Talao annuncia che DailyCoin fornirà soluzioni di credenziali professionali

Per le aziende che desiderano sperimentare la blockchain in un ambiente di risorse umane e prevedono di implementare lo European Digital Identity Framework proposto dalla Commissione Europea, possono richiedere l’accesso Beta tramite tezos-beta@talao.io.

La soluzione di Talao segue le raccomandazioni dell’European Autonomous Identity Framework (ESSIF) per conformarsi al futuro toolbox dell’identità digitale dell’UE. Si basa sul modello di identità auto-sovrana (SSI) e sulle credenziali verificabili del W3C e sugli standard di identità decentralizzata (DID). È supportato dall’SDK open source Spruce Credible, che è il primo portafoglio SSI a utilizzare la blockchain di Tezos come registro di identificazione (DID). Credible utilizza l’implementazione del W3C della specifica della richiesta demo, che consente lo scambio di credenziali tra SSI.

Talao, un esperto di identità digitale basato su blockchain nel settore delle risorse umane, ha annunciato oggi un’applicazione di certificazione professionale per trasformare l’identità e la gestione dei dati nel settore delle risorse umane. Questa applicazione è la prima soluzione decentralizzata di identità autonoma (SSI) creata per il settore delle risorse umane basata sulla blockchain di Tezos. Il portafoglio digitale creato da Talao consentirà alle aziende di rilasciare certificati professionali verificabili e consentirà ai dipendenti di archiviare la storia lavorativa e altri dati personali.

