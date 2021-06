Suze Orman di CoinQuora ha affermato che anche se $ 12.000, non venderò il mio BTC

Penso che sia sicuramente possibile che ricada dagli attuali 32.000 o 34.000 fino a persino 12.000 o 15.000, ma se vuoi comprare Bitcoin, lo comprerai e ora lo tieni per molto tempo. Semplicemente non penso che Bitcoin sia quando lo compri e poi sale, lo vendi e poi potrebbe continuare a salire e ti manca… Non ho nemmeno intenzione di vendere il mio piccolo…

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.