Sunak insiste sul fatto che man mano che l’accesso al mercato dell’UE diminuisce, il Regno Unito deve rafforzare le sue relazioni con la Cina

Nel suo discorso annuale, Rishi Sunak ha insistito sul fatto che la Gran Bretagna deve rafforzare le relazioni commerciali con la Cina, pur riconoscendo che gli sforzi per riaprire l’accesso diretto al mercato dell’UE sono falliti.

Il Cancelliere dello Scacchiere era pessimista sulle prospettive di raggiungere un nuovo accordo normativo con l’Unione Europea, ma ha insistito sul fatto che la City di Londra è in grado di servire il “mercato dei servizi finanziari in rapida crescita con un patrimonio complessivo di 4 miliardi di sterline”.

“I dibattiti sulla Cina spesso mancano di sfumature”, ha detto giovedì Sunak, che ritiene che il Regno Unito possa opporsi apertamente alle violazioni dei diritti umani a Hong Kong e nello Xinjiang, pur continuando ad approfondire i legami economici con Pechino.

“Abbiamo bisogno di un rapporto maturo ed equilibrato”, ha detto. Anche George Osborne, che è stato primo ministro del Partito conservatore dal 2010 al 2016, ha cercato investimenti cinesi, inaugurando quella che ha definito “l’età dell’oro” delle relazioni tra i due paesi.

Sebbene Sunak non approvi l’atteggiamento quasi incondizionato di Osborne nei confronti di Pechino, vuole garantire che il dibattito sui valori condotto dai parlamentari conservatori falchi non affoghi le relazioni economiche con la Cina.

Sunak ha riconosciuto che l’opinione sempre più comune di Whitehall è che la facilità di accesso della città al mercato dell’UE non sarà ristabilita dopo la Brexit, il che rende ancora più importante approfondire le relazioni con luoghi come gli Stati Uniti e Singapore.

Il Cancelliere dello Scacchiere ha ammesso che la sentenza “equivalente” della Commissione europea potrebbe non verificarsi, ovvero dimostrare che la regolamentazione finanziaria del Regno Unito è conforme agli standard dell’UE e consente alle società britanniche di entrare direttamente nel mercato unico.

“Ho detto in Parlamento a novembre che il nostro obiettivo è raggiungere una serie completa di decisioni reciproche sull’equivalenza dei servizi finanziari”, ha affermato. “Non è successo.”

Ha aggiunto: “Ora, stiamo andando avanti e continuiamo a cooperare su questioni finanziarie globali, ma come giurisdizione sovrana, ognuno ha le proprie priorità”.

Gli alleati di Sunak insistono sul fatto che non ha “rinunciato” all’UE per concedere parità di trattamento, ma hanno riconosciuto che è tempo di far avanzare il dibattito.

“Ora siamo liberi di fare le cose meglio in modi diversi e intendiamo sfruttarlo al meglio”, ha affermato. “Ma posso anche assicurarvi che l’UE non negherà mai l’ingresso nel Regno Unito a causa della deviazione standard normativa”, ha aggiunto.

Sebbene sia ancora il più grande centro finanziario in Europa finora, dalla Brexit, Londra ha subito perdite a causa della perdita dell’accesso all’UE e città continentali come Parigi, Francoforte e Amsterdam hanno perso più di un trilione di dollari in attività e migliaia di posti di lavoro.L’UE cerca di sfruttare questa opportunità supporto Il proprio settore dei servizi finanziari ritiene di non poter dipendere eccessivamente da paesi terzi al di fuori dell’UE.

Come esempio di attività che l’UE è desiderosa di attrarre, il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon ha aperto un nuovo centro commerciale dell’UE a Parigi all’inizio di questa settimana. Entro il 2022, il suo numero di dipendenti aumenterà da 260 a 800 e il volume delle sue transazioni giornaliere sarà compreso tra 300 e 400 miliardi di dollari USA.

Guardando oltre l’Unione Europea, Sunak ha anche affermato che spera di approfondire la cooperazione normativa con gli Stati Uniti, che è la più grande controparte nella City di Londra, con 28 miliardi di dollari USA in esportazioni di servizi finanziari ogni anno.

Si è anche impegnato a negoziare riforme normative nel mercato dei capitali all’ingrosso e nel settore assicurativo e sostiene una politica per garantire che le tasse sulle banche internazionali e nazionali non aumentino in modo significativo con le tasse sulle società.

Come parte del suo impegno per mantenere la competitività di New York City, Sunak ha confermato che esaminerà i supplementi bancari, che sono un’imposta aggiuntiva dell’8% sugli utili bancari, poiché l’imposta sulle società aumenterà dal 19% al 25% a partire dal 2023.

“Il nostro dialogo in corso rafforzerà solo la mia opinione che l’aliquota fiscale complessiva sui profitti bancari del Regno Unito non dovrebbe essere aumentata in modo significativo dai livelli attuali”, ha affermato. “Ho intenzione di completare la revisione come previsto entro la fine dell’anno.”

Sunak ha anche pubblicato una nuova “tabella di marcia” che descrive in dettaglio i progressi compiuti e come il governo può ulteriormente garantire che l’industria rimanga competitiva dopo aver lasciato l’UE.

Ha anche annunciato piani per richiedere alle aziende, ai piani pensionistici, alle società di servizi finanziari e ai loro prodotti di investimento di riferire sui loro impatti climatici e ambientali, nonché sui rischi e le opportunità affrontati dalle loro attività.

Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che introdurrà nella legislazione nuovi requisiti completi di divulgazione della sostenibilità, che consolideranno e semplificheranno gli attuali requisiti di rendicontazione sul clima prima del vertice COP26 delle Nazioni Unite a Glasgow a novembre.