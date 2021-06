Tagli tariffari su formaggio, carne di maiale e pollame nell’accordo commerciale Regno Unito-Norvegia

Venerdì la Gran Bretagna ha accettato i termini di un accordo commerciale con la Norvegia e altri membri dello Spazio economico europeo che taglierebbe le tariffe su formaggio, carne di maiale e pollame e aprirebbe i servizi digitali.

L’accordo è accolto in linea di principio da Londra e Oslo, anche se le nuove condizioni commerciali non sono buone come quelle del Regno Unito quando era membro del mercato unico dell’Unione europea. Nel 2020, il volume degli scambi tra il Regno Unito e gli stati membri dello Spazio economico europeo è stato di 22 miliardi di sterline, di cui il volume degli scambi con la Norvegia è stato di 20 miliardi di sterline.

Liz TrussIl Segretario di Stato per il Commercio Internazionale del Regno Unito ha dichiarato: “L’accordo odierno promuoverà notevolmente il nostro commercio con Norvegia, Islanda e Liechtenstein, promuoverà relazioni economiche già del valore di 21,6 miliardi di sterline e sosterrà l’occupazione e la prosperità in tutti e quattro i paesi del Paese. “

Quattro tipi di formaggi britannici: due tipi di cheddar, Wensleydale e il tradizionale formaggio gallese Caerphilly saranno esentati dalla tariffa norvegese su tutti i formaggi stranieri, che attualmente raggiunge il 277%. L’accordo vedrà anche il riconoscimento delle qualifiche professionali britanniche nello Spazio economico europeo. Il Ministero del Commercio Internazionale ha dichiarato che la riduzione delle tariffe sul pesce sosterrà 18.000 posti di lavoro nel settore della trasformazione.

Sam Lowe, ricercatore senior presso il think tank European Reform Center, ha descritto l’accordo Regno Unito-SEE come “necessario” e “una buona cosa”, ma ha affermato che il suo successo dipende dai parametri di misurazione.

“Se lo si confronta con un normale accordo di libero scambio, l’accordo alza gli standard in alcune aree, come il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali”, ha affermato.

“Ma se si confronta il nuovo accordo commerciale con il rapporto prima della Brexit, il Regno Unito e gli Stati membri dello Spazio economico europeo sono in un mercato unico, allora il nuovo accordo non può fornire lo stesso livello di accesso economico e benefici”.

Il governo norvegese ha dichiarato che l’accordo non è buono come il precedente accordo con il Regno Unito, ma è ancora l’accordo commerciale più completo tra Oslo e un singolo paese.

“Un accordo di libero scambio non sarà mai migliore di un accordo sullo Spazio economico europeo [with the EU],” ha detto venerdì il ministro del Commercio e dell’Industria Iselin Nybo in una conferenza stampa a Oslo.

Il primo ministro norvegese Erna Solberg ha aggiunto che ci sono ancora problemi con due aspetti dell’accordo: le modifiche alle regole non sono “dinamiche”, come l’accordo di Oslo con l’Unione Europea, il che significa che se cambiano, verranno aggiornate automaticamente; le regole veterinarie alla frontiera comporteranno costi aggiuntivi per alcune aziende.

“L’accordo commerciale riguarda il dare e ricevere”, ha sottolineato, osservando che la Norvegia ha un migliore accesso ad alcuni prodotti ittici nel Regno Unito, mentre Londra ha ottenuto alcune piccole concessioni in agricoltura.

Ma nell’anno delle elezioni in Norvegia, il governo di centrodestra è in ritardo rispetto all’opposizione di centrosinistra, compreso il grande partito popolare tra gli agricoltori, e Oslo si rifiuta di fare grandi concessioni su carne e formaggio, queste due aree sono sempre state protezioniste. , vengono applicate tariffe sulle merci importate. Quasi il 300% delle materie prime estere.

Il Regno Unito è il più grande partner commerciale della Norvegia, grazie soprattutto all’esportazione di gas naturale, e Oslo, attraverso la holding statale Equinor, sta progettando di costruire un grande progetto di idrogeno pulito nel nord-est dell’Inghilterra.

Il ministro degli Esteri islandese Gudlaugur Thor Thordarson ha elogiato l’accordo come una delle sue principali priorità e ha affermato che è “fondamentale sia per le aziende che per i consumatori islandesi”. Ha sottolineato che l’accordo commerciale firmato dall’Islanda includerà per la prima volta una sezione sull’uguaglianza e l’emancipazione delle donne nel mondo degli affari.