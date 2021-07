Tassazione per le piccole imprese in Oregon: le basi

Gli imprenditori della costa occidentale hanno molteplici motivazioni per scegliere l’Oregon come sede di piccole imprese. Il costo della vita in California, il vicino dell’Oregon meridionale, è molto più alto, così come molte grandi città nel vicino settentrionale di Washington. In molte aree dell’Oregon, in particolare a Portland, la popolazione è in crescita, fiorente e ben istruita, e diverse università rinomate producono ogni anno nuovi dipendenti qualificati. In termini di qualità della vita, l’Oregon potrebbe non fornire abbastanza sole e calore tutto l’anno nel sud della California, ma i suoi residenti godono di condizioni meno affollate, tassi di criminalità più bassi e traffico più leggero, e godono ancora di inverni miti e dei benefici dell’estate mite.

Punti chiave L’Oregon potrebbe non essere un noto centro per le imprese negli stati vicini come Washington e California, ma lo stato offre alcuni incentivi fiscali favorevoli per le piccole imprese.

A seconda della forma organizzativa adottata dall’impresa, il trattamento fiscale sarà diverso.

La forma più comune di imposta sulle società in Oregon è l’imposta sui consumi, con un’aliquota del 6,6%.

Incentivi fiscali per le piccole imprese

Sebbene non fornisca incentivi fiscali completi come alcuni stati della fascia solare, come il Texas E la Florida, nell’Oregon, concede molteplici incentivi fiscali Piccola impresa Proprietari che lo dipingono in modo vantaggioso, soprattutto rispetto alla California. Gli imprenditori in California spesso impongono tasse elevate sul reddito d’impresa e sul reddito personale. Al contrario, in Oregon, gli imprenditori pagano per uno di loro. Inoltre, l’imposta sul reddito delle persone fisiche in Oregon è spesso inferiore a quella della California, soprattutto per i lavoratori ad alto reddito.

Fino al 2020 (quando entrerà in vigore l’imposta sulle attività aziendali), l’Oregon riscuote le tasse solo su un tipo di attività e, nella maggior parte dei casi, solo le società e le società a responsabilità limitata (LLC) che scelgono di essere trattate come società. La maggior parte delle piccole imprese sono stabilite come S azienda, le LLC non sono considerate società, società di persone e ditte individuali, il che significa che hanno la tassa aziendale più bassa (se applicabile) in Oregon.

Imposta sulle società dell’Oregon

Se una piccola impresa si forma come una società C o una società a responsabilità limitata e sceglie di essere considerata una società, l’Oregon impone una cosa chiamata accise sulle società, che è fondamentalmente il termine per l’imposta sulle società dello stato. Sebbene la maggior parte delle piccole imprese non siano società C e poche società a responsabilità limitata scelgono di essere trattate come società, è importante comprendere questa tassa perché le piccole imprese di solito si trasformano in società tradizionali nel tempo.

La GST aziendale si applica alle società con sede in Oregon e viene valutata in base al reddito derivante dall’attività in quello stato.A partire dal 2020, la tassa ha due Tasso di interesse marginale: Il reddito del primo milione di dollari è del 6,6% e tutti i redditi superiori a un milione di dollari sono del 7,6%. Ad esempio, una società dell’Oregon con un reddito netto di 11 milioni di dollari deve pagare 826.000 dollari di imposte totali: il primo milione di dollari è di 66.000 dollari e i restanti 10 milioni di dollari sono 760.000 di dollari.

Le società dell’Oregon che non dichiarano reddito netto o perdite nette devono comunque pagare un’imposta minima basata sulle vendite totali. L’imposta minima varia da 150 USD per vendite inferiori a 500.000 USD a 100.000 USD per vendite superiori a 100 milioni di USD.

La maggior parte delle società che non sono costituite come società sono esenti dall’accisa aziendale dell’Oregon. Tuttavia, alcuni tipi di attività non aziendali devono pagare una tassa di consumo minima di $ 150. Questa tassa minima si applica alle società S e a tutte le società a responsabilità limitata classificate come società di persone.

Azienda C

La società C paga l’accisa aziendale summenzionata dell’Oregon, che viene calcolata in due modi: Reddito netto O vendite nette. L’imposta dovuta è il maggiore dei due importi calcolati. Ai fini fiscali, una società è un’entità separata dai suoi proprietari, quindi il reddito non sarà trasferito. Tuttavia, questi proprietari possono ancora essere tassati a livello statale su determinati redditi derivanti dalla loro detenzione di azioni nell’azienda. Le plusvalenze e i dividendi sono tassati all’aliquota marginale dell’imposta sul reddito del contribuente, che può arrivare fino al 9,9%.

S azienda

Il funzionamento delle società S è simile a quello delle società C perché creano entità indipendenti per fornire una grande quantità di protezione legale e finanziaria per gli imprenditori e i loro beni personali. La differenza tra i due è il file di stato S dell’Internal Revenue Service (IRS), che consente ai ricavi delle vendite di passare attraverso l’azienda al suo proprietario. Poiché il proprietario successivamente paga l’imposta sul reddito personale sul denaro, il governo federale non riscuoterà l’imposta sulle società dalla società, che è considerata una doppia imposizione. Anche la maggior parte degli stati segue questa filosofia. La California non è uno di questi, ma l’Oregon è uno di questi, fatta eccezione per l’accisa di $ 150 che deve essere pagata dalla società S.

Ad esempio, una società dell’Oregon S con un reddito netto di 20 milioni di dollari USA paga ancora solo 150 dollari di tasse. Quindi, questo reddito viene trasferito al proprietario e il proprietario paga l’imposta sul reddito delle persone fisiche con un’aliquota marginale dal 4,75% al ​​9,9% del reddito totale.

società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata è Entità di consegna Può essere classificato in diversi modi. Questa classificazione determina il trattamento fiscale delle società a responsabilità limitata in Oregon. La classificazione LLC predefinita è partnership per aziende di proprietà di più persone e entità ignorate per aziende di proprietà individuale. Per le società a responsabilità limitata classificate come società di persone, l’imposta è la stessa delle società S. L’imposta di consumo minima pagabile dalla società è di $ 150 e l’imprenditore paga l’imposta sul reddito personale sul reddito passato. Per le società a responsabilità limitata classificate come entità non indipendenti, non è applicabile alcuna imposta sul reddito d’impresa; solo l’imposta personale viene pagata sui redditi trasferiti. In rari casi, una società a responsabilità limitata sceglie di essere considerata una società. In questo caso, alle società a responsabilità limitata si applicano le stesse regole fiscali di Oregon C Corporation.

Società di persone e ditte individuali

Nella maggior parte dei casi Partnership Con le imprese individuali, gli imprenditori ottengono la loro quota di reddito direttamente dall’azienda, non attraverso l’azienda. In queste circostanze, l’Oregon non imporrà alcuna imposta sul reddito alle imprese, nemmeno l’imposta sul consumo minima di $ 150. Gli imprenditori pagano l’imposta sul reddito statale individuale all’aliquota ordinaria in base a quale dei quattro scaglioni fiscali dell’Oregon appartengono. L’unica eccezione sono le società a responsabilità limitata che presentano le dichiarazioni dei redditi di partnership. In questo caso, la società è responsabile del pagamento dell’accisa minima di $ 150 in Oregon.