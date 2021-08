Tasso di interesse del prestito studentesco per settembre 2021

I tassi di interesse sui prestiti agli studenti sono attualmente i più bassi della nostra storia. Tuttavia, sebbene i tassi di interesse possano sembrare interessanti, in questo turbolento contesto economico, ci sono ancora alcune cose da considerare prima di contrarre il debito del prestito studentesco.

Il tasso di interesse del prestito federale Stafford universitario emesso tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2021 è del 2,75%, che è inferiore al 4,53% dell’anno precedente.

Punti chiave Attualmente, tutti i prestiti studenteschi federali hanno lo 0% di interesse e non è richiesto alcun pagamento prima del 30 settembre 2021.

I tassi di interesse sui prestiti federali agli studenti sono attualmente a livelli storicamente bassi.

A partire dal 1 luglio 2020, il tasso di interesse del prestito studentesco federale per i prestiti universitari è del 2,75%, il tasso di interesse del prestito studentesco laureato è del 4,30% e il tasso di interesse del prestito Parent PLUS è del 5,30%.

I tassi di interesse sui prestiti agli studenti privati ​​non sono diminuiti in modo significativo, ma non si prevede che aumentino.

Per i mutuatari che chiedono il perdono nell’ambito del programma Public Service Loan Forgiveness (PSLF) o del programma di rimborso basato sul reddito (IDR), tutti i mesi di sospensione dei pagamenti saranno considerati “pagamenti qualificati”.

Tendenze di ammissione

Nell’autunno del 2020, college e università hanno riaperto aule e dormitori, mostrando le prime tendenze (previste e inaspettate). Nelle prime settimane di ripresa delle lezioni, come previsto, molte scuole hanno rinviato gli sport, segnalato quarantene diffuse e cambiato le lezioni faccia a faccia in lezioni virtuali. Quello che è meno atteso è il trend di ammissione. Molte persone pensano che i community college vedranno tassi di iscrizione più alti durante la pandemia, ma i primi dati mostrano che i tassi di iscrizione autunnali di alcune grandi università pubbliche sono aumentati, mentre i community college che servono molti studenti a basso reddito sono diminuiti del 30%.%.

Il debito studentesco continua a crescere

Il debito studentesco è ancora un’epidemia nella nostra società. Dalla recessione del 2008, i finanziamenti federali per le università pubbliche sono diminuiti del 22%, mentre le tasse universitarie sono aumentate del 27%. Ciò ha comportato un debito del prestito studentesco superiore a $ 1,6 trilioni. Se il sistema educativo è costretto a tagliare più budget, se più americani disoccupati tornano a scuola con bassi tassi di interesse, il debito potrebbe peggiorare.

Dovresti richiedere un prestito studentesco ora?

Con i tassi di interesse sui prestiti studenteschi federali a livelli storicamente bassi, ora potrebbe essere il momento migliore nella storia per ottenere prestiti studenteschi.Usa sempre prima i prestiti studenteschi federali per esaurire tutte le opzioni Domanda gratuita per l’aiuto federale agli studenti (FAFSA) Forma, poi studia I migliori prestiti per studenti privati Riempi eventuali lacune. Sia che tu scelga un prestito federale o un prestito privato, prendi solo il prestito di cui hai bisogno e puoi permetterti di rimborsare.

Cerca di non ottenere più prestiti in prestiti agli studenti di quelli che ti aspetti di ottenere nel primo anno dopo la laurea.

Se hai un prestito studentesco privato, questo potrebbe essere un buon momento rifinanziare. Tutti La migliore società di rifinanziamento del prestito studentesco Fornire tassi di interesse competitivi per soddisfare situazioni di debito uniche.

Come viene calcolato il tasso di interesse del prestito studentesco?

I tassi di interesse del prestito studentesco federale autunnale sono determinati da un termine di 10 anni Asta del Tesoro A maggio di ogni anno viene aggiunto un aumento fisso con un tetto.

Prestiti diretti agevolati per laureandi – Buono del Tesoro a 10 anni + 2,05%, con limite massimo di 8,25%

– Buono del Tesoro a 10 anni + 2,05%, con limite massimo di 8,25% Prestiti diretti agevolati per laureati – Buono del Tesoro a 10 anni + 3,60%, cap al 9,50%

– Buono del Tesoro a 10 anni + 3,60%, cap al 9,50% Prestito diretto – Buono del Tesoro a 10 anni + 4,60%, con tetto massimo del 10,50%

I tassi di interesse sui prestiti per studenti privati ​​sono determinati da ciascun prestatore in base a fattori di mercato e al debitore e del cliente Credibilità.La maggior parte dei prestatori privati ​​offre anche tassi di interesse variabili, di solito mensili o trimestrali Tasso offerto interbancario di Londra (LIBOR).

Sebbene i prestiti studenteschi federali non siano considerati Punteggio di credito E il reddito, questi fattori svolgono un ruolo importante nel processo decisionale dei finanziatori privati. Gli studenti che non soddisfano i requisiti di credito del prestatore avranno bisogno di un garante. La relazione annuale 2017 dell’Ombudsman dei prestiti agli studenti dell’Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori ha affermato che oltre il 90% dei prestiti agli studenti privati ​​​​sono forniti da co-firmatari. Tuttavia, anche se non hai un buon punteggio di credito o un cliente, ci sono istituti di credito che forniscono Prestito studentesco cattivo credito insieme a Prestiti studenti senza garante.

Qual è l’attuale tasso di interesse del prestito studentesco?

Il tasso di interesse dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti a 10 anni ha raggiunto un minimo storico nel 2020. Pertanto, il tasso di interesse del prestito studentesco federale dal 1 luglio 2020 è al livello più basso della storia.

Contributo diretto e prestiti agevolati per laureandi – 2,75%

– 2,75% Fornire prestiti diretti non agevolati a laureati o mutuatari professionisti – 4,30%

– 4,30% Fornire prestiti PLUS diretti per genitori e studenti laureati o professionisti – 5,30%

La quota di avviamento per i prestiti agevolati diretti federali e i prestiti non agevolati diretti è dell’1,057% e la quota di avviamento per i prestiti parent PLUS è del 4,228%. Questa commissione non verrà aggiunta al rimborso, ma verrà detratta dal pagamento iniziale del prestito.

I prestatori privati ​​fissano una gamma di tassi di interesse. La tua tariffa effettiva sarà basata sulla reputazione tua e del tuo cliente.Secondo i dati di Bankrate, i prestiti agli studenti privati Tasso annuo annuo (TAEG) Attualmente: