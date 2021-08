Tassi di interesse e tendenze dei mutui oggi

Il miglior tasso di interesse medio nazionale del prestatore Tipo di prestito Acquistare rifinanziare 30 anni fissi 3,04% 3,15% FHA 30 anni fissi 2,89% 3,04% Mega 30 anni fissi 3,11% 3,31% 15 anni fissi 2,29% 2,42% 5/1 braccio 2,17% 2,52%

La media nazionale del tasso di interesse più basso offerto da oltre 200 principali istituti di credito nel paese, il rapporto prestito/valore (LTV) è dell’80%, il punteggio di credito FICO del richiedente è 700-760 e non c’è credito ipotecario.

Tasso ipotecario medio nazionale di oggi

Dopo essere recentemente scesi al livello più basso dall’inizio di febbraio, i tassi di interesse sui mutui sono aumentati notevolmente. Ma negli ultimi giorni sono scesi di nuovo leggermente e la media dei tassi fissi a 30 anni è scesa al 3,04%. Si tratta di 15 punti base in più rispetto al minimo su cinque mesi del 2,89% fissato il 3 agosto.

Martedì, il tasso di interesse medio sui prestiti a tasso fisso a 15 anni è aumentato di un punto al 2,29%, ma solo 8 punti al di sopra del più recente minimo su cinque mesi. Allo stesso tempo, gli enormi prestiti trentennali sono scesi in modo significativo martedì, scendendo di 4 punti percentuali martedì per chiudere al 3,11%, solo 5 punti percentuali in più rispetto all’inizio di agosto.

Il tasso di rifinanziamento è in media da 11 a 20 punti base superiore al nuovo tasso di acquisto per i prestiti a tasso fisso, mentre il rifinanziamento 5/1 ARM è attualmente di 35 punti base superiore al nuovo tasso di acquisto. Vale la pena notare che il tasso di interesse medio per i mega prestiti di rifinanziamento a 30 anni è solo di un punto superiore al tasso di interesse più basso da febbraio.

importante: Le tariffe che vedi qui di solito non sono direttamente confrontate con le tariffe preannunciate che vedi online, perché queste tariffe sono accuratamente selezionate per essere le più interessanti. Possono comportare il pagamento di punti in anticipo, oppure possono essere selezionati in base a ipotetici mutuatari con punteggi di credito elevatissimi, o in base al valore della casa per prendere prestiti inferiori ai prestiti tipici.