Swiss Crypto Bank e Bank of France stanno testando insieme l’uso di CBDC

La banca ha concluso una consultazione pubblica e ha sottolineato in una recente revisione che la versione digitale dell’euro aumenterà l’accettazione globale della valuta. Di recente, la Banca centrale europea ha sottolineato che non ha bisogno di dati dal pubblico per condurre un test dell’euro digitale.

Una serie di test di sviluppo della Banca di Francia sono ancora in corso e il loro tasso di conclusione è in arrivo. La soluzione di questi test vedrà la realizzazione di valute digitali europee, ponendole sulla base della concorrenza con i loro contemporanei.

Per la privacy, è stato implementato un protocollo per offuscare il valore delle transazioni CBDC sulla blockchain pubblica. Dato che la privacy è la preoccupazione principale degli utenti, sarà garantita la riservatezza delle transazioni.

Secondo il comunicato stampa, al fine di simulare l’utilizzo della CBDC come regolamento della quotazione dei titoli, la banca ha creato e implementato uno smart contract utilizzando Target2-Securities (T2S) del sistema euro come meccanismo di consegna.

Durante il test dell’efficienza della CBDC, la Banca di Francia ha completato un esperimento utilizzando la CBDC come metodo di regolamento per i titoli quotati.

CBDC sta arrivando presto, e con l’enorme quantità di energia e risorse investite nel suo sviluppo, quando diventeranno realtà è solo una domanda. L’ultimo sviluppo di CBDC proviene dalla Banca di Francia (nota anche come Banque de France), che in precedenza aveva annunciato che la banca aveva completato il test sull’utilizzo della CBDC per regolare i titoli quotati.

