Taglia le tue tasse con l’assicurazione sulla vita permanente

adeguata Pianificazione fiscale Due cose dovrebbero essere fatte: tagliare le tasse mentre sei vivo e dopo la tua morte. Assicurazione sulla vita intera Per offrirti la possibilità di coprire entrambe queste fondazioni contemporaneamente, puoi trasferire gratuitamente i tuoi beni esentasse (reddito ed eredità) ai beneficiari e creare una crescita di cassa differita dalle tasse all’interno della polizza.

Punti chiave L’assicurazione sulla vita permanente consente di trasferire beni a beneficiari esenti da imposte, comprese l’imposta sul reddito e l’imposta di successione.

Questi tipi di polizze diventeranno più importanti perché gli individui possono ridurre la loro dipendenza dall’assicurazione medica e dalla previdenza sociale.

Se pensi che le tasse sul reddito e sulle successioni saliranno alle stelle, l’assicurazione sulla vita permanente può aiutarti a trasferire la tua ricchezza in un rifugio.

Altri modi per ridurre le tasse includono l’utilizzo di trust irrevocabili di assicurazione sulla vita, massimizzare i conti pensionistici o semplicemente arrendersi subito.

Il tuo beneficiario

Quando la gente pensa a assicurazione sulla vita, Di solito immaginano come aiuterà le persone che stanno dietro. Innanzitutto, parliamo di cosa fa l’assicurazione sulla vita alla tua famiglia. Ti consente di pagare la futura istruzione universitaria di tuo figlio, fornire un fondo pensione per il tuo coniuge o semplicemente assicurarti che i tuoi sopravvissuti abbiano i soldi per vivere lo stile di vita che desideri.

L’assicurazione sulla vita consente di trasferire la polizza Risarcimento in caso di morte Esenzione fiscale per i beneficiari. Non importa quanto sia grande il beneficio in caso di morte – $ 50.000 o $ 50 milioni – i tuoi beneficiari non pagheranno un centesimo di imposta sul reddito per i soldi che ricevono. Che investimento c’è?

Ad esempio, il beneficiario può essere Agenzia delle Entrate (IRS) Quando ereditano Conto pensione individuale Individual (IRA), Rendite fiscali differite, con Piano pensionistico qualificato. Per ogni dollaro che lasci loro, potrebbero finire per perdere fino a $ 0,35 Imposta federale sul reddito. Questo non è il caso delle assicurazioni sulla vita. Inoltre, l’assicurazione sulla vita garantisce che i tuoi eredi riceveranno il denaro.

beneficio

installazione Deficit federale, La crisi medica a lungo termine e il futuro incerto Sicurezza sociale con assicurazione sanitaria La rete di sicurezza del governo è stata sepolta in profondità nel buco. Potrebbe non migliorare nella tua vita.

Ma puoi saperlo tranquillamente Differimento fiscale La crescita della liquidità nelle polizze vita non sarà influenzata dai capricci di coloro che gestiscono la previdenza sociale e l’assicurazione medica. Questo denaro può essere utilizzato per integrare il reddito della pensione, pagare le spese mediche o qualsiasi altra cosa, indipendentemente da ciò che fa il governo.

Non è tutto. Se percepisci un reddito della Social Security, potresti non sapere che potresti dover pagare l’imposta sul reddito fino all’85% di queste prestazioni. Inoltre, la maggior parte Reddito imponibile, Anche esentasse Obbligazioni comunali Quando si determina l’importo della sicurezza sociale che si può perdere per l’IRS, vengono calcolati gli interessi. Questo non è il caso delle assicurazioni sulla vita. L’aumento del reddito nella polizza di assicurazione sulla vita è una delle poche voci che non aumenta l’imposta sul reddito della previdenza sociale.

Strategia

Fiducia irrevocabile di assicurazione sulla vita Life

Un’altra opzione per le persone che cercano un patrimonio netto più elevato è Fiducia irrevocabile di assicurazione sulla vita Life (Elite).Fornisci un regalo in denaro a ILIT per l’acquisto permanente Polizza di assicurazione sulla vita di sopravvivenza.ILIT è il proprietario e Beneficiario Politica. Quando il sopravvissuto muore, i tuoi eredi non devono pagare l’imposta di successione e l’imposta sul reddito per la pensione di morte.

Rinuncia subito

Se hai un reddito più modesto e vuoi vedere i tuoi soldi lavorare per i tuoi eredi mentre sei ancora in vita e aumentare l’importo che riceveranno dopo la tua morte, allora potresti prendere in considerazione l’idea di dare loro dei contanti oggi.

Per ottenere il massimo beneficio, i tuoi eredi possono utilizzare parte del dono per acquistare una polizza assicurativa sulla vita per la tua vita. Allo stesso tempo, sarai in grado di vedere i tuoi cari godersi i soldi rimanenti, ora.

Ancora più importante, ridurrai il tuo Immobile imponibile Dipende dal numero di regali che hai. Inoltre, poiché i tuoi cari sono i proprietari e beneficiari della polizza, quando muori, non devono preoccuparsi delle tasse di successione o delle imposte sul reddito sui benefici in caso di morte. Inoltre, non devono preoccuparsi di pagare l’imposta sul reddito sull’aumento del valore in contanti della politica mentre sei in vita.

Risolvi altri problemi fiscali

Allocazione delle risorse

Esistono più versioni di assicurazione sulla vita permanente.Alcuni, per esempio Vita universale (UL), paga Tasso di interesse fisso Contanti in polizza.Tuttavia, altri, come Vita universale variabile (VUL), fornendo decine di opzioni di investimento.Questi possono includere a Azioni a grande capitalizzazione Fondi azionari, Fondo azionario internazionale, A Fondo obbligazionario, Anche i fondi immobiliari. Questa lista è quasi infinita.

Aumento del valore in denaro pieno Dipende dalla performance del tuo portafoglio di investimento sottostante. Questo diventerà parte del tuo portafoglio di investimenti totale. La ridistribuzione all’interno della polizza non è imponibile.Quindi, quando necessario riequilibrare Il tuo investimento, non devi preoccuparti di pagare l’imposta sul reddito sui profitti che ottieni quando cambi la VUL.

Massimizza il tuo piano pensionistico

Se hai contribuito con l’importo massimo al tuo account 401 (k) con Esercito Repubblicano Irlandese Quest’anno è importante sapere che non c’è limite all’importo dell’assicurazione sulla vita permanente in cui puoi investire.Inoltre, otterrai almeno il vantaggio della crescita fiscale differita e lo farai Leva Il valore del tuo immobile.

Ma ricorda, se prelevi contanti dalla polizza in futuro, deve essere nel tuo Aliquota fiscale ordinariaQuindi non considerarlo un sostituto del denaro contante Fondo di emergenzaIn altre parole, la polizza può avere una clausola di prestito che consente di prendere in prestito dal valore in denaro, evitando così la tassazione.

Se pensi che le tasse sul reddito e sulle successioni saliranno alle stelle, l’assicurazione sulla vita permanente può aiutarti a trasferire la tua ricchezza a Riparo Proteggi i tuoi beni da tasse più alte.

Penny su dollari

Se le tasse sul reddito e le tasse di successione ti tengono sveglio la notte, l’assicurazione sulla vita potrebbe essere la risposta. L’assicurazione sulla vita permanente è uno degli strumenti di pianificazione fiscale più potenti che puoi trovare.Fornisce diversi modi unici per risolvere i problemi relativi alle tasse di successione e al reddito Passività fiscali Allo stesso tempo, questi problemi fiscali vengono risolti in dollari USA e centesimi. Se usi questa strategia, la prossima stagione fiscale sembra essere solo un altro felice giorno di primavera.