Taiwan prevede il boom delle esportazioni di quest’anno, la crescita più rapida in 10 anni, Reuters

Sebbene abbia messo in guardia sull’incertezza della variante del virus, sul futuro della politica monetaria e fiscale globale sotto le crescenti preoccupazioni per l’inflazione e la possibile tassa internazionale sul carbonio, ritiene che le prospettive di Taiwan per il prossimo anno siano rialziste.

La revisione è stata effettuata nel momento in cui l’Ufficio di statistica ha alzato le sue previsioni di crescita delle esportazioni per quest’anno.Con l’afflusso di lavoratori e studenti, l’aumento del lavoro e dello studio da casa durante la pandemia di COVID-19 ha guidato la domanda globale di acquisti di prodotti tecnologici sull’isola Smartphone, tablet e laptop.

Taipei (Reuters) – L’Ufficio di statistica ha dichiarato venerdì che l’economia di Taiwan crescerà al ritmo più veloce in oltre un decennio nel 2021, aumentando le sue prospettive per un forte rimbalzo delle esportazioni dai giganti della tecnologia.

