Talebani promettono pace, forte ritiro afghano Reuters

Kabul (Reuters)-Un funzionario della sicurezza occidentale ha detto a Reuters mercoledì che più di 2.200 diplomatici e altri civili sono stati evacuati dall’Afghanistan con un volo militare perché le persone hanno accelerato la loro evacuazione dopo che i talebani hanno occupato la capitale.

I talebani hanno detto che vogliono la pace https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-show-conciliatory-face-first-kabul-news-conference-2021-08-17, non vendicheranno i loro rivali e rispetterà i diritti delle donne https://www.reuters.com/world/asia-pacific/times-have-changed-some-afghan-women-defiant-taliban-return-2021-08-17 Quadro della sharia. Ma migliaia di afgani, molti dei quali hanno aiutato le truppe straniere guidate dagli Stati Uniti per più di due decenni, sono ansiosi di partire.

Il funzionario della sicurezza occidentale ha dichiarato: “Stiamo continuando ad andare avanti a un ritmo molto veloce. Finora, non ci sono stati errori nella logistica. Siamo stati in grado di rimuovere più di 2.200 diplomatici, personale di sicurezza straniero e afghani che lavorano per l’ambasciata. . “

Ha detto che non è chiaro quando riprenderanno i voli civili.

Il funzionario non ha specificato quanti afgani fossero tra le oltre 2.200 persone che se ne sono andate.Non è inoltre chiaro se questo numero includa gli oltre 600 uomini, donne e bambini afgani che sono volati via domenica, che si sono infilati nel C dell’esercito americano. -17 aerei da carico.

I talebani combattono dall’espulsione delle truppe straniere nel 2001 e domenica hanno occupato Kabul dopo l’offensiva lampo perché le truppe occidentali guidate dagli Stati Uniti si sono ritirate in base a un accordo che includeva la promessa dei talebani di non attaccarli quando se ne sarebbero andati.

Dopo che migliaia di afghani spaventati si sono precipitati all’aeroporto in cerca di voli, l’esercito americano incaricato di gestire l’aeroporto ha dovuto interrompere i voli lunedì. Con la situazione sotto controllo, i voli sono ripresi martedì.

Il Regno Unito afferma di riuscire a far uscire circa 1.000 persone ogni giorno, mentre la Germania ne fa uscire 130. La Francia ha dichiarato di aver trasferito 25 cittadini e 184 afgani e l’Australia ha dichiarato che 26 persone sono arrivate con il primo volo di ritorno da Kabul.

Mentre i talebani consolidavano il potere, il loro leader e cofondatore Mullah Abdul Ghani Baradar (Mullah Abdul Ghani Baradar) è tornato in Afghanistan per la prima volta in più di 10 anni. Un funzionario talebano ha detto che i leader si mostreranno al mondo, a differenza delle loro vite segrete in passato.

“Lentamente, gradualmente, il mondo vedrà tutti i nostri leader e non ci sarà ombra di segretezza”, ha detto a Reuters un alto funzionario talebano.

Quando Baradar è tornato, un portavoce dei talebani ha tenuto la prima conferenza stampa dal ritorno del movimento a Kabul, sottintendendo che avrebbero fatto rispettare le loro leggi con maggiore delicatezza rispetto al precedente periodo di governo tra il 1996 e il 2001.

“Non vogliamo nemici interni o esterni”, ha detto ai giornalisti Zabihullah Mujahid, il principale portavoce dei talebani.

Ha detto che le donne potranno lavorare e studiare e “saranno molto attive nella società, ma nel quadro dell’Islam”.

Durante il loro governo, i talebani, che seguivano anche la legge islamica, proibivano alle donne di lavorare. Le ragazze non possono andare a scuola, le donne devono indossare un burqa lungo per uscire e possono uscire solo se accompagnate da parenti maschi.

Il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per l’Afghanistan, Ramiz Arakbarov, ha dichiarato a Reuters in un’intervista che i talebani hanno assicurato alle Nazioni Unite di poter svolgere attività umanitarie https://www.reuters.com/world/asia-pacific/un-aid -capo-afghanistan-Avviso sulla grave siccità in Afghanistan-Siccità causata dalla fame-2021-08-17.

L’UE ha dichiarato che collaborerà con le autorità talebane solo se rispetta i diritti fondamentali delle donne.

‘Il tempo lo dirà’

Molti afghani sono scettici sulle promesse dei talebani. Alcune persone hanno detto che possono solo aspettare e vedere.

“La mia famiglia vive sotto il dominio dei talebani. Forse vogliono davvero cambiare o sono cambiati, ma solo il tempo lo dirà e presto sarà chiaro”, ha detto Ferista, che gestisce una sartoria femminile · Karimi (Ferishta Karimi) .

Mujahid ha affermato che i talebani non si vendicheranno contro ex soldati e funzionari governativi, ex soldati, appaltatori e traduttori di amnistia che lavorano per le forze internazionali.

“Nessuno ti farà del male, nessuno busserà alla tua porta”, ha detto, aggiungendo che c’è una “enorme differenza” tra i talebani di oggi e 20 anni fa.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno dichiarato di aver concordato di tenere una riunione virtuale dei leader del G7 la prossima settimana per discutere una strategia e un approccio comuni all’Afghanistan.

La decisione del democratico Biden di attenersi all’accordo di ritiro raggiunto dal suo predecessore repubblicano Donald Trump lo scorso anno ha suscitato critiche diffuse tra gli alleati nazionali e americani.

Biden ha detto che deve decidere tra chiedere all’esercito americano di combattere all’infinito o attuare l’accordo di ritiro di Trump. Ha incolpato l’acquisizione dei talebani sui leader afghani in fuga e la riluttanza dell’esercito a combattere.