Tagli obbligazionari più rapidi potrebbero mantenere aperte le opzioni di rialzo dei tassi di interesse Reuters

Il presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan, ha sottolineato che il quadro non menziona gli acquisti di obbligazioni volti ad abbassare i tassi di interesse e ad aumentare la domanda. Ora che la domanda è in aumento e molti dei principali fattori che limitano la crescita economica sono legati agli squilibri di offerta, “prima o poi” la Fed potrebbe avere maggiore flessibilità nelle discussioni sui tassi di interesse.

Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Brad, ha dichiarato in un evento virtuale organizzato dalla Federal Reserve: “La creazione di opzioni per il comitato sarà molto utile e questo farà parte del dibattito sulla riduzione, perché consideriamo quanto stiamo inviando segnali per le future politiche sui tassi di interesse.” Forum ufficiale delle istituzioni monetarie e finanziarie e Philadelphia Federal Reserve Bank.

