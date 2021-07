Tasso di interesse medio della carta di credito

19,62% Il tasso di interesse medio per tutte le carte di credito nel database delle carte di credito di Investopedia nel luglio 2021.

Sulla base del tasso pubblicitario medio di centinaia dei prodotti di carte di credito più popolari sul mercato, il tasso di interesse medio delle carte di credito per tutte le carte di credito nel database di Investopedia è attualmente del 19,62%. I dati sui tassi di interesse medi di Investopedia sono significativamente diversi dal tasso di interesse medio complessivo delle carte di credito monitorato dalla Federal Reserve La (Federal Reserve) ha recentemente quotato il 14,75% nel febbraio 2021, superiore al 14,65% alla fine del quarto trimestre del 2020. Il motivo è che la Fed ha campionato un numero relativamente limitato di banche e ha considerato solo la gamma di tassi di interesse annunciata dalla emittente della carta.Data la media Punteggio di credito FICO Secondo i dati di Experian, il numero di 711 degli Stati Uniti nel 2020 è superiore a 703 nel 2019 Investopedia ritiene che sia più accurato tracciare la mediana piuttosto che la fascia bassa dell’intervallo di tassi di interesse della carta di credito pubblicitaria, perché il punteggio di credito di 711 non soddisfa il miglior tasso di interesse implicito nel tasso di interesse medio della Federal Reserve.

Punti chiave Il tasso di interesse medio disponibile nel database di Investopedia di oltre 300 carte è del 19,62%

I tassi di interesse delle carte di credito dipendono in gran parte dalla qualità del credito del richiedente

I migliori tassi di interesse delle carte di credito sono riservati a chi ha un buon credito

Nel prossimo futuro, i tassi di interesse delle carte di credito dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati, come adotta la maggior parte degli emittenti di carte Fed prime rateTuttavia, a seconda della pressione della concorrenza e delle politiche di rischio delle singole banche, i limiti inferiore e superiore dei tassi di interesse delle carte disponibili possono variare di mese in mese. Dopo aver tagliato i tassi di interesse due volte nel 2019 per motivi economici generali, hanno tagliato nuovamente i tassi di interesse nel marzo 2020 nel tentativo di utilizzare la politica monetaria per avviare l’attività economica durante la crisi iniziale del COVID-19. Riserva federale degli Stati Uniti Non si prevede di apportare ulteriori adeguamenti al tasso di riferimento sui fondi federali e ha espresso la propria riluttanza ad aumentare il tasso sui fondi federali nel prossimo futuro (forse fino al 2023). Sebbene la Federal Reserve abbia recentemente fornito indicazioni, se l’inflazione si ripresenta, i pagamenti di stimolo potrebbero aumentare la pressione per aumentare i tassi di interesse più avanti nel 2021. Vari prestiti al consumo, comprese le carte di credito, sono legati alle variazioni del tasso sui fondi federali e il tasso sui fondi federali è un meccanismo utilizzato dalla Federal Reserve per stimolare o rallentare l’entità dei prestiti in base alle condizioni economiche.

Ci sono diversi fattori che influenzano l’impostazione dei tassi di interesse delle carte di credito personali, il più importante dei quali è la qualità del credito: le persone con un buon credito ottengono il tasso di interesse più basso, mentre quelle senza credito o con cattivo credito ottengono il tasso di interesse più alto. Altri fattori includono il tipo di carta di credito e la politica dei prezzi basata sul rischio del particolare emittente della carta di credito.

Investopedia tiene traccia delle tariffe pubblicitarie medie dei nuovi richiedenti.Queste tariffe pubblicitarie medie sono solitamente quotate come una gamma di ogni prodotto di carta, che copre più di 300 offerte di carte, come mostrato di seguito, suddivise per qualità del credito, tipo di carta ed emittente della carta.

Tasso di interesse per tipo di qualità del credito

Le diverse gamme di qualità del credito possono variare a seconda del tipo di punteggio utilizzato, ma il punteggio di credito più popolare utilizzato dai prestatori di carte di credito è punteggio FICO.

Le diverse gamme di qualità del credito possono variare a seconda del tipo di punteggio utilizzato, ma il punteggio di credito più popolare utilizzato dai prestatori di carte di credito è punteggio FICOLa qualità del credito è definita in base all’intervallo di punteggio FICO per ciascun livello di qualità del credito: