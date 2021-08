Sydney registra il giorno più mortale della pandemia di COVID-19, il blocco di Melbourne estende Reuters

© Reuters. Foto del file: dopo l’attuazione delle nuove norme sulla salute pubblica nel Nuovo Galles del Sud, i pendolari indossano maschere protettive sui trasporti pubblici alla Stazione Centrale mentre la città sta lottando per affrontare la malattia da coronavirus (COVID-



Colin Parkham e Renju Jose

Sydney (Reuters)- La città più grande dell’Australia, Sydney, ha registrato lunedì il giorno più mortale della pandemia di COVID-19, mentre i residenti di Melbourne hanno dovuto affrontare un coprifuoco notturno e sono stati rinchiusi per altre due settimane a causa di un’ondata di infezioni.

Sydney è alla sua ottava settimana di blocco ed è l’epicentro della terza ondata di COVID-19 in Australia https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps, che potrebbe aumentare i 2 trilioni di dollari australiani del paese (USA $ 1,5 trilioni) L’economia è precipitata nella sua seconda recessione in molti anni.

Il governatore del Nuovo Galles del Sud Gladys Berejiklian ha dichiarato che nelle ultime 24 ore, sette persone sono morte di COVID-19 a Sydney, superando il record di vittime di un solo giorno dello stato all’inizio di questo mese.

Berejiklian ha affermato che anche il Nuovo Galles del Sud ha rilevato 478 infezioni, il più alto aumento in un solo giorno dall’inizio della pandemia.

“Le cifre relative alla comunicazione della nostra comunità sono inquietanti”, ha detto Berejiklian ai giornalisti a Sydney.

“Ogni morte è una persona con parenti che sono morti in un ambiente miserabile. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i parenti e ai membri della famiglia”.

Le autorità hanno anche confermato la morte di un ragazzo di 15 anni di Sydney affetto da meningite pneumococcica e COVID-19.

L’accusa è stata annunciata perché 200 militari sono stati dispiegati per istituire blocchi stradali in tutta Sydney per imporre restrizioni di movimento. Il mese scorso l’Australia ha schierato 500 soldati per aiutare il Nuovo Galles del Sud.

blocco

Poiché solo il 26% delle persone di età superiore ai 16 anni è completamente vaccinato, l’Australia è vulnerabile alla variante altamente contagiosa del Delta, che si diffonde costantemente in tutto il paese.

Sebbene Sydney, Melbourne, Canberra e Darwin (le restrizioni sono iniziate lunedì) siano tutte sotto isolamento, i fatti hanno dimostrato che i casi sono difficili da contenere.

Il premier del Victoria Daniel Andrews ha dichiarato che dopo aver registrato 22 nuovi casi di COVID-19, Melbourne rimarrà chiusa fino al 2 settembre.

Ci sarà anche un coprifuoco per i 5 milioni di residenti di Melbourne.

“Siamo a un punto di svolta. Oggi non c’è altra scelta che rafforzare ulteriormente questo blocco”, ha detto Andrews ai giornalisti a Melbourne.

La capitale, Canberra, ha registrato 19 nuovi casi, il più grande aumento in un solo giorno lunedì in quanto ha esteso il blocco per altre due settimane.

L’economia australiana è rimbalzata con forza dall’ondata iniziale della pandemia e il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 4,9% a giugno, il livello più basso in più di un decennio.

Ma dal momento che molte delle città più popolose della costa orientale sono ora bloccate, gli economisti si aspettano perdite significative.

“Il tasso di disoccupazione potrebbe salire al 5,5% nei prossimi mesi, trainato principalmente dal[Nuovo Galles del Sud]”, ha affermato Shane Oliver, capo economista di AMP (OTC:).

vaccino

L’epidemia e la lenta introduzione dei vaccini hanno messo sotto pressione il primo ministro Scott Morrison, che deve tornare alle urne entro maggio 2022.

Morrison ha dichiarato domenica che l’Australia ha dichiarato domenica di aver acquistato circa 1 milione di dosi di vaccino https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-purchases-pfizer-vaccines-poland-covid-19-infections -spike- 2021 -08-14 di Pfizer (NYSE:) Il vaccino COVID-19 dalla Polonia, che si è mosso rapidamente per acquistare forniture in eccesso.

Morrison ha rifiutato di specificare quanto l’Australia ha pagato per questi vaccini, che si aggiunge ai 40 milioni di dosi che il suo governo ha ordinato alla Pfizer.

Morrison ha affermato che più della metà del vaccino proveniente dalla Polonia sarà rapidamente utilizzato per vaccinare le persone tra i 20 ei 39 anni nei sobborghi più colpiti di Sydney.

(1$ = 1,3596 dollari australiani)