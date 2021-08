Svantaggi delle cinque forze di Porter

Le cinque forze di Porter È un framework di settore analitico ampiamente utilizzato. Si riferisce all’impatto competitivo che modella la strategia di un’azienda che può avere successo. Nel tempo, il quadro è rimasto in buone condizioni e continua ad essere il contenuto principale dei corsi di business. Tuttavia, dovresti essere consapevole di alcuni punti ciechi.

Punti chiave Le cinque forze di Porter sono una guida comunemente utilizzata per valutare la competitività che interessa le varie unità aziendali.

Il modello ha delle carenze, incluso il fatto che guarda indietro, rendendo la maggior parte dei suoi risultati rilevanti solo a breve termine; l’impatto della globalizzazione ha esacerbato questa limitazione.

Un altro grande svantaggio è la tendenza a cercare di utilizzare le cinque forze per analizzare una singola azienda piuttosto che un’ampia industria: questo è l’intento del framework.

Un altro problema è che il framework è strutturato in modo tale che quando alcune aziende si estendono su più aziende, ciascuna azienda è collocata in un gruppo industriale.

Un altro problema è che quando alcune industrie non sono gravemente colpite da tutte e cinque le forze, tutte e cinque le forze devono essere valutate allo stesso modo.

Panoramica delle cinque forze di Porter

Michael Porter ha delineato per la prima volta le cinque forze nel 1979 Harvard Business Review Articolo, più avanti nel suo libro “Strategia competitiva: analisi dell’industria e della tecnologia dei concorrenti” (1980). loro sono:

La minaccia di nuovi entranti nel mercato. Aziende nel mercato alto Barriere all’ingresso – Sia tramite regolazione, fissazione elevata e/o avviare costo, Proprietà intellettuale protettaEcc. Rispetto alle aziende in mercati con barriere inferiori, affrontano meno concorrenza. L’esplorazione di petrolio e gas è un esempio di difficile accesso al mercato perché richiede una grande quantità di capitale per ripartire il rischio di trivellazioni non redditizie tra più contratti di locazione. Il potere dei fornitori. Se il numero di un fornitore Dipartimento È limitato, quindi questi fornitori hanno un grande potere di determinazione dei prezzi sulle aziende clienti. Ciò può portare i fornitori a fare meglio degli acquirenti. Microsoft negli anni ’90 era quasi un esempio da manuale di questa dinamica.Il sistema operativo di Microsoft è enorme profitto Per le aziende, i profitti derivanti dalla vendita simultanea di personal computer con Windows al pubblico stanno diminuendo e i profitti dei produttori di PC vengono erosi. Il potere degli acquirenti. Se un settore supera i rivenditori o Rivenditore, Quindi gli acquirenti possono utilizzare lo stesso tipo di potere di determinazione del prezzo per mangiare Margine di profittoQuando un’industria ha a che fare con Wal-Mart nel mondo, a volte deve rinunciare a qualcosa di più di semplici sconti sul volume per immettere i propri prodotti sul mercato. Se cercano di reagire, ci sarà un altro fornitore disposto a tornare a lavorare con l’acquirente. Disponibilità di alternative. sostituire È un prodotto o servizio che i clienti possono utilizzare per soddisfare le stesse esigenze. Ad esempio, se il costo per l’acquisto di una tazza di caffè è troppo alto, i clienti possono passare al tè o prepararselo in casa. Forte concorrenza. L’ultima forza viene utilizzata per riassumere il livello di concorrenza nel settore. Se ci sono molti giocatori che cercano di indebolirsi a vicenda, il margine di profitto rifletterà. L’industria aeronautica è un buon esempio: le compagnie aeree si attaccano sempre tra loro attraverso rotte competitive e cercano di rubare clienti. La compagnia aerea ha perso molti soldi.

Punto cieco

I cinque poteri di Porter hanno diversi punti deboli. Il primo è la sua composizione. Come modello statico, fornisce un’istantanea del settore in generale ad un certo punto nel passato. Ciò può essere utile per fornire informazioni per strategie a breve termine, ma anche l’ambito applicabile delle informazioni sulle cinque forze di Porter è stato ridotto a causa di rapidi cambiamenti nei fattori esterni.Queste tendenze sono come Globalizzazione E un rapido progresso tecnologico che non era evidente quando Porter progettò la sua struttura.

Per molti settori, a causa dei progressi tecnologici e logistici, rispetto ai concorrenti globali in grado di fornire beni e servizi in tutto il mondo, l’attuale concorrenza interna, che affronta le stesse sfide del lavoro, il cambiamento del contesto normativo, ecc., ora non è più così preoccupante. Ampliare l’assunzione del modello per tener conto di tutti i diversi ambienti competitivi globali rende l’analisi dei rendimenti più ingombrante (un’istantanea delle strategie a breve termine).

Un’altra debolezza è che molte persone usano le cinque forze di Potter in modi che non avrebbero mai voluto. Il tentativo di applicare le cinque forze di Porter a un’azienda specifica anziché all’intero settore è l’errore più comune. Le Cinque Forze di Porter possono fornire informazioni che ispirano discussioni strategiche, ma non sono uno strumento di analisi per le singole aziende.Il migliore per gli imprenditori Analisi SWOT Per la loro attività specifica e le Cinque Forze di Porter come input di dati, se presenti. investitore I cinque poteri di Porter possono essere utilizzati per esaminare l’attrattiva di occupare un posto in un settore, ma devono comunque approfondire la situazione finanziaria specifica dell’azienda a meno che non utilizzino strumenti come gli ETF specifici del settore.

Altri svantaggi

Un’altra sfida nell’applicazione delle cinque forze di Porter è definire chiaramente il settore. Le aziende possono abbracciare più settori, a seconda della loro linea di attività. Non possono raggruppare aziende con linee di business simili in un unico settore. Invece, le cinque forze di Porter saranno completate per ogni linea di business e poi fuse. Questo è uno dei motivi per cui spesso agli investitori non piace un’azienda troppo diffusa, perché è una sfida per un’azienda avere successo in così tante aree diverse.In altre parole, la strategia straddle sembra essere Economie emergenti Di fronte alla complessità delle forme normative e dei canali di finanziamento dei concorrenti, le aziende hanno focalizzato la loro attenzione sui settori in cui hanno i maggiori vantaggi. Naturalmente, questo è tornato alla sfida di applicare le cinque forze di Porter in un mercato globale squilibrato.

Nelle mani delle aziende, il valore delle informazioni delle Cinque Forze di Porter può essere ulteriormente compromesso da errori onesti, come non considerare tutte le alternative, comprese quelle che riempiono una o due funzionalità fornite dall’utente anziché l’intero pacchetto. delle fotocamere, Nikon e Apple sono concorrenti, ma puoi classificare aziende come Apple e Google nelle Cinque Forze di Porter, che sono applicabili a più settori, perché la loro tecnologia copre quasi tutti i settori in un certo senso. .

Alla fine, l’errore più grande è attribuire uguale importanza a tutte e cinque le forze. Per la maggior parte dei settori, una o due forze supereranno tutte le altre.Guardando indietro ad alcuni settori che hanno visto enormi cambiamenti nell’analisi delle cinque forze di Porter, è così Deregolamentazione Oppure la rimozione delle barriere commerciali aumenterà improvvisamente la minaccia di nuovi entranti. Questi fattori esterni non sono così chiari come dovrebbero essere nell’analisi delle cinque forze di Porter.

Queste forze sono la minaccia di nuovi entranti nel mercato, il potere dei fornitori, il potere degli acquirenti, la disponibilità di sostituti e la concorrenza competitiva.

Linea di fondo

I confini tra i settori stanno diventando labili e il ritmo della globalizzazione tra i vari settori è irregolare, rendendo la situazione ancora più confusa. In un tale ambiente, le carenze delle Cinque Forze di Porter sono evidenti.

L’aspetto più utile delle Cinque Forze di Porter, e il motivo per cui è stato inizialmente ampiamente adottato, è che incoraggia le aziende a concentrarsi su interi settori al di fuori della loro attività diretta quando fanno piani a lungo termine. Porter’s svolge ancora un ruolo fondamentale in questo senso, ma non può essere l’unico strumento nella cassetta degli attrezzi quando si tratta di formulare una strategia aziendale.