggi internazionali. Ad esempio, il partito laburista ha sostenuto che la politica di frontiera britannica è stata inadeguata durante la pandemia e ha chiesto una strategia più forte, tenendo conto di misure come i test aeroportuali e il programma di passaporti internazionali.

Il rappresentante del partito ha dichiarato: “Siamo davvero preoccupati di garantire che nuove varianti non entrino nel Regno Unito e abbiamo un sistema in grado di identificare la posizione della variante Covid infetta e di isolarla”. Rayner) è andato di recente a Hull.